|
0 : 2
завершен
вчера, 23:00
|
Стадион Джузеппе Меацца
|7’
|0:1(П)
|Азар Эден
|59’
|0:2(А)
|Хакими Ашраф
|Гальярдини Роберто
|19’
|Видаль Артуро
|33’
|Видаль Артуро
|33’
|Сенси Стефано
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Д'Амброзио Данило
|Бастони Алессандро
|46’
|Перишич Иван
|Мартинес Лаутаро
|46’
|58’
|Каземиро
|Эдегор Мартин
|59’
|Родриго
|Диас Мариано
|Санчес Алексис
|Хакими Ашраф
|64’
|Сенси Стефано
|Гальярдини Роберто
|78’
|78’
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|Эриксен Кристиан
|Лукаку Ромелу
|86’
|
|5
|Удары по воротам
|14
|
|
|1
|Удары в створ
|6
|
|
|7
|Фолы
|10
|
|
|2
|Угловые
|6
|
|
|38%
|Владение мячом
|62%
|
|
|4
|Cэйвы
|1
|
|
|4
|Предупреждения
|0
|
|
|1
|Удаления
|0
|
В прошлом сезоне и в ле проиграл..
В прошлом сезоне и в ле проиграл..
Я помню, что они не вышли из группы.
Там по моему ещё и Реал был в этой группе
Я помню, что они не вышли из группы.
Там по моему ещё и Реал был в этой группе
https://www.youtube.com/watch?v=QtTR-_Klcq8
Бан_по_барабану
Вчера 18:03
ответ пользователю Don Nerazzurri (раскрыть)
Как бы эта грелка вас не оттузила)
Редакция Удалить Ответ 0
Don Nerazzurri
24.11.2020, 18:13
Порвем Реал как тузик грелку.
Ответ Караул! Игнор 0
Бан_по_барабану
Вчера 18:03
ответ пользователю Don Nerazzurri (раскрыть)
Как бы эта грелка вас не оттузила)
Редакция Удалить Ответ 0
Don Nerazzurri
24.11.2020, 18:13
Порвем Реал как тузик грелку.
Ответ Караул! Игнор 0
прежде чем Космос стряхнет с себя грязь Моратти.
прежде чем Космос стряхнет с себя грязь Моратти.
за 10 лет 4 участия в ЛЧ - разгром от Шальке 5-2
и три невыхода из простых групп)))
два раза не обыграли в решающем для себя матче,на своем поле немотивированный псв и проиграли 3 составу каталонцев)))в этом сезоне проиграли кризисному Реалу,без двоих лидеров
за 10 лет 4 участия в ЛЧ - разгром от Шальке 5-2
и три невыхода из простых групп)))
два раза не обыграли в решающем для себя матче,на своем поле немотивированный псв и проиграли 3 составу каталонцев)))в этом сезоне проиграли кризисному Реалу,без двоих лидеров