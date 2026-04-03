Федерация футбола Колумбии сообщила о госпитализации Хамеса Родригеса

03 апреля 2026, 08:33

Полузащитник национальной сборной Колумбии был экстренно госпитализирован по завершении товарищеского матча со сборной Франции (1:3). Футболист, отыгравший в этой встрече 63 минуты, почувствовал недомогание на следующий день после игры.

Согласно официальному заявлению Федерации футбола Колумбии, причиной госпитализации стало сильное обезвоживание.