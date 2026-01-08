«Зенит» согласовал переход Жерсона в «Крузейро» — Романо

1767888158

вчера, 19:02

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста . Об этом сообщил журналист на своей странице в X.

По информации источника, «Зенит» получил за полузащитника €27 млн. Еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее журналист Дан Абреу сообщил, что «Зенит» отклонил предложение от «Крузейро» по покупке Жерсона в размере €27 млн, потребовав €30 млн. При этом, по информации журналиста Экрема Конура, бразильский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.