Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года.
«Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать», — сказал Соловьев.
В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
В Европу уже накатался, теперь до Америки хочет добраться, наверное, давно не был. А кто ему запретит, в рфс все такие смелые, наглые, а главное очень переживающие за российский футбол.
Любите футбол так же сильно и бескорыстно как вице-президент и.... тоже сможете когда нибудь сказать "Я могу съездить на ЧМ".....
Только одно непонятно...если 99,99% электората не могут себе позволить... а ты можешь .....зачем тушить огонь бензином и хвастаться этим ???
