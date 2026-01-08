Вице-президент РФС Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года

1767860429

вчера, 11:20

Вице-президент Российского футбольного союза ( РФС ) Денис Соловьев хочет посетить чемпионат мира 2026 года.

«Любой человек, который любит футбол, хотел бы попасть на чемпионат мира. Я хочу, могу, буду стараться это сделать», — сказал Соловьев.