В «Ахмате» назвали 2025 год тяжелым для команды

вчера, 15:29

Прошлый год получился для грозненского футбольного клуба «Ахмат» тяжелым. Такое мнение высказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

В сезоне-2024/25 «Ахмат» играл в стыковых матчах с екатеринбургским «Уралом» (1:2, 2:0) за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). В текущем сезоне грозненская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 22 очка после 18 встреч.

«Что касается в целом года, то надеялись на лучшее, но сами итоги этого сезона — по окончании чемпионата. Год в целом был тяжелым, но смотрим с оптимизмом в будущее», — сказал Айдамиров.

stanichnik
stanichnik
вчера в 21:13, ред.
Год для Ахмата, действительно сложный. Неудачный старт в новом сезоне и вылет из Кубка уже на ранней его стадии свидетельствует об этом. А восьмое место на промежуточном этапе, хоть и позволяет рассчитывать на более высокое место по итогам сезона, но вряд ли устроит фанатов клуба и его "Главного Болельщика", рассчитывавшего прежде всего на успешное выступление в Кубке, как когда-то двадцать с лишним лет назад. Правда тот трофей покорился Тереку, будучи участником лиги классом ниже, а вот уж вылет в Первую Лигу для повторения того успеха, уж точно никто Ахмату не простит.
Болейте за своих, а не против чужих!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:55
Да ладно, в этом году всё обошлось. А к трудностям нужно готовиться заранее, лучше их избегать.
gbknxm7mc3ke
gbknxm7mc3ke
вчера в 19:31
У них ещё не так всё плохо, посмотрите на Сочи...
shlomo
shlomo
вчера в 18:54
Однозначно нужно будет усиливаться зимой .... ну и Черчесову нужно что думать с игрой команды.
zjq5mgfxd459
zjq5mgfxd459
вчера в 18:32
Каждый последующий год становится тяжелее, это точно
lazzioll
lazzioll
вчера в 18:14, ред.
Как-то странно, а что было в задачах на сезон или на его половину?? быть в тройке? так такого вообще вряд ли когда будет. 8 место и так перебор по-моему по игре, первая половина года разве что тяжелая и она отразилась на всем году, но тоже не особо, мало что ли в зонах вылета были раз - обычные сезоны, стандартные для Терека яб сказал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:59
Этот год был тяжёлым для всех...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:22
Тренерская чехарда и поспешные шаги руководства клуба до добра не доводят. И сейчас нужно усилить проблемные позиции. Где трансферы?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:56
Можно сказать что действительно не самый лучший год.... может следующий будет лучше.
