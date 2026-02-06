«Лестер Сити» лишен 6 очков за нарушение финансовых правил

1770405733

вчера, 22:22

Английская Футбольная лига сняла 6 очков с «Лестер Сити» за нарушение финансовых правил. Таким образом, «лисы» опустились с 17-го на 20-е место в таблице Чемпионшипа и удерживаются вне зоны вылета только за счет разницы мячей.

Наказание связано с обвинениями Премьер-лиги от мая прошлого года в нарушении правил прибыльности и устойчивости (PSR) за три сезона до кампании 2023/24.

«Лестер» вылетел из высшего дивизиона в прошлом сезоне. Сейчас команда остается без постоянного тренера после увольнения Марти Сифуэнтеса в январе.