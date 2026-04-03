Федерация футбола Колумбии сообщила о госпитализации Хамеса Родригеса

Полузащитник национальной сборной Колумбии Хамес Родригес был экстренно госпитализирован по завершении товарищеского матча со сборной Франции (1:3). Футболист, отыгравший в этой встрече 63 минуты, почувствовал недомогание на следующий день после игры.
Согласно официальному заявлению Федерации футбола Колумбии, причиной госпитализации стало сильное обезвоживание.
Игрок находится под медицинским наблюдением в связи с состоянием здоровья, не имеющим отношения к спорту. Спустя сутки после встречи с Францией у него выявили тяжелую форму обезвоживания. Подчеркиваем, что инцидент не связан с повреждениями опорно-двигательного аппарата или профессиональной деятельностью футболиста. На текущий момент врачи отмечают положительную динамику и улучшение общего состояния здоровья.

