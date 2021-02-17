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2 : 3
завершен
17 февраля 2021, 23:00
среда
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
|Сусо
|1:0
|7’
|19’
|1:1
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Дахуд Махмуд
ассистент Холанд Эрлинг
|27’
|1:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
|43’
|1:3
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Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
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Де Йонг Люк
ассистент Оскар
|2:3
|84’
|73’
|Хуммельс Матс
|Оскар
|88’
|90+1’
|Холанд Эрлинг
|Тренеру Лопетеги Хулен
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гудель Неманья
|Ракитич Иван
|46’
|Де Йонг Люк
|Сусо
|60’
|Эль-Хаддади Мунир
|Эн-Несери Юссеф
|60’
|Торрес Оливер
|Гомес Алехандро
|60’
|Оскар
|Хордан Хоан
|72’
|76’
|Пасслак Феликс
|Геррейру Рафаэль
|80’
|Брандт Юлиан
|Ройс Марко
|89’
|Менье Тома
|Дахуд Махмуд
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|12
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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Дортмунду нечего противопоставить, кроме Холланда. Ну и это вряд ли поможет.
Дортмунду нечего противопоставить, кроме Холланда. Ну и это вряд ли поможет.