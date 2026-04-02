Де Дзерби заявил, что останется в «Тоттенхэме» в любом случае

Новый главный тренер «Тоттенхэма» в общении с клубными СМИ высказался о назначении:

Я подписал пятилетний контракт, потому что для меня это большой вызов, и я буду тренером «Тоттенхэма» в следующем сезоне, несмотря ни на что.

Я верю в игроков. Думаю, мы должны помнить, кто мы и кто наши игроки, потому что у нас очень сильные игроки. И мы должны работать, доверяя им и их способностям. Они должны показать, на что способны, к чему привыкли. Я посмотрел много игр, особенно в последнее время. Я очень хорошо знаю игроков. Я люблю футбол, поэтому смотрю по несколько матчей в неделю. Я всё знаю, знаю, что это сложный момент для «Тоттенхэма». Но я прекрасно понимаю, что это сложный момент. Это сложный момент для всех в «Тоттенхэме». Думаю, у нас есть все необходимые качества, чтобы выйти из этой ситуации.