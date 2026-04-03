Федерация футбола Колумбии сообщила о госпитализации Хамеса Родригеса

03 апреля 2026, 08:33
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия1 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Полузащитник национальной сборной Колумбии Хамес Родригес был экстренно госпитализирован по завершении товарищеского матча со сборной Франции (1:3). Футболист, отыгравший в этой встрече 63 минуты, почувствовал недомогание на следующий день после игры.

Согласно официальному заявлению Федерации футбола Колумбии, причиной госпитализации стало сильное обезвоживание.

Игрок находится под медицинским наблюдением в связи с состоянием здоровья, не имеющим отношения к спорту. Спустя сутки после встречи с Францией у него выявили тяжелую форму обезвоживания. Подчеркиваем, что инцидент не связан с повреждениями опорно-двигательного аппарата или профессиональной деятельностью футболиста. На текущий момент врачи отмечают положительную динамику и улучшение общего состояния здоровья.

Все новости
Кейн может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»
01 апреля
Слухи«Реал» отправит Мастантуоно в аренду
01 апреля
«Ливерпуль» вновь потерял Фримпонга
01 апреля
Мадуэке не поможет «Арсеналу» в матче со «Спортингом»
30 марта
Сперцян восстановится через две недели
29 марта
Помощник Луческу рассказал о его состоянии после госпитализации
29 марта
112910415
112910415
03 апреля в 11:06
здоровья ему !
sir_Alex
sir_Alex
03 апреля в 10:07
Надо водички попить!
Валерыч
Валерыч
03 апреля в 09:34
Здоровья и скорейшего восстановления легенде мирового футбола,
лучшему бомбардиру ЧМ-2014 Хамесу!
Варвар7
Варвар7
03 апреля в 08:56
Возможно какие то препараты, в любом случае Здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 апреля в 08:43
Не очень позитивные новости для сборной...
