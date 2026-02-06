«Динамо» по пенальти победило ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ

1770386631

вчера, 17:03

«Динамо» обыграло ЦСКА в серии пенальти (5:3) в матче Зимнего кубка РПЛ . Основное время завершилось вничью 1:1.

Гол у московских динамовцев забил Максим Осипенко (59, с пенальти), у ЦСКА ответил Максим Воронов (71). Мойзес вышел в старте армейцев, несмотря на красную карточку в игре с «Краснодаром» (2:2, 5:4 по пенальти) — дисквалификация была отменена.