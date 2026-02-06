«Реал» подтвердил травму Родриго

1770406588

вчера, 22:36

«Реал Мадрид» объявил, что форвард получил повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Бразилец не тренировался в пятницу после травмы, полученной в четверг, и не полетит с командой на матч Ла Лиги с «Валенсией».

Клуб опубликовал медицинское заявление вечером, подтвердив опасения. По данным Cadena Cope, Родриго пропустит около 10 дней: точно не сыграет с «Валенсией» в воскресенье и под вопросом его участие в поединке против «Реала Сосьедад» через неделю.

К матчу с «Бенфикой» в Лиссабоне он теоретически вернется, но все равно не сыграет в нем, так как дисквалифицирован. Главная цель Родриго — восстановление к игре с «Осасуной» на «Эль Садаре» через две недели.