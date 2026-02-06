Top.Mail.Ru
«Динамо» по пенальти победило ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 17:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Динамо» обыграло ЦСКА в серии пенальти (5:3) в матче Зимнего кубка РПЛ. Основное время завершилось вничью 1:1.

Гол у московских динамовцев забил Максим Осипенко (59, с пенальти), у ЦСКА ответил Максим Воронов (71). Мойзес вышел в старте армейцев, несмотря на красную карточку в игре с «Краснодаром» (2:2, 5:4 по пенальти) — дисквалификация была отменена.

«Динамо» набрало 2 очка и поднялось на 3‑е место, ЦСКА с 3 баллами идёт вторым. 10 февраля бело-голубые встретятся с «Краснодаром», красно-синие — с «Зенитом». Турнир по круговой системе, проводится с 2023 года, в прошлом году выиграл «Зенит».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Динамо
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:09
Хорошо хорошо, только не переживайте так...)))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Запретить?!!! )))Так не только я считаю, а все, кто понимает, что сборы для того и нужны чтобы подготовить команды к чемпионату. А созданный турнир, на этих сборах, хорошая возможность проверить себя в играх с непосредственными соперниками.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:22
Не смею запретить. Если вы так считаете, значит вам нравится.)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:17
А ведь Динамо продолжает поиски тренера...
баск
баск ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 19:45
Ему нужно бы игровое время, если он реально хочет остаться в Динамо (что не факт). Но ему придётся переделываться, изначально-то он ведь девятка, причём хорошая, забивная.

Но при Тюкавине ему туда путь закрыт. Может проявить себя слева, вот Муми летом свалит (даже не представляю, какими аргументами его могли бы продлить), и его освободившееся место как раз для Бабаева.

Удар, пас, дриблинг, выбор позиции, всё у него есть.
Если станет игроком основы, будет реально полезен, с результатом. Терпения бы ему проявить и дело пойдёт, кмк
lotsman
lotsman
вчера в 19:42
Lobo77 ответ lotsman (раскрыть)
Иное опять провоцирует.
------------------------------------------------
Кто провоцирует и кого?
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:41
"Никому ненужный и пустой турнир............"
Ну почему ненужный? Простой товарняк, он ни к чему не обязывает. Просто отработка взаимодействий игроков, проверка тактики игры. А здесь всё таки какой - никакой интерес. Да и прверка готовности себя к встрече с соперниками, перед началом чемпионата.
112910415
112910415
вчера в 19:34
бесполезных матчей не бывает ...
Lobo77
Lobo77 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:01
    Capral
    Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Надо признать, что Сане после Баварии значительно поумнел, или его в Сарае перевоспитали. Несколько матчей турок смотрел, совсем другой Сане- не жадный, дриблингом не злоупотребляет, приятно смотреть. Если переход состоится, с удовольствием понаблюдаю за Кисляком и пожелаю ему Удачи!!!
    Да, Володя, ты прав- банда в Сарае собралась Достойная. Надеюсь, и Матвей картины не испортит...
    Lobo77
    Lobo77
    вчера в 18:56, ред.
    Понравилось как пробили все шесть пенальти.

    Не понравилась оборона особенно Осипенко и Зайзендаль.
    Где свежекупленный кудесник защиты из Южной Америки???

    Маричаль и Касерес превратились в защитников твердого середняка лиги.
    Причем если Маричаль испытал некий прогресс для достижения этого уровня, то Чебурах откатился назад.

    Фернандес перестал быть игроком вообще. Один скилл - хорошие длинные передачи, но это реально все.

    Маричаль кстати нынче на постоянку включил Серегу Рамоса и играет максимально жёстко, я бы сказал по хорошему липко. Но это с его умениями может привести и к картам и к пенкам.

    Скопинцев. Может его справа в атаке попробовать? Чемодан без ручки.
    Насчет Нгамале. Один из реально топовых игроков этого Динамо. Но максимума не выдает. Может я слишком много от него жду.

    Лунев. Один раз навалил, пару раз потащил. Все еще не надежен по большому счету.

    Старина Миранчук как чугунный скороход, доигрывает свой тяжелый и унылый футбольный век. Иногда раскинет мозгами на опыте что то с Бителло в компании, но чаще недоиграет/недобежит/недоборется.

    Сергеев на таких же ногах пока.

    Команда нифига не тренерская.

    Но игроки кое-как в атаке точнее в контратаке что-то вроде нащупывают сами по себе.

    Пока все что в глаза бросается.
    А еще очень нравится двуногий дриблинг Ульви. Но вот ему опыта бы побольше без потери задора.

