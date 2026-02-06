Top.Mail.Ru
«Лестер Сити» лишен 6 очков за нарушение финансовых правил

вчера, 22:22

Английская Футбольная лига сняла 6 очков с «Лестер Сити» за нарушение финансовых правил. Таким образом, «лисы» опустились с 17-го на 20-е место в таблице Чемпионшипа и удерживаются вне зоны вылета только за счет разницы мячей.

Наказание связано с обвинениями Премьер-лиги от мая прошлого года в нарушении правил прибыльности и устойчивости (PSR) за три сезона до кампании 2023/24.

«Лестер» вылетел из высшего дивизиона в прошлом сезоне. Сейчас команда остается без постоянного тренера после увольнения Марти Сифуэнтеса в январе.

Перевод с bbc.com
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:20
Сейчас до Эвертона опять прицепятся, надо и за АПЛ отчитаться.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:08
Для команды этот момент будет усложняющим их задачи.
Foxes
Foxes
вчера в 23:55
Лестер будет бороться за выживание в шипе!
Foxes
Foxes
вчера в 23:54
Ну и скоты!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:50, ред.
Шеффилд из минусов так и не вылезет, Лестеру накинули минус. как там дела у шейхов ребята. как там Сити со 150 нарушениями. наверное добавят им +18 очков, а то чето несправедливо как-то они богатые и без плюса в очках играют.... а с бомжей наснимают еще, они то рот раскрыть не посмеют
shur
shur
вчера в 23:12
...Всё смешалось в доме Облонских....! Несчастная история бывшего
чемпиона Англии продолжается!!
