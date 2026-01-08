ФИФА хочет улучшить определение офсайда на матчах ЧМ-2026

1767860166

вчера, 11:16

Международная федерация футбола ( ФИФА ) усовершенствует систему определения положения «вне игры» на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил президент ФИФА , комментарий которого приводит издание The Guardian.

Для определения офсайда ФИФА сконструирует 3D-копии всех футболистов, которые будут оснащены искусственным интеллектом. Эти копии позволят полуавтоматической системе определения офсайда более точно фиксировать финальное положение тел.

«Это значительный шаг вперед в полуавтоматизированной технологии определения офсайда, обеспечивающей качественные изображения, более быстрые решения и четкое понимание ситуации для всех», — сказал Инфантино.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.