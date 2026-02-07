Top.Mail.Ru
Семак о 0:3 от «Краснодара»: «Есть пища для размышлений»

вчера, 11:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил поражение от «Краснодара» со счетом 0:3 в матче Зимнего кубка РПЛ.

Мы готовимся и работаем в плановом режиме. Для кого‑то это шанс проявить и показать себя. С точки зрения функционального состояния кому‑то тяжелее, кому‑то проще: кто‑то лучше готов, кто‑то хуже. С точки зрения понимания игры, позиций, моментов, доигровок у нас, безусловно, есть пища для размышлений.

Все комментарии
Муравьед
Муравьед
вчера в 21:02, ред.
Лишь бы Семака не выгнали, пока Сережа у руля остальные команды спокойны.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:11
Согласен!!! Время было другое, особенное!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:10
...молодым,чтобы помнили! Что мы в СССР объективно относились ко всем командам Союзных республик и городов! Тем и сильна была
наша Сборная, нашими надеждами и любовью,без пантов!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:09
Случайный чемпион. Я отлично помню этот сезон и матчи Зенита. Мне больше нравился Зенит середины и конца-70х. Особенно, нравились игроки команды Клементьев, Маркин, Голубев. Это были мастера, приятно было смотреть. А Зенит-84 выиграл первенство во многом благодаря тому, что Лобан ушел в сборную, а его место занял его друг Ю.Морозов, который полтора года убивал киевлян, а Спартак занимался чем попало, только не футболом...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:51
...и ещё!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:49
...да уж!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
В Зените нет развития и прежде всего игрового. Есть классные игроки, но нет мысли в игре. Счастье Зенита, что команда сейчас не играет в Европе, в противном случае позора было бы не избежать...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:35
...и в довершении твоей версии,невозможно подкрепить какими либо
противостояниями на международке, увидев на сколько прогресс
застрял на одном месте! Последовала бы моментальная реакция сверху!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:30
Если предельно откровенно-, то мне всё равно. Другое дело, что Семак себя изжил. Ну и конечно Зениту нужно развитие, но с Семаком его не будет, он исписался.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:25
...Минхерц,кого бы ты хотел увидеть на посту Газпрома? Большие
деньги и завышенные требования мешают в работе с командой !
Я бы с состава начал, с новой "русской" волны , больше наших,
варягов по миниму, но вот Тренер,рисунок игры,стратегия, даже
не знаю,кого?!
Groboyd
Groboyd
вчера в 17:16, ред.
Да сколько можно винить Семака за днаря Соболева??? Единственное, что он не должен был вообще просить это го... покупать.
Серёжу можно винить за что угодно, за тактику, за установки игрокам, за их физическую и тактическую готовность. Но причём тут тренер, когда соболиная шкура не может мяч обработать, точный пас на 5 метров отдать, попасть с пары метров в ворота???
Пи...ц, профессиональный игрок получает несколько евромиллионов, ему 28 лет, это должен быть рассвет для него, а виноват Семак. Это он должен учить днаря мяч обрабатывать, точный пас отдавать, в ворота с 2-х метров попадать.
В прошлом сезоне у него миллион моментов было, а забил какие-то крохи.
112910415
112910415
вчера в 16:15
главное - уметь размышлять ...
ueh6h2xz5sze
ueh6h2xz5sze
вчера в 14:26
Быки красавцы, выиграли неожиданно легко
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:17
Только реализация, а всё остальное в порядке? Неужели не видите?)))
lotsman
lotsman
вчера в 14:08
Пища для размышлений одна - Игроков набирают, а правильного места для них определить не можешь. В итоге плохая реализация атак.
w6gubq7g4p3r
w6gubq7g4p3r
вчера в 13:52
А не пора ли сменить Зениту тренера?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:33
Хлрошо бы эта пища для размышлений была на тему, а не пора ли валить пока не выгнали с позором. А к этому все идёт
Capral
Capral
вчера в 11:21, ред.
Он так говорит, как будто не знает причин или впервые с этим сталкивается. Понятно, что только подготовка к сезону, многие ещё с лишним весом, идёт раскачка и тп. Но вчера, игра была проиграна, прежде всего тренером, проиграна и тактически и стратегически, потому что, если соперник владеет центром поля, а Краснодар безраздельно им владел и формировал свою игру именно там, то это просчеты проигравшего тренера. Ну и нельзя не заметить, как деградируют игроки в Зените. На Соболя, просто неприятно смотреть. Каким он был в Спартаке, и каким он стал в Питере. Тоже самое Вендел. Единственный, кто ещё держится- это Глушенков, но и он, тоже потускнел.
Я не сомневаюсь, что 11 апреля будет другой футбол, но, то, что Зенит, последние несколько лет не развивается под руководством Семака- факт однозначный.
