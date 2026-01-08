В «Ахмате» назвали 2025 год тяжелым для команды

1767875371

вчера, 15:29

Прошлый год получился для грозненского футбольного клуба «Ахмат» тяжелым. Такое мнение высказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

В сезоне-2024/25 «Ахмат» играл в стыковых матчах с екатеринбургским «Уралом» (1:2, 2:0) за право выступать в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). В текущем сезоне грозненская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.

«Что касается в целом года, то надеялись на лучшее, но сами итоги этого сезона — по окончании чемпионата. Год в целом был тяжелым, но смотрим с оптимизмом в будущее», — сказал Айдамиров.