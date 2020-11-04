В 34 Гюнок Мерт Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 63 Болинголи-Мбомбо Боли Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 6 Епуряну Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 25 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 4 Рафаэл Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 2 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 37 Шкртел Мартин Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 8 Алексич Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 7 Вишча Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 17 Кахвечи Ирфан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

П 10 Озкан Беркай Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 87

П 23 Тюрюч Дениз Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

Н 19 Ба Демба Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 1 Бабаджан Волкан

В 13 Киванч Ахмет

З 77 Каплан Эмре

З 26 Понк Минут сыграно: 1

П 20 Жулиано

П 5 Топал Мехмет Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 22 Гульбрандсен Фредрик Минут сыграно: 10