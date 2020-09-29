ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Кубок Английской Лиги 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Премьер-Лига U21 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-09-29
2020-08-29
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-24
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-12-22

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Челси

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 4.20 4.10 1.80
Fonbet 4.10 3.90 1.85
Мелбет 4.11 4.11 1.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
19’ 0:1 Вернер Тимо
Ламела Эрик
ассистент Регилон 		1:1 83’
Наказания
45+2’ Ковачич Матео
Орье Серж 59’
Танганга Джафет 61’
83’ Жоржиньо
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хейбьерг Пьер-Эмиль Жедсон 63’
66’ Эмерсон Чилуэлл Бенжамин
Кейн Харри Танганга Джафет 70’
70’ Канте Нголо Ковачич Матео
Моура Лукас Бергвейн Стевен 76’
76’ Абрахам Тэмми Жиру Оливье
Статистика
 10 Удары по воротам 6
3 Удары в створ 3
11 Фолы 12
4 Угловые 2
1 Офсайды 1
37% Владение мячом 63%
2 Cэйвы 2
2 Предупреждения 2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ lobsterdam (раскрыть)
30 сентября в 19:03, ред.
слишком много текста как для обитателя хрущевки, элитарный вы наш, не видевший навозной кучи)))
матос
матос
30 сентября в 14:02
подопечных Моуриньо с выходом далее в турнире.
lobsterdam
lobsterdam ответ dzvinka (раскрыть)
30 сентября в 12:10
Про навозную кучу ничем не смогу тебя порадовать, не знаю даже как "это" выглядит.. Видимо, мы из разных слоев общества и на разных ступенях человеческого развития. Но вот у некоторых, долгое пребывание в этой самой навозной куче лишает возможности других ассоциаций и что бы ни произошло вокруг все тянет ее, эту кучу, присовокупить, даже к футболу. Ну что ж, где родился, там и пригодился.
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября в 11:26
Молодцы, парни Маура! Отыгрались в концовке матча и в итоге были вознаграждены) Всех кто болеет за Тоттенхэм, с выходом в 1/4 финала!
dzvinka
dzvinka ответ lobsterdam (раскрыть)
30 сентября в 11:24, ред.
интересно, а отношение к навозной куче у тебя тоже, по этому же принципу? - ведь она аналогично многим не нравится, да и тренер с нее по уровню примерно как моур.
lobsterdam
lobsterdam
30 сентября в 09:49
Особенный многим не нравится, поэтому он мне и нравится...
avici_liverpool
avici_liverpool
30 сентября в 09:36
шпоры очень сильно старались слить, но донный челси не смог им этого позволить. а перепалка в конце это клоунада. единственное чем запомнился гений лэмпард так это своими криками на клоппа и переводчика
realdogge the gunner
realdogge the gunner
30 сентября в 08:23
кто-то явно сливал кубок, только кто?)
DXTK
DXTK
30 сентября в 07:51
Игроки вырвали победу а переводчик будет считать себя гением.
95-shishani-95
95-shishani-95
30 сентября в 01:10
Это ведь Челси больше всех потратил на трансферы в это ТО?
Конечно им придётся поставить игру.
azkan
azkan ответ ст_прапорщик (раскрыть)
30 сентября в 00:53
Надеемся
АМС
АМС
30 сентября в 00:29
Ненавижу когда кто-то транжирить моменты, Вернер несмог реализовать момент, Одой тоже в птиц ударил наверное а Маунт затупил.
sihafazatron
sihafazatron ответ dzvinka (раскрыть)
30 сентября в 00:27
И пробивать последний пеналь тоже кабальеро отправить))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
30 сентября в 00:22
Разные таймы, в первом Челси контролировал игру, понятно, что при 1-0, во втором начали удерживать счет, хотя при этом имели хороший момент у Вернер, забей 2-0 и это было бы все, но в итоге Тоттен наказал. А серия пенальти была веселая, когда почти все бьющие били в один и тот же угол, до удара Маунта, который в принципе хотел попасть в верхний угол, но не рассчитал. Ну и Тоттен с победой.
azkan
azkan ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
30 сентября в 00:09
Ему еще работать и работать. Вот вопрос, работает ли? Да и исполнителям нужен опыт и взаимосвязь, которого он никак не может добиться.
Фрицы тоже пока себя не оправдывают.
dimagas2
dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
30 сентября в 00:00
А когда закалять характер?Тем более КЛ скажем не самое важное в сезоне.Пусть лажают тут но играют хорошо в АПЛ и ЛЧ.
azkan
azkan ответ dzvinka (раскрыть)
29 сентября в 23:59
Да и все в непонятках. Что сказал или сделал Лэмпард. Он сам не понял. Только после выхода Канте игра наладилась, но два момента не использовали.
А Дайер в клозете долго оставался вот Маур сам чуть ли не пиньком его выгонял наполе))
dzvinka
dzvinka ответ sihafazatron (раскрыть)
29 сентября в 23:59
также подумал, слишком много эмоций на новичка лягло... да и Маунта последним бить отправлять в пятерке, надо было кого-то постарше последним ставить.
dimagas2
dimagas2 ответ Мысыктар (раскрыть)
29 сентября в 23:57
В принципе тоже пока что не вижу руку тренера, Абрам всегда был импульсивным,если так и будут такие качели то Лэмпс долго не просидит на должности.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ azkan (раскрыть)
29 сентября в 23:57
Да не! Потенциал у него есть. И с мозгами, вроде, в порядке
Мысыктар
Мысыктар ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
29 сентября в 23:56
лучше Конте))
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ Таганский (раскрыть)
29 сентября в 23:56
Спасибо! Команда у нас, канеш, сказка; защитники ходят себе отлить во времяматча, тренер их обратно выгоняет. Ну как не любить такой бардак?))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Мысыктар (раскрыть)
29 сентября в 23:55
Или Сарри
azkan
azkan ответ Медив (раскрыть)
29 сентября в 23:55
Ну кто то должен был промахнуться. Плохо, что во втором тайме налажали.
Мысыктар
Мысыктар
29 сентября в 23:54
ээх.вернуть бы Конте(
kozanostra007bond
kozanostra007bond
29 сентября в 23:53
Лучшее, что было в этом матче, это Моур, который снимал Дайера с толчка)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
29 сентября в 23:53
Челси нужен опытный тренер
azkan
azkan
29 сентября в 23:53
Все справедливо! Челси во втором вообще непонятно во что играли.
Вот и результат. С победой команду Моуриньо!
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 23:53
Пенсам надо было лысого на пенки ставить, а его даже в запасе не было
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
29 сентября в 23:52
Ну Менди хорош такой кипер нужен был пенсам
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100