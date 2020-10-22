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Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсберг против ЦСКА

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    Голы
    5’ 0:1 Гаич Адольфо
    ассистент Влашич Никола
    Лиендл Михаэль 1:1(П) 42’
    Наказания
    Верницниг Кристофер 10’
    18’ Влашич Никола
    29’ Тикнизян Наир
    42’ Васин Виктор
    51’ Зайнутдинов Бактиор
    51’ Магнуссон Хордур
    53’ Эджуке Чидера
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Эджуке Чидера Тикнизян Наир
    46’ Дзагоев Алан Васин Виктор
    61’ Чалов Фёдор Гаич Адольфо
    Перетц Элиэль Верницниг Кристофер 73’
    77’ Ахметов Ильзат Кучаев Константин
    Шмербек Марк-Андре Дьенг Шейку 78’
    Павелич Марио Шерзер Джонатан 84’
    87’ Бистрович Кристиян Влашич Никола
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 9
    		4 Удары в створ 4
    		8 Фолы 15
    		1 Угловые 3
    		4 Офсайды 0
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84 ответ Сергей Хроменков (раскрыть)
    сегодня в 01:11
    Ан...Не соглашусь...Если клубный футбол будет на уровне Сенегала или Кот'Д Ивуара, Южной Кореи... То пусть играют, как сборные этих комманд
    Хуторянин 84
    Хуторянин 84
    сегодня в 01:06
    А где комментарий Черданцева?..😄🤣
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 01:00
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      сегодня в 00:45
      Все русские клубы кроме, естественно, зенита набрали очки. Но на них никто и не рассчитывал, так что неплохой результат.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 00:42
      А у вас разве ни грусть?!!!!!!!!!!Такой колхоз не обыграть?!!!!!!!!!!!!!Да даже Спартак при Олеже Сант-Галлен обыгрывал,а эта команда классом такая же,если ни ниже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут более грустно,чем от игры проекта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Если вот такие вот недоразумения ни побеждать,то кого тогда?!!!!!!!!!!!!!!!
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ Анпилкин (раскрыть)
      сегодня в 00:39
      Повезло Вольфсбергу с пенальти. Да и судья только армейцев на карточки сажал, одним словом немец за одно с австрийцами.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Red-blue oldhorse (раскрыть)
      сегодня в 00:36
      Ну не возила,но играла фактически на равных!!!!!!!!!!!!!!!!
      Свидетели картофельного позора
      Свидетели картофельного позора ответ Faustello (раскрыть)
      сегодня в 00:35
      Да для нас это прогресс!
      Red-blue oldhorse
      Red-blue oldhorse ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 00:35
      Господи да что ж там в Австрии за чемпионат такой? Если команда почти на последнем месте идущая возила как хотела команду идущую в РПЛ на третьем месте уступая 2 очка лидерам? Это же хулиганство какое-то.:))))
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 00:31
      Ну что можно резюмировать,
      у болельщиков Краснодара,
      Локо, ЦСКА хорошее настроение
      после выездных матчей в Еврокубках.
      Грусть, печаль только в одном городе
      На Неве.
      Анатолий Шевченко
      Анатолий Шевченко ответ Анпилкин (раскрыть)
      сегодня в 00:29
      Кто ?
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Армейская душа (раскрыть)
      сегодня в 00:29
      Я про то,что не забили гораздо больше этим манекенам,по другому назвать их просто нельзя!!!!!!!!!!!!!
      Сергей Хроменков
      Сергей Хроменков
      сегодня в 00:28
      . Ну что сказать?Последняя надежда на первую победу в первом туре еврокубков рухнула в пропасть!!!Это именно та пропасть,которая разделяет наш футбол и европейский! Гончаренко обязан подать в отставку не по результату игры,а по отсутствию вообще воли к победе над командой вдвое ниже классом,втрое подбором игроков и в 50 раз ниже количеством болельщиков и традициями клуба...Это начало конца!!!Играли команды из города с 12-ти миллионным населением и команда из 20тыс. городка.А что вы видели разницу?Надо что-то делать на государственном уровне иначе футбол откатиться к азиатскому или африканскому...
      Заполярный
      Заполярный
      сегодня в 00:27
      Я понимаю Зениту достался мировой гранд, там бы даже уфа не справилась. Но от цска такого не ожидал. После первого быстрого гола думал что еще штук пять накатят.
      Анпилкин
      Анпилкин
      сегодня в 00:26
      Немного не дотянули до победы
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      Глянем,но думаю вряд ли!!!!!!!!!!!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      А я думаю что этот Вольсфберг ещё отберёт очки у других наших соперников по группе.
      Поживем посмотрим.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      сегодня в 00:26
      С такими командами,должны быть счета ни 1-1 а 4,5-1!!!!!!!!!!!!!!Там обороны просто не было на поле,если бы за место тех игроков,поставили бы манекены,ничего бы не поменялось!!!!!!!!!Однако даже в такой ситуации умудрились упасть лицом в .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      сегодня в 00:24
      Ну извини!!!!!!!!!!!!!Просто ели не выигрывать у таких вот команд,то как обыгрывать тогда команды,которые на головы выше чем вот эта?!!!!!!!
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 00:22, ред.
      А где ты увидел,что я написал, что уверен что всех обыграем? Читай внимательно - я сказал, что вся борьба ещё впереди, так как и соперники в параллельном матче сыграли в ничью и никто не оторвался.
      И что значит мы забить не можем?
      Гайч забил. А вот Вольсфберг забить с игры не смог, хотя у нас и защита в экспериментальном составе из огромного количества травм.
      makkie
      makkie
      сегодня в 00:22, ред.
      Еле-еле душа в теле.
      Армейцы похоже снова хотят слить ЛЕ, иначе не объяснишь такую слабую игру в их исполнении. Вся надежда на Влашича, что он что-нибудь придумает... пару раз придумал, и гол случился.
      Гайч какое-то бревно, честное слово. И за него отдали 10 млн? Тиль в разы полезнее играл, а этот блондинчик всё невпопад делал, а гол забил во многом из-за ошибки вратаря. В итоге кони атаку то почти не усилили...

