«Зенит» согласовал переход Жерсона в «Крузейро» — Романо

вчера, 19:02

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста Жерсона. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X.

По информации источника, «Зенит» получил за полузащитника €27 млн. Еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее журналист Дан Абреу сообщил, что «Зенит» отклонил предложение от «Крузейро» по покупке Жерсона в размере €27 млн, потребовав €30 млн. При этом, по информации журналиста Экрема Конура, бразильский клуб уже согласовал условия личного контракта с полузащитником.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:48
А вообще ...в целом....аномалия какая то...
Бразильский клуб покупает бразильского бразильца в европах за 30 млн....евро....
Понятно что кто то в плюсе от этих аферистических манипуляций с бессмысленным передвижением средств и игрока из клуба в клуб....
Охота верить что наш клуб хотя бы не потерял в деньгах ....учитывая некие "подъёмные", "подписные" и т.д.
m7xdcmd4ugke
m7xdcmd4ugke
вчера в 22:39
Не самый сильный легионер, можно и продать
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:34
"Сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в X." - А нет ли здесь какого ни будь подвоха всё таки Х... ? )))
STVA 1
STVA 1 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:17
Зачем им что то строить! У них и так все шоколадно)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
Болельщики Фламенго напомнят Жерсону, как он переходил в Зенит (Крузейро)
sv_1969
sv_1969 ответ CHEНOV (раскрыть)
вчера в 22:16
ну вообще то они зРяплату платили! Так что не катит эти 5 лямов в прибыль)))
shlomo
shlomo
вчера в 22:15
Ну что... будем надеяться что все остались при своих
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:03
Тем временем, трансляция выездного дерби Мадрида уже началась, пойду смотреть.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:59
Заодно зарплатную ведомость облегчили... Видимо, временно — разговоры об ужесточении лимита затихли... Возможно, вообще, эту тему закрыли?
bserg975
bserg975
вчера в 21:37
ЫС
Vilar
Vilar
вчера в 21:29, ред.
Как говорил один "бизнесмен" из анекдота: "Я покупаю за 2 руб., а продаю за 4 руб., вот на эти 2% и живу". Видно, в Зените/Газпроме не умеют правильно строить бизнес.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Потихоньку разряжаем легов, готовясь к новому лимиту. Жерсон, и ещё вроде с конями меняем Лусиано на Дивеева...
112910415
112910415
вчера в 20:29
пока продали кого- то ненужного !
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 20:29
Для всех удачно сложилось.
Зенит брал Жерсона на замену Вендела. Но продажа Вендела сорвалась, и Жерсон оказался "ненужен".
Плюс у самого Жерсона с адаптацией не заладилось.
Сейчас Зенит избавляется от "дорогой несуразности", попутно заработав на полугодовой "передержке" игрока 5 лямов.
Полная win-win-win ситуация для всех: Зенит - Жерсон - Крузейро.
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:13
Не думаю что там большая прибыль учитывая его зарплату
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:11
Без пользы для команды да! Но может польза для чьего то кошелька?Может я и не прав!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:01
Зенит как перевалочная база....для неких типов.....из Фламенко в Крузейро....никаких коврижек не имея с этого.....

Чем совершать мутные сделки по Альберто...Ренану...Жерсону....купили бы одного игрока уровня Малкома....
А так...сделки ради сделок....вращение средств без пользы для команды.....
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:01
Ладно, хоть с прибылью ушёл...
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Это хорошо. Жерсон был балластом в Зените.
shur
shur
вчера в 19:45, ред.
....знал Я одного Жерсона,большого игрока, хава сборной Бразилии 1970 года,но это совсем другая история!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:39
Схема похоже на отмывания денег. Зенит дело наладил)))
z3rkgaecx9wp
z3rkgaecx9wp
вчера в 19:32
По любому сработали в минус.
