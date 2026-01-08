«Зенит» согласовал переход Жерсона в «Крузейро» — Романо

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста Жерсона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.
По информации источника, «Зенит» получил за полузащитника €27 млн. Еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Ранее журналист Дан Абреу сообщил, что «Зенит» отклонил предложение от «Крузейро» по покупке Жерсона в размере €27 млн, потребовав €30 млн. При этом, по информации журналиста Экрема Конура, бразильский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником.
Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.
Бразильский клуб покупает бразильского бразильца в европах за 30 млн....евро....
Понятно что кто то в плюсе от этих аферистических манипуляций с бессмысленным передвижением средств и игрока из клуба в клуб....
Охота верить что наш клуб хотя бы не потерял в деньгах ....учитывая некие "подъёмные", "подписные" и т.д.
Зенит брал Жерсона на замену Вендела. Но продажа Вендела сорвалась, и Жерсон оказался "ненужен".
Плюс у самого Жерсона с адаптацией не заладилось.
Сейчас Зенит избавляется от "дорогой несуразности", попутно заработав на полугодовой "передержке" игрока 5 лямов.
Полная win-win-win ситуация для всех: Зенит - Жерсон - Крузейро.
Чем совершать мутные сделки по Альберто...Ренану...Жерсону....купили бы одного игрока уровня Малкома....
А так...сделки ради сделок....вращение средств без пользы для команды.....
