Глава УЕФА назвал инфраструктуру в Италии одной из худших в Европе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) высказался об инфраструктуре в Италии, которая должна принять чемпионат Европы в 2032 году совместно с Турцией, а также о вылете национальной сборной в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2026.

В финале отборочного турнира Италия уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 в серии пенальти).

Удивлён ли непопаданию сборной на ЧМ

В каком-то смысле да. С другой стороны, у Боснии молодая, сильная команда, и она играла дома. На Италию оказывалось гораздо больше давления. Босния заслуживала поездки на чемпионат мира.

Справедливо ли возлагать ответственность за подобные случаи на президента федерации

Когда я был президентом Словенской футбольной ассоциации, я всегда говорил тренеру: «Если вы выиграете, вы и игроки станете героями. Если проиграете, вина ляжет на нас обоих». Это абсолютно не вина Габриэле (Гравины), и я бы не осмелился нападать ни на игроков, ни на тренера. Возможно, итальянским политикам стоит задуматься, почему в Италии одна из худших футбольных инфраструктур в Европе.

О требовании многих итальянских политиков отставки Гравины

Меня злит и огорчает, что есть люди, которые «тайно» ждут, когда что-то пойдёт не так, а потом выскакивают и начинают критиковать. Они поддерживают не Италию, а самих себя. Скажите, какого итальянского игрока не вызвали в сборную, хотя он должен был? Это футбол, и даже с лучшими игроками на поле любой может проиграть матч.

Про чемпионат Европы 2032 года

Евро-2032 запланирован и состоится: надеюсь, инфраструктура будет готова. В противном случае турнир не будет проводиться в Италии.

Италия — одна из величайших футбольных наций, и она вернётся на вершину. Самая большая проблема в итальянском футболе — это отношения между футбольной политикой и «нормальной» политикой. Если бы все подчинились, вы бы вскоре снова стали чемпионами Европы и мира. А если вечно негативные люди будут продолжать в том же духе, то дела в футболе пойдут наперекосяк.