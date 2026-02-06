Top.Mail.Ru
Защитник «Альбасете» назвал главное отличие «Реала» от «Барселоны»

вчера, 22:42

Защитник «Альбасете» Хавьер Морено сравнил «Барселону» и мадридский «Реал», с которыми его команда играла в текущем Кубке Испании. «Альбасете» прошел «Реал» в 1/8 финала, а на следующей стадии уступил «Барселоне».

Морено сказал:

Когда играешь с этими командами, то ты всегда знаешь, что твои соперники — топ-уровня, и они могут наказать в любой момент. Правда, что «Барселона» гораздо организованнее «Реала», который действует более хаотично. Хотя это помогает, потому что каталонцы предсказуемее. Мы знали об их качестве в контратаках, понимали, что они будут искать Ламина Ямаля и Рэшфорда диагоналями. В итоге ты знаешь все их ходы, но противостоять им все равно сложно, ведь многие пасы просто идеальны.

Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 11:07
Здравствуйте.
Спасибо.
112910415
112910415
сегодня в 10:34
по делу высказался
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:40
Жизнь состоит из полос разного цвета. Сейчас у Реала пошла темно-серая.
txbnfy59ewnf
txbnfy59ewnf
сегодня в 06:40
Играли бы гранды серьезно - разнесли бы в щепки. А так вполноги, аот шансы и появились у Альбасете.
b62ywjtdbytc
b62ywjtdbytc
сегодня в 06:38
Похоже в Реале не хватает тренерской мысли.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:37
Раз Барселоне проиграли, а Реалу нет, то Барселона сильнее.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:34
Да и обстановочка внутри Реала тоже хаотичная последнее время
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:25
Доброго ночного времени. За высказывание на тему опции игнорирования пользователя - такие обсуждения следует избегать.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:42
После разгрома от киевлян-0:3 в 1997г., киевская "Спортивная газета" написала: "Л.Фигу получил от киевлян фигу"!
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:20
Слишком слабый трюк. Педри не уровень того Фигу даже близко. Какие штрафные забивал Фигу, да хоть с игры - шедевры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:43
Испанские СМИ пишут что Перес хочет повторить трюк с Фигу... Купить Педри из Барселоны думает в летом 2027..
ABir
ABir
сегодня в 00:32
Верно, Реал более предсказуем и менее опасен, потерял эффект убийцы, в хорошем футбольном смысле, а Барселона действительно почти всегда не прощает ошибок и недоработок.
shur
shur
вчера в 22:48
...красава! Не вашим ,не нашим! Всё по полочкам и по делу!!!
Тут вообще говорить что то излишне!!
