Защитник «Альбасете» назвал главное отличие «Реала» от «Барселоны»

Защитник «Альбасете» сравнил «Барселону» и мадридский «Реал», с которыми его команда играла в текущем Кубке Испании. «Альбасете» прошел «Реал» в 1/8 финала, а на следующей стадии уступил «Барселоне».

Морено сказал:

Когда играешь с этими командами, то ты всегда знаешь, что твои соперники — топ-уровня, и они могут наказать в любой момент. Правда, что «Барселона» гораздо организованнее «Реала», который действует более хаотично. Хотя это помогает, потому что каталонцы предсказуемее. Мы знали об их качестве в контратаках, понимали, что они будут искать Ламина Ямаля и Рэшфорда диагоналями. В итоге ты знаешь все их ходы, но противостоять им все равно сложно, ведь многие пасы просто идеальны.