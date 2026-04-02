Домашние матчи сборной России за всё время посетили более 3,7 млн зрителей

1775158754

02 апреля 2026, 22:39

Домашние матчи сборной России за всё время существования национальной команды посетили 3 миллиона 728 тысяч зрителей, средний показатель — 25 тысяч.

Такие данные приводит «Матч ТВ», который использовал для подсчёта информацию из официальных протоколов матчей и открытых источников.

Сборная России была создана в 1992 году. Первый поединок она провела 16 августа с Мексикой (2:0), игру посетили 15 тысяч болельщиков. Всего россияне провели 148 игр у себя дома — встречи квалификационных турниров чемпионатов мира и Европы, Лиги наций и товарищеские матчи (без учёта домашних Кубка конфедераций‑2017, чемпионата мира‑2018 и Евро‑2020).

Самым посещаемым стал поединок с Англией (2:1) в рамках отбора к чемпионату Европы-2008, состоявшийся на стадионе «Лужники» в Москве 17 октября 2007 года. На игре присутствовало 84 700 человек. Меньше всего зрителей было зафиксировано в отборочном матче ЧМ -1994 с Люксембургом 28 октября 1992-го (2:0), прошедшем в «Лужниках» — 1750.

Самая большая годовая аудитория домашних матчей сборной России пришлась на 2017-й. Тогда прошло семь встреч, которые посетили 265,9 тысячи болельщиков.

В 2020–2021 годах во время пандемии коронавируса семь матчей национальной команды прошли без зрителей.