      Ну хоть не проиграли как Зенит, и то хлеб!

      З.Ы. Гоните этого "топа" Васина, от него же одни проблемы. Уж если он в РПЛ привозит, чего ждать от него в ЛЕ?
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Gorasul (раскрыть)
      сегодня в 00:21
      Это всех наших клубов касаятся,которые находятся у госкормушки!!!!!!!!!!!!!!!!
      tims
      tims
      сегодня в 00:21, ред.
      Позорная, безвольная игра армейцев. Австрийский середняк по всем статьям переиграл ЦСКА. И в скоростях, и в точности передач и в прессинге, которого, собственно, у армейцев и не наблюдалось. Да, конечно, определённую роль сыграл ангажированный судья, посадивший красно-синих на карточки. И игроки часто просто опасались идти в обыгрыш, который можно было расценить как умышленный толчок, столкновение, подкат и т.д (что судья и делал, кстати). Но тренеру надо было тогда избрать другую тактику. Например, дорожить мячом (этого не было и в помине) и из средней зоны делать забросы в штрафную соперника. Это австрийцев сильно нервировало бы. Они сами играли именно так. Ну и, как мне представляется, армейцы, получив мяч, долго соображают, что делать дальше. Вместо того, чтобы тут же перебрасывать (передавать) мяч своему свободному игроку, начинают мусолить мяч, пытаясь обыграть сразу двух-трех соперников. Еще и поля не видят. Так же играть надо было пошире, а не пытаться всё время пройти по правому по направлению атаки флангу. Это усложнило бы сопернику возможность прессинговать каждого армейца, владеющего мячом большими силами... Ну про Васина много уже сказано. Не скажу, что только он виноват в этом результате. Все (абсолютно все и вратарь тоже) сыграли невзрачно, я сказал бы даже, неуверенно. А вот почему? Или опять решили, что шапками закидают слабого соперника. А когда он показал зубы, растерялись? Настрой команды бывает эффективнее тактики игры, и он во многом зависит от тренера. Ганчаренко свои обязанности в очередной раз не выполнил. И большие у меня сомнения, что ЦСКА выйдет из этой далеко не сильной группы. Хотелось бы ошибиться. Надеюсь армейцы сделают правильные выводы из этого фиаско... P.S. А провидение даёт ЦСКА шанс. Имею в виду ничейную вялую игру других соперников по группе между собой. Но ведь выйти из группы мало. Потом, возможно, придется сразиться с "Омонией", "Карабахом", ""Зарёй", с "Дандолком" или "Клужем". И с такой игрой, как нынешняя, встречи с перечисленными могут превратиться в кошмар для ЦСКА... Ну ладно, это шутка. Но грустная...
      Армейская душа
      Армейская душа ответ Gorasul (раскрыть)
      сегодня в 00:21
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
        сегодня в 00:20
        ПОсмеялся бы,если бы не было так грустно!!!!!!!!!!!!Ну реально,за место разгрома,унылый ватокат!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут защитники позаоляли куда больше,чем защитники Динамо и вот так трусливо отыграть игру?!!!!!!!!!!!!!
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov ответ Faustello (раскрыть)
        сегодня в 00:20, ред.
          Армейская душа
          Армейская душа ответ Ген Геныч (раскрыть)
          сегодня в 00:20
          Ты куда смотришь?!!!!!!!!!!Счет 1:1!!!!!!!!!!!!!!!! Как это забить не можете?!!!!!!!!!!!!!
          Gorasul
          Gorasul
          сегодня в 00:20
          Стоимость игроков ЦСКА 140 млн. евро, стоимость игроков этого клуба из деревушки 17 млн. евро. Играют наравне - зачем платить больше?
          ATG
          ATG
          сегодня в 00:19
            Ген Геныч
            Ген Геныч ответ Красно Синий воин (раскрыть)
            сегодня в 00:17
            Обьясни мне добрый человек только одно!!!!!!!!!!!!!!!Если вы команде,у которой защиты нет вообще,забить не можете, почему вы уверены,что обыграете Фейнорд и Динамо?!!!!!!!!!!!!
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