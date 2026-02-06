«Динамо» по пенальти победило ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в серии пенальти (5:3) в матче Зимнего кубка РПЛ. Основное время завершилось вничью 1:1.
Гол у московских динамовцев забил Максим Осипенко (59, с пенальти), у ЦСКА ответил Максим Воронов (71). Мойзес вышел в старте армейцев, несмотря на красную карточку в игре с «Краснодаром» (2:2, 5:4 по пенальти) — дисквалификация была отменена.
«Динамо» набрало 2 очка и поднялось на 3‑е место, ЦСКА с 3 баллами идёт вторым. 10 февраля бело-голубые встретятся с «Краснодаром», красно-синие — с «Зенитом». Турнир по круговой системе, проводится с 2023 года, в прошлом году выиграл «Зенит».
предсезонка, как в эту зиму.
И дело даже не в отсутствии побед (+0=3-1), а в самой игре, которую игроки ведут надсадно, нехотя, не испытывая заинтересованности..
А когда ещё Бителло бесхитросно рассказывает в интервью, что "нам бы понять,
когда нам прессинговать, а когда нет", становится совсем грустно и хочется
спросить его, есть ли у него тренер..
Чего во всём этом больше- слабости тренерского штаба или фактора нагрузок?
Ответ получим, разумеется, в официальных матчах, но пока ход подготовки
команды особого доверия не внушает.
О командной игре даже говорить трудно, поэтому остановлюсь на впечатлении
от действий некоторых персоналий в этой предсезонке.
Нормально смотрятся лишь пара игроков- Рубенс, получивший свою вожделенную
"должность", да Маричаль, вполне успешно набирающий форму.
А вот можно ли о ком-то ещё сказать пару добрых слов- не уверен, для этого
нужно сильно постараться в поиске.
Продолжает доказывать свою бесполезность Муми, давно утративший уровень;
спит Тюкавин; регулярно косячит Осипенко; Скопинцев стал как будто ещё тупее;
Маухуб не похож даже на тень самого себя.
И особенно ужасен Витя Окишор.
Не могу поверить, что дело здесь в банальной звёздочке, которую, как многие
считают, схватил этот парень- её не с чего хватать было, он пока не создал
ничего такого, на чём можно было бы излишне надуться. Но факт есть факт,
и если человека не поправить- можем потерять его, когда-то кудесника мяча..
Понравилась, кстати, армейская молодёжь, вышедшая во втором тайме.
Воронов (18 лет), Фиров (17), Бадмаев (18), Данилов (18)- интересная плеяда, тогда как у нас тот же Окишор (19) не мычит не телится, зато называет себя "Виктором Ивановичем". В шутку, типа..
предсезонка, как в эту зиму.
И дело даже не в отсутствии побед (+0=3-1), а в самой игре, которую игроки ведут надсадно, нехотя, не испытывая заинтересованности..
А когда ещё Бителло бесхитросно рассказывает в интервью, что "нам бы понять,
когда нам прессинговать, а когда нет", становится совсем грустно и хочется
спросить его, есть ли у него тренер..
Чего во всём этом больше- слабости тренерского штаба или фактора нагрузок?
Ответ получим, разумеется, в официальных матчах, но пока ход подготовки
команды особого доверия не внушает.
О командной игре даже говорить трудно, поэтому остановлюсь на впечатлении
от действий некоторых персоналий в этой предсезонке.
Нормально смотрятся лишь пара игроков- Рубенс, получивший свою вожделенную
"должность", да Маричаль, вполне успешно набирающий форму.
А вот можно ли о ком-то ещё сказать пару добрых слов- не уверен, для этого
нужно сильно постараться в поиске.
Продолжает доказывать свою бесполезность Муми, давно утративший уровень;
спит Тюкавин; регулярно косячит Осипенко; Скопинцев стал как будто ещё тупее;
Маухуб не похож даже на тень самого себя.
И особенно ужасен Витя Окишор.
Не могу поверить, что дело здесь в банальной звёздочке, которую, как многие
считают, схватил этот парень- её не с чего хватать было, он пока не создал
ничего такого, на чём можно было бы излишне надуться. Но факт есть факт,
и если человека не поправить- можем потерять его, когда-то кудесника мяча..
Понравилась, кстати, армейская молодёжь, вышедшая во втором тайме.
Воронов (18 лет), Фиров (17), Бадмаев (18), Данилов (18)- интересная плеяда, тогда как у нас тот же Окишор (19) не мычит не телится, зато называет себя "Виктором Ивановичем". В шутку, типа..
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!