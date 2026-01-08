Top.Mail.Ru
ФИФА хочет улучшить определение офсайда на матчах ЧМ-2026

вчера, 11:16

Международная федерация футбола (ФИФА) усовершенствует систему определения положения «вне игры» на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит издание The Guardian.

Для определения офсайда ФИФА сконструирует 3D-копии всех футболистов, которые будут оснащены искусственным интеллектом. Эти копии позволят полуавтоматической системе определения офсайда более точно фиксировать финальное положение тел.

«Это значительный шаг вперед в полуавтоматизированной технологии определения офсайда, обеспечивающей качественные изображения, более быстрые решения и четкое понимание ситуации для всех», — сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.

KS_Y116
KS_Y116
вчера в 22:13
А вместо судьи ИИ внедрить
. У него соблазнов нет ))
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 22:11
Отменить офсайд. Нет тела - нет дела ))
Вещий
Вещий
вчера в 22:04
Ну тут можно вспомнить одного политика....хотели как лучше, а получили как обычно...:)))
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:58
...согласен!
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:56
...мудрое решение, Я за....!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
ФИФА хочет улучшить определение офсайда - "Главное нАчать, а затем расширить и углУбить"...)
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
А почему же офсайд ввели, не в курсе? Расскажу: футбол без него был убогим из-за постоянного стояния игроков рядом с вратарем
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:09
Сейчас более менее понятно, а теперь будет хаос.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:54
Нет предела совершенству? А кто-то освоит кругленькую сумму.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:03
Желание похвальное, осталось только сделать...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:54
Это было бы самое здравое решение! Чем весь этот огород городить
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:52
А в конечном итоге)))
u6qp2qtkjcmn
u6qp2qtkjcmn
вчера в 14:25
Нам до этого нет дела, до нас это не скоро дойдет
particular
particular
вчера в 13:51
Да отменили бы офсайд совсем, - и к истокам футбола бы вернулись, и голов бы стало больше... Всё лучше, чем вопли, споры, линии, 3D-копии и скучная игра...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:39
Как бы улучшения не привели бы противоположному....
lotsman
lotsman
вчера в 13:33
Самое простое решение, без лишних затрат и мудрёных новаций - тело атакующего должно быть полностью за линией предпоследнего защищающегося. И всё, никаких примудростей.
112910415
112910415
вчера в 13:10
ура, мы щасливы !
Сп62
Сп62
вчера в 12:32
Всё будет зависеть от разрешающей способности аппаратуры. На взгляд игроки находятся на одной линии, а приборы могут не согласиться. Обязательно надо вводить какой-то допуск плюс-минус, хотя недовольные будут всегда.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:24
...этого не может быть, промежуток должен быть..
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:17
Правильное решение. Осталось посмотреть как надёжно работает эта система.
На ЧМ-2030 можно уже и главного заменить!)
Vilar
Vilar
вчера в 12:07
Боковые судьи тоже не нужны. Они сейчас, только для разнимания игроков при потасовках. "Вне игры" и нарушения правил фиксируют "с задержкой", и ждут "что дальше". В таком случае, можно на углах поля установить фотоэлементы, которые будут фиксировать "мяч покинул поле". Экономия на лицо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Лишь бы долгих затяжек в игре не было
Вещий
Вещий
вчера в 11:29
Ну всё, теперь только VAR будет царить на поле, потому что глазом зазор точно не определить.
