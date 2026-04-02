Более 8,4 млн человек посетили игры сборной России во всём мире с 1992-го

02 апреля 2026, 22:59

Официальные матчи сборной России с момента образования национальной команды посетили 8 миллионов 433 тысяч зрителей, средний показатель — 24,4 тысячи.

Такие данные приводит «Матч ТВ», сделавший подсчёт, используя информацию из официальных протоколов и открытых источников.

Национальная команда России основана в 1992 году. Первый поединок она провела 16 августа с Мексикой (2:0), на игре присутствовали 15 тысяч зрителей. Всего россияне провели 345 игр в рамках квалификационных и финальных турниров чемпионатов мира и Европы, Кубка конфедераций, Лиги наций и товарищеских матчей.

Самой посещаемой стала встреча с Англией (3:0) в рамках отбора к чемпионату Европы 2008 года, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 12 сентября 2007-го. В тот день на поединок собралось 86 106 человек. Наименьшее количество болельщиков (по 400) было зафиксировано на двух матчах сборной России в феврале 2003-го на международном турнире Кипрской ассоциации футбола — с Кипром (1:0) и Румынией (4:2).

Самая большая годовая аудитория матчей национальной команды пришлась на 2018 год, когда в стране прошёл чемпионат мира. Российская команда провела 15 игр, которые посетили более 620 тысяч болельщиков.

В 2020–2021 годах во время пандемии коронавируса семь матчей российской команды прошли без зрителей.

cska1948
cska1948 ответ w4ugzqkt92g8 (раскрыть)
03 апреля в 07:59
За бугром ходят смотреть не столько на сборную России, сколько на СВОЮ.
112910415
112910415
03 апреля в 06:51
абстрактная средняя цифирь ...
w4ugzqkt92g8
w4ugzqkt92g8
03 апреля в 06:26
За бугром на нас ходят больше.
Валерыч
Валерыч
03 апреля в 06:03
Интересно было бы сравнить с посещаемостью сборной СССР за такой же период.
Alex_67
Alex_67
03 апреля в 03:18
Зачем сыпать соль на рану?
la-respect0
la-respect0
02 апреля в 23:57
Получается более 20000 на матче).А учитывая наше население, то, неособо много ... не любят смотреть на деревяшек , которые получают огромные бабки за никакующую игру