    И Бителло. Это конечно топ. Ежели бы у него был фамильный скилл - его бы не было у нас а был бы он в Интерах Миланах. Но это база.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:45
    Товарняки мы не играем! Или турнир, или КОНТРОЛЬНЫЕ матчи!!)))
    Lobo77
    Lobo77 ответ баск (раскрыть)
    вчера в 18:41
    По Бабаеву что скажешь?
    STVA 1
    STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:39
    В Сарае щас неплохая битка собралась! В полузащите навскидку помню Гюндоган Лемина уругваец Торрейра в Арсенале играл вроде! Сане пришел , но он не на Матвея позиции! Вообщем вызов для него!
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:38
    )))))))))))))))))))))))))))))))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Товарняк как грится просто товарняк! А это ТУРНИР))))
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 18:06, ред.
    Не буду делать никаких выводов от очередного тренировочного матча, отмечу лишь, что наша молодёжь уступает армейской в желании проявить себя и попытаться пробиться в основу. В связи с чем у меня возникает вопрос, почему так и где их юношеский максимализм? Неужели уже сейчас у них безразличие к той ситуации, которая складывается на сегодняшний день в команде?
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Capral
    Capral
    вчера в 18:05
    Анатолий Кандауров рассказывает, что Кисляк переходит в Галатасарай. Ну если так, то очень плохо для армейцев- это провал в центре поля и фактически в опорной зоне. Приход Козлова в ЦСКА ничего не изменит. Ни Козлов, ни Баринов, все вместе не заменят одного Кисляка. Не представляю, как армейцы обойдутся без Матвея. Оно было понятно с самого начала, что на парня обратят внимание.
    Это же не Денисов..........................................
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:00
    В целом нормуль сыграли, молодняк неплохой есть.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:56
    Два очка не пахнут.
    Динамо сменит тренера весной. Армейцы летом
    баск
    баск
    вчера в 17:47, ред.
    Трудно вспомнить, когда у Динамо была настолько скучная и беспросветная
    предсезонка, как в эту зиму.
    И дело даже не в отсутствии побед (+0=3-1), а в самой игре, которую игроки ведут надсадно, нехотя, не испытывая заинтересованности..

    А когда ещё Бителло бесхитросно рассказывает в интервью, что "нам бы понять,
    когда нам прессинговать, а когда нет", становится совсем грустно и хочется
    спросить его, есть ли у него тренер..

    Чего во всём этом больше- слабости тренерского штаба или фактора нагрузок?
    Ответ получим, разумеется, в официальных матчах, но пока ход подготовки
    команды особого доверия не внушает.

    О командной игре даже говорить трудно, поэтому остановлюсь на впечатлении
    от действий некоторых персоналий в этой предсезонке.

    Нормально смотрятся лишь пара игроков- Рубенс, получивший свою вожделенную
    "должность", да Маричаль, вполне успешно набирающий форму.
    А вот можно ли о ком-то ещё сказать пару добрых слов- не уверен, для этого
    нужно сильно постараться в поиске.

    Продолжает доказывать свою бесполезность Муми, давно утративший уровень;
    спит Тюкавин; регулярно косячит Осипенко; Скопинцев стал как будто ещё тупее;
    Маухуб не похож даже на тень самого себя.
    И особенно ужасен Витя Окишор.

    Не могу поверить, что дело здесь в банальной звёздочке, которую, как многие
    считают, схватил этот парень- её не с чего хватать было, он пока не создал
    ничего такого, на чём можно было бы излишне надуться. Но факт есть факт,
    и если человека не поправить- можем потерять его, когда-то кудесника мяча..

    Понравилась, кстати, армейская молодёжь, вышедшая во втором тайме.
    Воронов (18 лет), Фиров (17), Бадмаев (18), Данилов (18)- интересная плеяда, тогда как у нас тот же Окишор (19) не мычит не телится, зато называет себя "Виктором Ивановичем". В шутку, типа..
    Capral
    Capral
    вчера в 17:44
    Никому ненужный и пустой турнир. Точно также можно было и обычные товарняки играть. Еще и пенальти придумали. Что кубок России, через ж...у, что этот Зимний кубок- из того же места...
    shur
    shur
    вчера в 17:38
    ...искал себе "героя" матча,не нашёл ! Как там у Блока :"...февраль,
    газон,ничья,пенальти....!"
    shur
    shur
    вчера в 17:35
    ...Матвей позвонил Акинфееву :" ...Игорь Владимирович,завтра
    вылетаю в качестве консультанта по одинадцатиметровым...! "
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:34
    Оно победило.
