Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года

вчера, 11:20

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года.

«Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать», — сказал Соловьев.

В чемпионате мира по футболу 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: itar-tass.com
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 22:16
На свои поедет ?
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:46, ред.
Почему пусть? Выделит, и не малые. И командировку оформит. Это мы можем только хотеть, а он и хочет и может.
Vilar
Vilar
вчера в 16:24, ред.
Наглый до потери головы, главное не скрывает свою наглость и тупость.
В Европу уже накатался, теперь до Америки хочет добраться, наверное, давно не был. А кто ему запретит, в рфс все такие смелые, наглые, а главное очень переживающие за российский футбол.
7muw8qh4dr6v
7muw8qh4dr6v
вчера в 16:11
За чей счёт будет этот банкет?
112910415
112910415
вчера в 16:08
а мечты - то сбываются, однако !
Capral
Capral
вчера в 15:57
А зачем ему смотреть ЧМ, если он, неглядя, всё обо всём знает... Сам же неоднократно признавался.
adekvat
adekvat
вчера в 15:39
Каждый хочет, но не каждый может.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:21
Соловьев не только ЧМ-2026, но и на Олимпиаду поедет в Италию. Ведь искренно верят что они олимпийскиой крови люди.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:01
Как г. Соловьев так ненавязчиво объяснил нам "в двух словах" - "Любой человек, хотел бы попасть на ЧМ ; а я не любой - хочу и могу"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:41, ред.
Мораль той басни такова....
Любите футбол так же сильно и бескорыстно как вице-президент и.... тоже сможете когда нибудь сказать "Я могу съездить на ЧМ".....

Только одно непонятно...если 99,99% электората не могут себе позволить... а ты можешь .....зачем тушить огонь бензином и хвастаться этим ???
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
А визу ему дадут????... и на какие деньги он полетит?
Вещий
Вещий
вчера в 13:34
Какие у него проблемы? Взял чемодан денег и полетел.....
ufr6e5dfuqn2
ufr6e5dfuqn2
вчера в 13:12, ред.
Соловьёвы они все такие мерзотные
drug01
drug01
вчера в 13:09
Контакты всегда важны тем более для нас остаются проблемы...
ABir
ABir
вчера в 12:54
Ему по работе положено - служебная командировка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:49
И зачем этот 41 от него? Показать как он любит футбол на народные деньги?
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:48
Дык этот чинуша и сам выпишет себе...
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:22
Чего скрывать, у вас там и жильё имеется! Так что для многих из них - домашний чемпионат мира.
cvs8h2k3nhx7
cvs8h2k3nhx7
вчера в 12:22
Конечно он себе может позволить , заработал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:16
Нема вопросов-купил билет и поехал...
lazzioll
lazzioll
вчера в 12:01
тебя с завода уволили, а ты уже пять лет все равно на планерки ходишь и на корпоративах в уголке сидишь. начальство думает - ну не выгонять же...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:28
Пусть РФС ему ещё денег на это выделит
