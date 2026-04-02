Экс-наставник «Сочи» Морено хочет найти для работы похожий клуб

02 апреля 2026, 20:52

Бывший главный тренер «Сочи» Роберт Морено положительно высказался о работе в российском клубе.

Ты всегда ждёшь идеального проекта. Чтобы всё сошлось. В моём случае из всех клубов, в которых я работал — «Гранада», «Монако» и «Сочи» — именно последний дал мне всё это, несмотря на то, что это Россия. Я хочу, чтобы появилось что-то похожее: спортивный директор, который тебя ценит, владельцы, которые тебя ценят, и клуб, у которого есть средне- и долгосрочный проект, чтобы работать с молодыми игроками, придерживаясь привлекательной футбольной идеи, и на этой основе внести свой вклад и постараться сыграть важную роль, помогая им достичь поставленных целей.

Все комментарии
112910415
112910415
03 апреля в 07:07
такого больше не найти ...
9yes67dvs6zu
9yes67dvs6zu
02 апреля в 22:22
Видно понравилось у нас зарплата, не везде такую платят
Alex_67
Alex_67
02 апреля в 21:57
В России кормят и вкусно, и сытно...
lazzioll
lazzioll
02 апреля в 21:44
пусть Кубань-Урожай принимает и выводит в ЛЧ.. долгосрочный проект? думаю очень
particular
particular
02 апреля в 21:36
Ну, наплёл :))
STVA 1
STVA 1
02 апреля в 21:30
Чел главное думаю не назвал! Зарплату))
