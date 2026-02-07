Top.Mail.Ru
«Вулверхэмптон» продал Агбаду в «Бешикташ» за £17,4 млн

вчера, 12:20

Английский «Вулверхэмптон» договорился о трансфере защитника Эммануэля Агбаду в «Бешикташ» за £17,4 млн. Ивуариец подписал контракт за несколько часов до закрытия зимнего трансферного окна в Турции в пятницу вечером.

Сделка принесла «волкам» небольшую прибыль: в январе 2025-го они приобрели игрока у «Реймса» за чуть более £16 млн. В этом сезоне Агбаду провёл 17 матчей, большая часть которых состоялась до его вызова на Кубок африканских наций в сборную Кот-д’Ивуара в декабре-январе.

Последний матч за «Вулвз» ивуариец сыграл против «Борнмута» на прошлой неделе. С «Бешикташем» Агбаду подписал соглашение до 2030 года.

КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:25
Сработали без убытка и то хорошо
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:57
А что, Вулвз отказались от борьбы за сохранение прописки в АПЛ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:22
Походу волки уже к чемпионшипу готовится
