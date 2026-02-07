«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли

1770451763

вчера, 11:09

По данным BBC Sport, французский «Страсбур» оценивает аргентинского форварда в €50 млн. Аргентинец — лучший бомбардир «Страсбура» в Лиге 1 с 11 голами в дебютном сезоне. В общем зачете он уступает лишь Мэйсону Гринвуду из «Марселя».