В 31 Кофлер Александер Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

З 22 Баумгартнер Доминик Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 10 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

З 44 Лочошвили Лука Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 95

З 27 Новак Михаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

З 4 Шерзер Джонатан Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 84

П 24 Верницниг Кристофер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 73

П 10 Лиендл Михаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

П 16 Ляйтгеб Марио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

П 30 Тафернер Маттеус Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

Н 8 Дьенг Шейку Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 78

Н 9 Йовелич Деян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 21 Скубл Давид

В 32 Сольдо Марко

З 6 Павелич Марио Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

З 5 Перич Стефан

З 15 Рнич Неманья

З 25 Таучаммер Фабиан

П 7 Перетц Элиэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

П 17 Штратцниг Кай

Н 12 Вельгут Лео

Н 39 Ходжич Амар