|Вольфсберг
|1:1
|ЦСКА
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1 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Вертерзее (Клагенфурт)
|5’
|0:1
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Гаич Адольфо
ассистент Влашич Никола
|Лиендл Михаэль
|1:1(П)
|42’
|Верницниг Кристофер
|10’
|18’
|Влашич Никола
|29’
|Тикнизян Наир
|42’
|Васин Виктор
|51’
|Зайнутдинов Бактиор
|51’
|Магнуссон Хордур
|53’
|Эджуке Чидера
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Эджуке Чидера
|Тикнизян Наир
|46’
|Дзагоев Алан
|Васин Виктор
|61’
|Чалов Фёдор
|Гаич Адольфо
|Перетц Элиэль
|Верницниг Кристофер
|73’
|77’
|Ахметов Ильзат
|Кучаев Константин
|Шмербек Марк-Андре
|Дьенг Шейку
|78’
|Павелич Марио
|Шерзер Джонатан
|84’
|87’
|Бистрович Кристиян
|Влашич Никола
|
|10
|Удары по воротам
|9
|
|
|4
|Удары в створ
|4
|
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|8
|Фолы
|15
|
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|1
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|0
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|50%
|Владение мячом
|50%
|
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|3
|Cэйвы
|2
|
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|1
|Предупреждения
|6
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Если при всём при этом мы обыграем их уверенно в Москве я готов признать что сейчас была яма в физподготовке и плохой газон, но нынешний состав ЦСКА позволяет решать такие задачи.
Если при всём при этом мы обыграем их уверенно в Москве я готов признать что сейчас была яма в физподготовке и плохой газон, но нынешний состав ЦСКА позволяет решать такие задачи.