Умер чемпион СССР в составе «Зари» Николай Пинчук

02 апреля 2026, 19:34

Умер советский футболист Николай Пинчук. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём канале в Max.

Сегодня Луганщина понесла невосполнимую утрату. Ушёл из жизни легендарный советский футболист, почётный гражданин Луганска и наш выдающийся земляк — Николай Иванович Пинчук. Его игра навсегда вписана в историю «Зари» и всего отечественного футбола.

Лично встретившись с Николаем Ивановичем, я был восхищён его скромностью. Он был настоящим бойцом на поле и обладал невероятным трудолюбием и цепкостью, надёжно играя в линии обороны. Он внёс неоценимый вклад в ту самую, уникальную победу «Зари» в чемпионате СССР 1972 года. Тогда впервые в истории чемпионом стала команда не из столицы, а ребята из клуба, не имевшего колоссальных финансовых вложений, обладавшие непоколебимым духом и талантом.

Пинчук выступал на позиции защитника. Ему было 79 лет.

