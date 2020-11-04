ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-11-04
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед
Зенит - Лацио
Севилья - Краснодар
Челси - Ренн
Брюгге - Боруссия
Барселона - Динамо
Ференцварош - Ювентус
РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Истанбул Башакшехир против Манчестер Юнайтед

Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Ба Демба
    ассистент Вишча Эдин     		1:0 13’
    Вишча Эдин
    ассистент Тюрюч Дениз     		2:0 40’
    43’ 2:1 Марсьяль Антони
    ассистент Шоу Люк
    Наказания
    20’ Туанзебе Аксель
    Шкртел Мартин 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ МакТоминэй Скотт Туанзебе Аксель
    61’ Погба Поль ван де Бек Донни
    61’ Кавани Эдинсон Мата Хуан Мануэль
    76’ Гринвуд Мэйсон Рэшфорд Маркус
    76’ Фосу-Менса Тимоти Ван-Биссака Аарон
    Гульбрандсен Фредрик Ба Демба 79’
    Топал Мехмет Озкан Беркай 87’
    Понк Кахвечи Ирфан 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 2
    		9 Фолы 9
    		1 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		1 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    сегодня в 13:04
      juvenale
      juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      сегодня в 12:42
      вот только Буффон десяток чемпионатов выиграл и чемпионат мира и еще еврокубок хаах так что ему жаловаться не на что)))а вот конькобежцу за 30 лет покорилась 1 лч))))
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ lobsterdam (раскрыть)
      сегодня в 10:13
      Позор на весь мир показал Ферги с мю, 1:6 от Ман Сити на олд траффарде
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
      сегодня в 08:57
      только вот Джерард ЛЧ брал,а ваш Буффон разве что влажно мечтал об этом,пропуская мячи за шивоРОТ. хахаха.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      сегодня в 07:24
      Позорный результат, первый гол можно сказать сами себе привезли, зачем-то принявшись разыгрывать угловой, второй тоже после того обокрали Мату, обороны просто не было. В атаке мало что получилась, думаю эта схема с ромбом себя исчерпала. Упустили шикарную возможность оторваться от конкурентов. Вполне допускаю что в случае неудачного результата с Эвертоном Сульшера могут уволить.
      Valeron112
      Valeron112
      сегодня в 05:29
      Не смотря матч можно сделать вывод: ребята приняли вакцину и наняли изгоняющего дьяволов 😈.
      Дрючик 76
      Дрючик 76
      сегодня в 03:41
      Ну 56ы....
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      сегодня в 02:22
      Оборона снова клоунада.. Слабаки... Оле не долго осталось.
      juvenale
      juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      сегодня в 01:10
      любимый игрок джеррарда хахаха
      juvenale
      juvenale
      сегодня в 01:09
      как можно проиграть команде,где в центре обороны играют епуряну,который лет 20 назад в Москве играл))и Шкртел,а в атаке демба ба)
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      сегодня в 00:36
      Ба опозорил Джеррарда на всю жизнь, вот это позорище было на весь мир! А это ... так - эпизод, недостойный внимания.
      lobsterdam
      lobsterdam
      сегодня в 00:34
      ОГС забыл предупредить свою защиту, что Ба, играя за Челси, уже обокрал однажды Джеррарда в известном матче и это его стиль. Ну что ж тренировка перед Эвертоном "удалась"!
      Муслим90
      Муслим90 ответ Ice van Reed (раскрыть)
      сегодня в 00:14
      Не напоминай(((( Тем более у вас свой косяк с 6 пропущенными)))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:11, ред.
      Реал и МЮ сильно лихорадят в последние годы! А это ведь самые известные бренды в мире футбола! А Реал Мадрид вообще- лучший клуб в истории футбола!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      сегодня в 00:04
      Цыплят по Осени считают, а тут кто прошел дальше в ЛЧ
      Carradona
      Carradona
      вчера в 23:57
      Только бы Сульшера не уволили.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 23:50
      вообще то с РЕННом тоже в лидерах. и пока только 45 минут отыграли.но позаботились о результате заблаговременно,как с Аяксом в том году пенальти и 2 удаления в одном эпизоде и комбэк состоялся.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      вчера в 23:48
      верной тропой каталонского эльфа идёт,осматриваясь на портового гламурного. Правда те пришли к такому результату на закате карьеры,а у этого она ещё толком и не началась.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 23:47
      С таким успехом МЮ наглядное пособие как не пропустить 7 от Астон Виллы))
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 23:46
      а Челси сПСЖ играл или с лидером Германии РБ Лейпцигом?!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      вчера в 23:45
      а второй это тот который голубой или розовый?
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
      вчера в 23:44
      он то и пенки начал через раз забивать.КУЗНЕЧИК.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 23:44
      Челси не намного выше,но зато в игре с французами.позаботились о двух пеналях и удалении. Учись - Юве!!!
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 23:43
      Бруну Фернандеш без пенок начал сдуваться
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
      вчера в 23:42
      Молодец Демба Ба. В 35лет забил второму клубу Манчестера
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
      вчера в 23:40, ред.
      если не понятно,то объясню,что Глейзеры слили матч и сорвали джек пот. После победы над ПСЖ и разгрома над РБ-Лей, в аккурат проиграли игру,но выиграли на ставках.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 23:38
      В очной встрече налюбуешься) Клопп и Без Ваг Дейка сможет, только не прессинг через защиту, а то как сегодня в ворота МЮ забили им их типичный гол!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 23:29
      ой да Сульшер,ой да Глейзеры, - молодца!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 23:25
      Истанбул Башакшехир Победили по делу!!! С Победой!!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ ХУБУЛ (раскрыть)
      вчера в 23:24, ред.
      Сейчас Медиа на ином уровне, их так же в соц. сетях поливают, но так же есть те кто восхваляют через агентов, дабы не портить общий фон игрока ,ведь его потом ещё перепродавать, раньше эпоха тренеров была, ныне игроков и агентов ,они меняют команду когда захотят, и агенты себе не стесняясь жирные агентские рисуют. В этом весь футбольный мир, а честных игроков единицы, они как одиночки отбившие от" косяка рыб"
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100