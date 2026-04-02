Умер чемпион СССР в составе «Зари» Николай Пинчук

Умер советский футболист Николай Пинчук. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём канале в Max.

Сегодня Луганщина понесла невосполнимую утрату. Ушёл из жизни легендарный советский футболист, почётный гражданин Луганска и наш выдающийся земляк — Николай Иванович Пинчук. Его игра навсегда вписана в историю «Зари» и всего отечественного футбола.