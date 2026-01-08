Харизматичный и брутальный: Вадиму Евсееву — 50 лет

1767876344

вчера, 15:45

Шестикратный чемпион России и бывший футболист национальной команды Вадим Евсеев в четверг отмечает 50-летие. Рассказываем о его карьере футболиста и тренера.

Евсеев родился в Мытищах, но это не помешало ему начать заниматься футболом в Москве, в школе столичного «Динамо», которая оказалась ближе всего к дому. При этом, как и вся его семья, Евсеев с детства болел за московский «Спартак». Попасть в школу московского «Динамо» с первого раза не удалось — Евсеев встал в ворота, ему сказали прийти через год.

Через год все получилось, в этот раз Евсеев играл в поле. Но и тут помог случай. На тренировке стояли деревянные стойки, Евсеев попал в одну из них и сломал. После этого тренер сообщил, что игрока взяли в команду, ему тогда было 9 лет.

Евсеев признавался, что сам добирался и до школы «Динамо», и до академии «Локомотива», в которую перебрался в 11 лет. И тут помогло необычное событие. Евсеев рассказывал, что перед турниром во Франции он вместе с ребятами играл в карты на деньги. Директор 210-й спортшколы застукал мальчиков и попросил Евсеева привести родителей к нему на встречу. Игрок этого не сделал, на что директор ответил отказом в поездке во Францию на турнир. Тогда же Евсеев решил уйти в школу «Локомотива», играя во второй команде. В то время такие переходы сопровождались штрафами или дисквалификациями, но тогда же один игрок перешел из «Локомотива» в «Динамо», поэтому стороны остались в расчете. По словам Евсеева, условия в «Локомотиве» были значительно хуже тех, что были в «Динамо».

С 1991 по 1992 год Евсеев выступал за мытищинский мини-футбольный клуб «Спартак». В начале карьеры Евсеев начал обучение на автослесаря во втором училище Мытищ. Он объяснял это тем, что его старший брат также обучился на автослесаря, но брат овладел специальностью «по-настоящему».

В 1992 году Евсеев начал обучаться профессии, но тогда начались проблемы из-за приглашения в «Спартак». По словам Евсеева, помогла любовь директора к футболу. «Вначале меня из училища собирались выгнать, но выяснилось, что директор любит футбол. Болел он, правда, за ЦСКА . Но меня понял, и в дальнейшем я туда только справки приносил», — говорил он «Спорт-экспрессу».

Мечты сбываются

С переходом в «Спартак» помог один из тренеров школы «Локомотива» Александр Геваргизов, который очень тепло относился к Евсееву. У него хорошо получалось выступать на позиции форварда в футзальном «Спартаке» после окончания спортшколы, он много забивал. Однако Геваргизов отметил, что Евсеев делает неправильный шаг, с его данными нужно играть в большой футбол.

Геваргизов устроил Евсееву просмотр в дубль «Спартака». 31 декабря он сообщил, что 2 января такой просмотр состоится в манеже «Спартака» в Сокольниках. "Приехал в Сокольники, сижу в холле один-одинешенек. Приезжает спартаковский автобус. Оттуда выходят Черенков, Тихонов, Родионов, Стауче... Я словно во сне. Не могу даже шелохнуться. Все прошли мимо, а потом тренер Виктор Евгеньевич Зернов обернулся и увидел меня. Спрашивает: «Ты Евсеев?» — «Да». — «Ну чего сидишь — заходи в раздевалку», — признавался Евсеев «Спорт-экспрессу».

После тренировки Зернов сказал Евсееву ходить на дальнейшие тренировки, спустя два месяца его зачислили в дубль. После этого были пять контрольных матчей, в которых Евсеев забил пять мячей. На играх тогда присутствовали Николай Старостин и Валентин Покровский, который позже отмечал, что Евсеев приглянулся Старостину. При этом самому Олегу Романцеву Евсеев поначалу не приглянулся, его убедили, чтобы игрок тренировался в дубле.

Дебютировать в первой команде «Спартака» Евсееву удалось только через три года, в 1996-м. Красно-белые в том сезоне выиграли чемпионат России. С того момента карьера Евсеева пошла в гору — четыре чемпионства со «Спартаком», победа в Кубке России и Кубке Содружества.

Евсеев не раз благодарил Георгия Ярцева за вклад в свою карьеру, отмечая, что обязан специалисту за доверие в «Спартаке» и сборной России.

