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2 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Башакшехир Фатих Терим Стадиум
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Ба Демба
ассистент Вишча Эдин
|1:0
|13’
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Вишча Эдин
ассистент Тюрюч Дениз
|2:0
|40’
|43’
|2:1
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Марсьяль Антони
ассистент Шоу Люк
|20’
|Туанзебе Аксель
|Шкртел Мартин
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|МакТоминэй Скотт
|Туанзебе Аксель
|61’
|Погба Поль
|ван де Бек Донни
|61’
|Кавани Эдинсон
|Мата Хуан Мануэль
|76’
|Гринвуд Мэйсон
|Рэшфорд Маркус
|76’
|Фосу-Менса Тимоти
|Ван-Биссака Аарон
|Гульбрандсен Фредрик
|Ба Демба
|79’
|Топал Мехмет
|Озкан Беркай
|87’
|Понк
|Кахвечи Ирфан
|90’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|9
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|1
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|1
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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