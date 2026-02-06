Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2025/2026

«Реал» подтвердил травму Родриго

вчера, 22:36

«Реал Мадрид» объявил, что форвард Родриго Силва получил повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Бразилец не тренировался в пятницу после травмы, полученной в четверг, и не полетит с командой на матч Ла Лиги с «Валенсией».

Клуб опубликовал медицинское заявление вечером, подтвердив опасения. По данным Cadena Cope, Родриго пропустит около 10 дней: точно не сыграет с «Валенсией» в воскресенье и под вопросом его участие в поединке против «Реала Сосьедад» через неделю.

К матчу с «Бенфикой» в Лиссабоне он теоретически вернется, но все равно не сыграет в нем, так как дисквалифицирован. Главная цель Родриго — восстановление к игре с «Осасуной» на «Эль Садаре» через две недели.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Атлетико» потерял Барриоса перед полуфиналом Кубка Испании
Вчера, 22:33
Голкипер «Штурма» Худяков травмировался
03 февраля
Беллингем травмировался на первых минутах матча против «Райо Вальекано»
01 февраля
Форвард «Атлетико» Серлот был доставлен в больницу после травмы головы
31 января
Сака травмировался на разминке перед игрой против «Лидса»
31 января
Грилиш может пропустить остаток сезона
30 января
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:34
Этого только не хватало!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:28
Здоровья Родриго! Надеюсь что быстро восстановится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:30
Теперь игроки Реала страдают.. вернулся к работе Плинтус. На днях были фото с тренировки, как бланкос бегают в кислородной маске. Травмы неизбежны. Но клуб скажет, виноват Хави Алонсо.
shur
shur
вчера в 22:38, ред.
...играть не играет, в полную силу и основное время, ещё и травмировался,что за невезуха,как будто нас сглазили!!!
Неприятная,подленькая травма!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:37
Лишь бы судьи пенальти ставили
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 