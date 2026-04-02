Более 8,4 млн человек посетили игры сборной России во всём мире с 1992-го

1775159948

02 апреля 2026, 22:59

Официальные матчи сборной России с момента образования национальной команды посетили 8 миллионов 433 тысяч зрителей, средний показатель — 24,4 тысячи.

Такие данные приводит «Матч ТВ», сделавший подсчёт, используя информацию из официальных протоколов и открытых источников.

Национальная команда России основана в 1992 году. Первый поединок она провела 16 августа с Мексикой (2:0), на игре присутствовали 15 тысяч зрителей. Всего россияне провели 345 игр в рамках квалификационных и финальных турниров чемпионатов мира и Европы, Кубка конфедераций, Лиги наций и товарищеских матчей.

Самой посещаемой стала встреча с Англией (3:0) в рамках отбора к чемпионату Европы 2008 года, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 сентября 2007-го. В тот день на поединок собралось 86 106 человек. Наименьшее количество болельщиков (по 400) было зафиксировано на двух матчах сборной России в феврале 2003-го на международном турнире Кипрской ассоциации футбола — с Кипром (1:0) и Румынией (4:2).

Самая большая годовая аудитория матчей национальной команды пришлась на 2018 год, когда в стране прошёл чемпионат мира. Российская команда провела 15 игр, которые посетили более 620 тысяч болельщиков.

В 2020–2021 годах во время пандемии коронавируса семь матчей российской команды прошли без зрителей.