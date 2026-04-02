Де Дзерби заявил, что останется в «Тоттенхэме» в любом случае

02 апреля 2026, 21:44

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Зерби в общении с клубными СМИ высказался о назначении:

Я подписал пятилетний контракт, потому что для меня это большой вызов, и я буду тренером «Тоттенхэма» в следующем сезоне, несмотря ни на что.

Я верю в игроков. Думаю, мы должны помнить, кто мы и кто наши игроки, потому что у нас очень сильные игроки. И мы должны работать, доверяя им и их способностям. Они должны показать, на что способны, к чему привыкли. Я посмотрел много игр, особенно в последнее время. Я очень хорошо знаю игроков. Я люблю футбол, поэтому смотрю по несколько матчей в неделю. Я всё знаю, знаю, что это сложный момент для «Тоттенхэма». Но я прекрасно понимаю, что это сложный момент. Это сложный момент для всех в «Тоттенхэме». Думаю, у нас есть все необходимые качества, чтобы выйти из этой ситуации.

Экс-наставник «Сочи» Морено хочет найти для работы похожий клуб
02 апреля
Лапорта объяснил, почему «Барселона» подписала Гюндогана
02 апреля
Рио Фердинанд: «Рэшфорд должен играть в основе Англии на чемпионате мира»
02 апреля
Анчелотти: «У меня нет волнения перед чемпионатом мира»
02 апреля
«Убирайся к чёрту из „Челси“». Оби Микел обратился к Энцо Фернандесу
01 апреля
Галлас назвал двух тренеров, которых нужно рассмотреть «Челси»
01 апреля
DXTK
DXTK ответ пират Елизаветы (раскрыть)
03 апреля в 07:38
Руководство Тоттенхэма сейчас похоже на руководство Челси или МЮ......набирают непонятных тренеров, дают многолетние контракты, а потом через полгода выставляют их с хорошим бонусом............

Примеры......Челси и Поттер контракт на 5 лет........менее чем через пол года на выход..........МЮ и Аморим тоже самое........через полгода на выход с бабками......скажем.....Ноттингем Форест вообще поменял трех тренеров.........начинали с Санту, затем был Постекоглу, потом Дайч а теперь.........Витор Перейра......

Де Зерби тоже ставит атакующий футбол, Франк и Тудор тоже играли в нечто подобное.....только вот вопрос кем он будет там играть........когда Ттх нужно более прагматичный даже автобусный футбол без яркости и лоска но дающий результат.

С приходом де Зерби может быть удасться удержать Викарио........все же итальянцы должны найти общий язык.......он хороший вратарь а хороших вратарей не так много.......потому что то что на замене это ходячий ужас Кински уже доказал это.......

PS Уверен если Тоттенхэм таки вылетит......де Зерби уйдет........разорвут контракт по обоюдному согласию.........чего ему делать в шипе???? сколько лет я слежу за Тоттенхэмом но два подряд на столько слабых сезонов что-то не припомню вообще. Прошлый хоть реабилитировали победой в ЛЕ........но Постекоглу ушел...... мне кажется австралийцу нужно было дать второй шанс......
112910415
03 апреля в 07:05
за 5 лет можно много успеть ... если не прогонят !
Comentarios
03 апреля в 06:49
ТТХ веры в себя не хватает. Если сможет их настроить будет результат
Варвар7
03 апреля в 02:35
Не смотря не на , что - если конечно "не попросят" на выход...)
lazzioll
03 апреля в 00:33
ты веришь в игроков - а надо верить в их наличие для выхода на поле. одна из основных проблем была - травмы и отсутствие состава на матч. не с качеством а с количеством был вопрос.
пират Елизаветы
02 апреля в 22:18
5 летний контракт))) ТТХ неисправим.
Де Дзерби хорош, можно сказать, системный тренер. его Брайтон был прекрасен.
но че то он конфликтный, такой эгоцентричный.
а учитывая, что в Тоттенхэме и так полыхает, клуб как никогда близок вылету.
игроки ссорятся с руководством.
фанаты хейтят всю команду.
капитан команды в любой дождливый день высказывается по любому поводу. игроки хватают красные все время.
и теперь добавили сюда взрывоопасного тренера.
посмотрим, что из этого получится.
shur
02 апреля в 22:06
...торопиться не надо! Если только в Сборную, но нет там тоже
полная ж-па!!!
