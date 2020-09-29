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1 : 1
5 : 4 по пенальти
29 сентября 2020, 21:45
вторник
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|19’
|0:1
|Вернер Тимо
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Ламела Эрик
ассистент Регилон
|1:1
|83’
|45+2’
|Ковачич Матео
|Орье Серж
|59’
|Танганга Джафет
|61’
|83’
|Жоржиньо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Жедсон
|63’
|66’
|Эмерсон
|Чилуэлл Бенжамин
|Кейн Харри
|Танганга Джафет
|70’
|70’
|Канте Нголо
|Ковачич Матео
|Моура Лукас
|Бергвейн Стевен
|76’
|76’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
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|10
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Конечно им придётся поставить игру.
Конечно им придётся поставить игру.
Фрицы тоже пока себя не оправдывают.
Фрицы тоже пока себя не оправдывают.
А Дайер в клозете долго оставался вот Маур сам чуть ли не пиньком его выгонял наполе))
А Дайер в клозете долго оставался вот Маур сам чуть ли не пиньком его выгонял наполе))
Вот и результат. С победой команду Моуриньо!
Вот и результат. С победой команду Моуриньо!