«Барселона» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Кубка Испании

вчера, 21:37

Состоялась жеребьевка матчей 1/2 финала Кубка Испании.

Были сформированы следующие пары:

Первые матчи:

«Атлетик» — «Реал Сосьедад» (среда, 11 февраля, 23:00)

«Атлетико» — «Барселона» (четверг, 12 февраля, 23:00)

Ответные матчи:

«Барселона» — «Атлетико» (вторник, 3 марта, 23:00)

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» (среда, 4 марта, 23:00)

ABir
ABir
сегодня в 09:39
Похоже, что победитель этого турнира уже известен
Agamaga005
Agamaga005 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:22
Нынешний Атлетико не в состоянии пройти каталонцев.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Насчёт первого больше уверенности чем насчёт второго.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:16
Однозначно, Барселона нам подарит красивый футбол и итоговую победу!
y-ago
y-ago
сегодня в 00:42, ред.
Барселона» — «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании — редкий случай, когда стадия не уступает финалу по напряжению. Хоть я и терпеть не могу Симеоне, но...Тут сразу несколько интриг в одном флаконе: Стиль против стиля. Барселонская попытка контролировать всё и вся — против симеоновского «терпи, кусайся и бей в самый неожиданный момент». Проверка на зрелость для Барсы. Такие матчи сразу показывают: команда строится — или просто красиво играет. Кубковый Атлетико — это вообще отдельный зверь. Им не нужно владение, им нужен один шанс. И они его обычно находят. И, конечно, два матча вместо одного: времени на случайность меньше, на тренерскую дуэль — больше.
По ощущениям — серия будет нервная, вязкая, с минимумом свободного пространства и максимумом тактических шахмат. Не удивлюсь ни 1:0, ни 2:2 с драмой до последних минут. Короче, новость из разряда тех, после которых сразу хочется узнать даты матчей и отключить телефон на два вечера
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:53
все тут про матрацов и барсу, сошлись рано дескать. а по мне обидно что в полуфинале Сосьедад и Бильбао. финал страны Басков был бы вообще огонь
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:15
...Открытие идёт, так нахлынуло,сорян!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:14
Взаимно, Дружище!!!
Не знаю, учавствуют или нет, я не слежу.
Groboyd
Groboyd
вчера в 23:14
В финале состоящем из одного матча Атлетико было бы проще, чем в двух играх против Барсы в полуфинале.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
...Витя! С открытием Олимпиады! Немцы участвуют в хоккей ныне?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:51
От Великого и Прекрасного не устают, Дружище...)))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
...от души,спасибо Вить,за скромный вклад,в наше общее дело!!! Надеюсь, не ты один не устал от моего "творчества"...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:29
Ну нет же, невозможно так писать- это же КОСМОС, ФАНТАСТИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дружище, аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГЕНИАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:25
...да хотелось по другому, тем не менее одну из интересных встреч в этом году предстоит нам увидеть,в предкушении!
Чтоб не случилось, быть тому!
Ведь жребий пал,не быть иначе!
Финал бы на такой смотреть!
И к чёрту все другие передачи!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:21
И не только Мадрид...)))))))))))))))))))))))))))))))
Nenash
Nenash
вчера в 22:19
Отличное противостояние будет. . Чоло, правда, давно клиент Барсы.. Но он посопротивляется. Весь Мадрид будет за 🥚🥚-тряса.. ☝️😄
Colchoneros
Colchoneros ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:16
😁
shur
shur ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 22:15
...Мадрид с вами...!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:13
Возможно Вы будете приятно удивлены.
Colchoneros
Colchoneros ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:13
Думаю этот матч и определит обладателя кубка Испании!
Хотя хз!
shur
shur ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 22:10
...да лучше бы в финале,облом!!!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:09
Это будет интересно посмотреть!
particular
particular
вчера в 22:06
В финале без ломово́го Атлетико будет скучно и приторно...
Capral
Capral
вчера в 21:59, ред.
Эх, рано свели такие команды. В отсутствии Реала, эта пара могла бы претендовать на яркий финал. В Барселоне я не сомневаюсь, точнее сказать, в той игре, которую покажет Флик. Мне гораздо интереснее, какой футбол приготовит Симеоне- cистемный, продуманный до мелочей, осторожный, выжидательный, или, как в недавней игре с Барсой в Примере- неосмотрительный и авантюрный.

В данном случае, я за Атлетико. Вчерашняя игра с Бетисом не оставила меня равнодушным. Давно я не видел такого футбола у Симеоне- выверенного до миллиметра, расчетливого и одновременно поэтичного. Не часто такое можно увидеть в прагматичном футболе Атлетико, но когда подобное встречается- хочется аплодировать стоя!!!!!!!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:51
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Фаворитов свели, ну должно быть интересно кому из них в финале Арсен трешку отгрузит)))
