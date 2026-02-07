Семак о 0:3 от «Краснодара»: «Есть пища для размышлений»

Наставник «Зенита» оценил поражение от «Краснодара» со счетом 0:3 в матче Зимнего кубка РПЛ .

Мы готовимся и работаем в плановом режиме. Для кого‑то это шанс проявить и показать себя. С точки зрения функционального состояния кому‑то тяжелее, кому‑то проще: кто‑то лучше готов, кто‑то хуже. С точки зрения понимания игры, позиций, моментов, доигровок у нас, безусловно, есть пища для размышлений.