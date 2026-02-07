Top.Mail.Ru
«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли

вчера, 11:09

По данным BBC Sport, французский «Страсбур» оценивает аргентинского форварда Хоакина Паничелли в €50 млн. Аргентинец — лучший бомбардир «Страсбура» в Лиге 1 с 11 голами в дебютном сезоне. В общем зачете он уступает лишь Мэйсону Гринвуду из «Марселя».

Ранее L’Équipe сообщал, что клуб из АПЛ интересовался игроком в конце трансферного окна, но получил отказ. BBC Sport уточняет: заявка была отклонена, так как «Страсбур» не устроил размер предложения. Клуб установил ценник в €50 млн за игрока сборной Аргентины.

КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:54
Пожалуй соответствует цена, особенно если прицениваются англичане.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:30
Им там, конечно, виднее, но пятьдесят миллионов это огромные деньги ... Нужен другой покупатель, побогаче