Переход из «Спартака» в «Локомотив»

В 1999 году у Евсеева заканчивался контракт со «Спартаком». Он не имел постоянного места в составе из-за высокой конкуренции. Тогда с Евсеевым связался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, уговорив защитника перейти в стан железнодорожников.

"Так это получилось. Мы в тот период многих футболистов приглашали из «Спартака», особенно тех, кто не играл значимую роль, — сказал Семин. — Были другие защитники, твердого места в составе у Вадима не было. За счет этого как раз нам удался этот переход из «Спартака» в «Локомотив».

Со «Спартаком» не удалось хорошо проститься. Евсеев рассказывал, что появилась информация о его переходе в «Локомотив». Тогда его вызвал к себе Романцев, начав расспрашивать о переходе в «Локомотив». Все закончилось фразой — «разве мы тебе что-то плохого сделали?». На что Евсеев ответил: «Нет». С того перехода началась особенная история противостояния между «Спартаком» и «Локомотивом».

Семин вспоминает, что Евсеева отличала идея побед везде. «Он очень любил футбол, любит по сей день. Человек, который всегда хотел побеждать, играя в короткие игры на тренировке или выступая на большом стадионе против больших команд, — сказал Семин. — Вадим всегда старался оставаться победителем в каждой игре. Как футболист он достиг больших успехов».

В «Локомотиве» у Евсеева также сложилось все удачно — два чемпионства, три победы в Кубке России, два триумфа в суперкубке страны и завоеванный Кубок Содружества.

История с «Локомотивом» завершилась из-за конфликта с Анатолием Бышовцем. В 2007 году Евсеева пригласил в московское «Торпедо» уважаемый им тренер Ярцев. Далее были раменский «Сатурн» и белорусское «Торпедо-БелАЗ». В 2011 году Евсеев объявил о завершении карьеры.

Гол в матче с командой Уэльса

Евсеев стал приглашаться в сборную именно при Романцеве. Первый матч провел 31 марта 1999 года — российские футболисты обыграли команду Андорры со счетом 6:1.

Широкую известность Евсеев обрел после стыковых матчей за выход на чемпионат Европы 2004 года с командой Уэльса. В первом из них в Москве он в грубом подкате сыграл против капитана сборной и полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза. За этот подкат Евсеев получил от Гиггза локтем в ухо. Позднее Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, чтобы Гиггза дисквалифицировали. Однако отстранение на два матча валлиец получил только после стыковых игр.

Гиггз сам яростно критиковал Евсеева за грубейший подкат. Но россиянин в тот момент не понимал недовольства, так как Гиггз играл в одной из самых жестких лиг — Английской премьер-лиге. В ответной игре в Кардиффе Евсеева освистывала местная публика. Но это не помогло.

Евсеев забил единственный мяч в противостоянии, принеся победу сборной России и выход на Евро-2004. После матча в трансляцию попал его нецензурный комментарий, после которого Евсеев стал еще популярнее. Сам защитник после игры отметил, что просто сказал, что валлийцы не пройдут на турнир.

Всего Евсеев провел за сборную России 20 матчей, в которых забил 1 мяч. Принял участие в чемпионате Европы 2004 года.

Тренерская деятельность

После завершения карьеры Евсеев не раз отмечал, что для него наступил отпуск, несмотря на работу тренером. В конце декабря Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо», выступающее в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Он перешел туда из новороссийского «Черноморца».

«Сегодня у него хороший возраст, чтобы зарекомендовать себя как элитный тренер, — сказал Семин. — Не просто спасающий команды, но и уже [готов возглавить] команды, которые завоевали чемпионства и кубки. Его знания и характер позволят это сделать в дальнейшем».

Начинал он тренерскую карьеру старшим тренером в ивановском «Текстильщике», позднее также ассистентом работал в пермском «Амкаре». Впервые работал главным тренером в «Текстильщике» в 2017 году. В разные годы также был в штабе «Амкара» и махачкалинского «Анжи», с 2018 года работает только главным тренером. В его послужном списке значатся СКА -Хабаровск, «Уфа», «Шинник», «Факел», «Кубань» и «Ленинградец».

В ноябре 2024 года на Евсеева, когда он работал в «Ленинградце», совершили нападение с применением перцового газа в Астрахани во время поездки команды на матч с местным «Волгарем». Его помощнику Александру Шмарко ножом порезали лицо. У Евсеева появились проблемы с глазами, он стал ходить в очках.

В 2016 году Евсеев выпустил автобиографию «Футбол без цензуры». На обложке книги как раз была известная фраза, сказанная после матча в Кардиффе.