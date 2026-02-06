Кандидат в президенты «Барселоны» намерен убрать Деку с поста спортдира

1770405494

вчера, 22:18

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что при его возможной победе на следующих выборах португальский спортивный директор не останется в структуре клуба.

Фонт считает Деку слишком близким к определённым фигурам, связанным с нынешним руководством клуба.

«Моим тренером будет Ханси Флик, но Деку не станет моим спортивным директором. Мы создадим структуру, идеально подходящую Флику, без влияния фигур вроде Алехандро Эчеваррии, не занимающих официальных постов, но оказывающих воздействие», — пояснил кандидат.

По его словам, Деку — доверенное лицо Жоана Лапорты и Эчеваррии. Последний, не имея официальной роли в «Барселоне», консультирует президента по финансовым и спортивным вопросам.