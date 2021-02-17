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Севилья - Боруссия
Порту - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья против Боруссия

Севилья Логотип футбольный клуб Севилья 2:3 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
Севилья
Боруссия
2 : 3
завершен
17 февраля 2021, 23:00
среда
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.493.15
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Мелбет 2.33 3.78 2.97
Лига ставок 2.35 3.50 3.25
BetBoom 2.36 3.36 3.16
 
7' (1:0) Сусо (7)
 
46' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
 
3
60' Сусо (7) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
60' Эн-Несери Юссеф (15) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
60' Гомес Алехандро (42) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
 
72' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Оскар (14) вышел на поле
 
84' (2:3) Де Йонг Люк (9) (Оскар (14))
 
88' Оскар (14)
 
90+5' Тренеру Лопетеги Хулен
 
19' (1:1) Дахуд Махмуд (8) (Холанд Эрлинг (9))
 
27' (1:2) Холанд Эрлинг (9) (Санчо Джейдон (7))
 
43' (1:3) Холанд Эрлинг (9) (Ройс Марко (11))
 
73' Хуммельс Матс (15)
 
76' Геррейру Рафаэль (13) уходит с поля, Пасслак Феликс (30) вышел на поле
 
80' Ройс Марко (11) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
 
89' Дахуд Махмуд (8) уходит с поля, Менье Тома (24) вышел на поле
 
90+1' Холанд Эрлинг (9)
Голы
Сусо 1:0 7’
19’ 1:1 Дахуд Махмуд
ассистент Холанд Эрлинг
27’ 1:2 Холанд Эрлинг
ассистент Санчо Джейдон
43’ 1:3 Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
Де Йонг Люк
ассистент Оскар 		2:3 84’
Наказания
73’ Хуммельс Матс
Оскар 88’
90+1’ Холанд Эрлинг
Тренеру Лопетеги Хулен 90+5’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Гудель Неманья Ракитич Иван 46’
Де Йонг Люк Сусо 60’
Эль-Хаддади Мунир Эн-Несери Юссеф 60’
Торрес Оливер Гомес Алехандро 60’
Оскар Хордан Хоан 72’
76’ Пасслак Феликс Геррейру Рафаэль
80’ Брандт Юлиан Ройс Марко
89’ Менье Тома Дахуд Махмуд
Статистика
 12 Удары по воротам 10
4 Удары в створ 5
9 Фолы 12
6 Угловые 3
1 Офсайды 2
65% Владение мячом 35%
2 Cэйвы 2
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
18 февраля в 17:56
С победой Любимая БОРУССИЯ Д
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
18 февраля в 16:46
Жаль, такой матч пропустил.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Всегда_первый (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля в 16:44
Вы не подскажете, что мне написал пользователь - А вот и я?
Санчо Панса
Санчо Панса
18 февраля в 10:40
Полагаю, что Дортмунд сделал весомую заявку на выход в 1/4 финала ЛЧ! Хотя, конечно, если бы они выиграли со счетом 1-3, то все было бы куда лучше для них. Но и так неплохо)
galem72
galem72
18 февраля в 09:39
Пчёлки красиво летали по полю. Молодцы! С победой!
CSKA2012
CSKA2012 ответ Rattlehead (раскрыть)
18 февраля в 08:06, ред.
Ну почему он в полне техничен и будет проталкивать своим корпусом защитников.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 февраля в 07:31
Зрелищная была игра, Сусо и Дахуд положили из-за пределов штрафной, голешник Дахуда бомба. Затем Холланд сделал дубль, надеялся на хет-трик но во втором тайме доминировала Севилья. Думаю Боруссия пройдет дальше.
Альфамен
Альфамен ответ амурец (раскрыть)
18 февраля в 05:41
Какой хороший задел???Вы видели как БД в обороне играет,они могут 2-3 мяча на ровном месте пустить...
амурец
амурец
18 февраля в 02:08
хороший задел для Боруссии, но говорить о победителе пары ещё очень рано
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
18 февраля в 01:23
Когда Севилья забили, думал Севилья своего не упустит, но БВБ проявили характер,3 гола на выезде это хороший результат, но БВБ умеет в таких случаях упускать преимущество, так что все решится во втором матче.
DEIVID_1
DEIVID_1
18 февраля в 01:11
Не удивлюсь, если Севилья в ответке уничтожит Дортмунд.
Тео Джонс
Тео Джонс
18 февраля в 01:09
Прогнозировано матч с обилием голов, ну и Холланд конечно зверюга)
da da da
da da da
18 февраля в 00:57
матч не смотрел,но судя по по всему еще не все решено с учетом что у первых не было 2х ключевых игроков в лице Окамапоса и Эскудеро)
Rattlehead
Rattlehead ответ CSKA2012 (раскрыть)
18 февраля в 00:36, ред.
Не, Ла Лига не для Холанда. Германия или Англия - самое то.
Dauletbek
Dauletbek
18 февраля в 00:02
За Севилью ради интриги...
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
18 февраля в 00:00
ТорХолланд-убийца с лицом ребенка!!Дортмунд жжёт!!
CSKA2012
CSKA2012
17 февраля в 23:54
Холланда в Барсу, Мбаппе в Зенит... шучу, в Реал и новое противостояние в Ла Лиге , типо Месси и Роналду.
bruno_07
bruno_07
17 февраля в 23:54
Блин Сева, давай просыпайся, ломайте Хохланда, грузите мячи)))!
Dauletbek
Dauletbek
17 февраля в 23:51
Пока переключал, смотрел Порту -Юве, Холанд забил
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 23:50
Гомес просто мертвец. На... его вообще поставил Лопетеги.
dimagas2
dimagas2
17 февраля в 23:48
Ого,тут 1-3,нежданчик от шмелей.
goalaktika
goalaktika
17 февраля в 23:48, ред.
Неожиданный первый тайм от
dzvinka
dzvinka
17 февраля в 23:48
если он так будет забивать в ЛЧ, то летом его в Боруссии уже не будет))
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
17 февраля в 23:47
Холанд просто монстр 🔥🔥
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 23:20
1-1. Красивый гол Дауда.
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 23:08
Вот и 1-0.
VeniaminS
VeniaminS
17 февраля в 22:45
П-1
dimagas2
dimagas2
17 февраля в 21:53
У БД слишком много игроков пропстят игру через травмы,мало что им светит сегодня.
DEIVID_1
DEIVID_1
17 февраля в 17:09
П1.

Дортмунду нечего противопоставить, кроме Холланда. Ну и это вряд ли поможет.
swed27
swed27
17 февраля в 07:46
Дортмунд не проиграет
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