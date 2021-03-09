В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 98

З 20 Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 98

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 98

З 16 Навас Хесус Всего навесов: 17 Точные навесы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 98

З 19 Акунья Маркос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 98

Н 5 Окампос Лукас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 60

П 14 Оскар Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 79

Н 7 Сусо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 86

П 25 Фернандо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 86

П 8 Хордан Хоан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 60

Н 15 Эн-Несери Юссеф Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 98

Запасные игроки

В 33 Вакас Альфонсо

В 1 Вацлик Томаш

З 3 Гомес Серхи

З 4 Рекик Карим

З 18 Эскудеро Серхио

П 42 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 38

П 6 Гудель Неманья

П 10 Ракитич Иван Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 12

П 21 Торрес Оливер Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 19

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 38

Н 36 Ромеро Иван