«Барселона» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Кубка Испании

Состоялась жеребьевка матчей 1/2 финала Кубка Испании.
Были сформированы следующие пары:
Первые матчи:
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» (среда, 11 февраля, 23:00)
«Атлетико» — «Барселона» (четверг, 12 февраля, 23:00)
Ответные матчи:
«Барселона» — «Атлетико» (вторник, 3 марта, 23:00)
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» (среда, 4 марта, 23:00)
В данном случае, я за Атлетико. Вчерашняя игра с Бетисом не оставила меня равнодушным. Давно я не видел такого футбола у Симеоне- выверенного до миллиметра, расчетливого и одновременно поэтичного. Не часто такое можно увидеть в прагматичном футболе Атлетико, но когда подобное встречается- хочется аплодировать стоя!!!!!!!
Чтоб не случилось, быть тому!
Ведь жребий пал,не быть иначе!
Финал бы на такой смотреть!
И к чёрту все другие передачи!!!
По ощущениям — серия будет нервная, вязкая, с минимумом свободного пространства и максимумом тактических шахмат. Не удивлюсь ни 1:0, ни 2:2 с драмой до последних минут. Короче, новость из разряда тех, после которых сразу хочется узнать даты матчей и отключить телефон на два вечера
