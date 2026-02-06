Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Краснодар» забил три безответных гола «Зениту» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Краснодар» со счетом 3:0 разгромил «Зенит» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авторами голов стали Мозес Кобнан (34-я минута), Артем Хмарин (54), Эльдар Гусейнов (57).

«Краснодар» после двух матчей набрал 4 очка и лидирует. «Зенит» с 3 очками занимает второе место.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» по пенальти победило ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 17:03
«Атлетико» забил пять голов «Бетису» в игре Кубка Испании
Вчера, 00:55
«Аталанта» выбила «Ювентус» из Кубка Италии
Вчера, 00:55
«Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв «Торино»
05 февраля
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка Лиги
05 февраля
«Барселона» прошла «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 11:48
Молодцы Краснодарцы!!!!
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 07:17
Я игру не смотрел,но по счету похоже только Краснодар был на поле. Джонсоном не было на поле? Крайняк Семака с Тимощенко надо было пустить на игру
Capral
Capral
сегодня в 02:51, ред.
Разбирай разбирай- это всегда полезно...)))
Память меня не подводит, не переживай.
Capral
Capral
сегодня в 02:07
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:04
    Доброй ночи.
    Объясните пожалуйста за что ЖК? Мой оппонент весь вечер меня провоцирует, а меня еще и предупреждают.

    Спасибо.
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:00
    На ПСЖ ты ставил-2:1, я это хорошо запомнил.
    Ладно, будь.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:54
      Sergo81
      Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:48
      Ты разгром прогнозировал Баварии. Это точнее наверное, да? И мне сейчас втирал, что я на ПСЖ ставил, а я больше на равную игру и ничью. Кстати, если бы не травма Хакими, ПСЖ мог бы и ничью зацепить.
      Capral
      Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 01:45
      Не прав в том, что не указал конкретного победителя, а это главное. А писать на три результата сразу- проще простого, так можно делать в КП на Соккере.
      Sergo81
      Sergo81 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 01:43
      Нашёл свой коммент от 23.10.25, даже два. И в обоих я писал, что будет боевая ничья и в одном, что будет 2:1, но не указал в чью пользу. Ну? И в чём я не прав? Всё точно, как сказал, так и написал.
      np67n5h4hae6
      np67n5h4hae6
      сегодня в 01:28, ред.
      Ну, собственно, интрига умерла, победитель этого товарищеского кубка теперь известен... Это - "Краснодар". Вряд ли южане уступят очки убогому "Динамо". Ну а второе или третье место - это не принципиально. Посему, скорее всего, ЦСКА и "Зенит" в последнем матче сильно напрягаться не будут...
      Пользуясь случаем, ещё раз хочу отметить ошибку ЦСКА в приобретении железнодорожного скандального дерева - Баринова, который привычной ему грубостью фактически устранил ЦСКА из гонки за первое место в этом кубке. И не надо армейским скаутам считать себя хитрее тренеров и руководства "Локо". Там знали, кому и почему надо серьезно понизить зарплату, вплоть до варианта ухода игрока. Похоже, попались в ЦСКА на завывания околофутбольных специалистов об огромной потере для железнодорожников "опытнейшего, незаменимого профессионала" со "столетним" стажем в клубе... Мой вердикт: Баринов - балласт, в ЦСКА он не заиграет НИКОГДА. Хорошо бы ещё мутить там не стал. С него станется, опыт в своём любимом клубе есть. Я так, вообще, всегда считал и считаю его гнилым...
      А молодежь "Краснодара" - молодцы.
      Sergo81
      Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:24
        Capral
        Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
        сегодня в 01:20
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 01:18
          Я сейчас найду тот комментарий, а ты свой поищи и сопоставь, то, что ты сказал и что в итоге произошло))
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 01:15, ред.
          какая разница, что ты говорил и на что ставил, если ты ставил на победу одной команды, а выиграла другая. Где логика, в чем смысл?
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 01:14, ред.
          Дать бой-это игра с равными шансами на победу. Я не Вольф Мессинг, чтобы точный счёт до игры озвучить, но был в обоих матчах максимально близок к тому, как игра будет протекать и количеству забитых мячей.
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 01:11
          Дать бой или выиграть- разные понятия.
          Спокойной ночи.
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 01:10, ред.
          Конечно, фаворитом был ПСЖ. Но я точно был уверен, что Бавария даст бой. Так и писал всегда.
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 01:08
          Да, разговор был такой. Но ты говорил про победу ПСЖ-2:1. Разве не так?
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 01:07
          Речь о последней игре Бавария -ПСЖ была в том, что я сказал, что Баварцы «костьми лягут и сыграют достойно». Ты сказал, что «они не умеют это делать». Такой был разговор ?
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 01:07
          Я говорил про матч ЛЧ, в котором Бавария выиграла-2:1. Но ты ставил на победу ПСЖ, с таким же счетом, но успокаивал меня, что разгрома не будет.
          Короче, давай заканчивать эту тему. Если тебе не нравится что я пишу- не читай...
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 01:04
          Ну если уж ты решил про ПСЖ-БАВАРИЮ вспомнить, то напомню, что было два матча, а не один. И оба я практически угадал. Как будут развиваться события и ход матча.
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 00:58
          Почти полностью, за исключением первых минут 1-го тайма. И еще. Я не стенографирую игру, для этого есть онлайн-трансляция. Я человек, выросший на комментариях самых видных советских журналистов, которые в своих репортажах никогда не стенографировали ход игры, но только писали важнейшие моменты.
          А если ты решил меня проверить на вшивость, то я могу тебе ответить тем же, и сказать, что ты прогнозировал победу ПСЖ, но точно не Баварии. Единственное, что ты говорил, что разгрома не будет, которого я опасался...)))
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 00:55
          Тут есть типы, которые почему-то недолюбливают Энрике, хотя это самый техничный игрок Зенита. Просто Максим не даёт ему заиграть и кстати, именно Максим начал ту Барселонскую комбинацию.
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 00:51
          К любому можно придраться, и ко мне тоже. Мне вот интересно, ты реально это смотрел полностью ?))
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 00:44
          Я думаю, что если бы я и написал про комбинацию о которой ты говоришь, то ты, и в этом случае нашел бы к чему придраться, и нашел бы, что нибудь другое. Разве нет?)))
          Capral
          Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
          сегодня в 00:34, ред.
          Я в моём возрасте не могу запомнить все моменты игры- это невозможно. Что-то могу упустить, что-то забыть, а что-то, и просто не увидеть, выйти, отвлечься и тп. Тем более, я стараюсь комментировать не все острые моменты в игре, но главным образом стратегию команд, работу тренеров и тд.
          И кстати, про Соболева я написал, что он не забил верняк, это именно то, о чем ты говоришь. Просто я не расписал этот момент до мелочей.
          Sergo81
          Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
          сегодня в 00:17
          Вот читаю тебя и кажется, что ты весь матч смотрел. Так расписываешь)). А я только обзор посмотрел. Но по обзору чёткая комбинация у Зенита была другая- Красавчик Энрике принял мяч в центре поля, отдал на убегавшего Глушенкова и Соболев почти забил. Вот это реально красиво было. Энрике ещё себя покажет, мастеровитый тип, как он принял в штрафной мяч и пробил.
          Futurista
          Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 23:37
          Ладно, космонавты...поглядим)...главное не забыть перед матчем сказать "Поехали!" и махнуть рукой...
          Capral
          Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
          вчера в 23:37
          Джек, Вам, как человеку из северной столицы не понять мой южный темперамент, как и не понять холодному Зениту- жаркого и воздушного Краснодара...)))
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           