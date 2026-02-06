«Краснодар» забил три безответных гола «Зениту» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Краснодар» со счетом 3:0 разгромил «Зенит» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авторами голов стали Мозес Кобнан (34-я минута), Артем Хмарин (54), Эльдар Гусейнов (57).
«Краснодар» после двух матчей набрал 4 очка и лидирует. «Зенит» с 3 очками занимает второе место.
Краснодар был полным хозяином в центре поля, откуда Сперцян плёл кружева и раздавал. Ну а третий гол, АЛЯ Барселона, установил окончательный результат и по счету и по игре!!! Что касается Зенита, то даже выход Вендела ничего не поменял в центре поля, где быки безраздельно властвовали. Те, редчайшие комбинации Зенита, которые еще кое-как проходили у питерцев, непременно заканчивались банальными навесами.
Вспомнить можно, разве что, двухходовку Соболев-Мантуан, и всё. Во всём остальном- тоска... Яркий, комбинационный футбол южан главенствовал над безликим футболом северной Пальмиры. Соболев сам не свой. Деградирует на глазах, и как мне показалось играет с лишним весом. Вобщем и целом- однозначная победа Краснодара, я бы даже сказал с запасом, с чем я Краснодар и поздравляю!!!
