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2 : 2
завершен
вчера, 23:00
3 - 2
Первый матч
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Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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Холанд Эрлинг
ассистент Ройс Марко
|1:0
|35’
|Холанд Эрлинг
|2:0(П)
|54’
|69’
|2:1(П)
|Эн-Несери Юссеф
|90+6’
|2:2
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Эн-Несери Юссеф
ассистент Ракитич Иван
|Морей Матеу
|20’
|40’
|Акунья Маркос
|51’
|Кунде Жуль
|Холанд Эрлинг
|55’
|55’
|Хордан Хоан
|Джан Эмре
|67’
|71’
|Оскар
|76’
|Фернандо
|77’
|Диего
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Де Йонг Люк
|Окампос Лукас
|60’
|Гомес Алехандро
|Хордан Хоан
|Пасслак Феликс
|Азар Торган
|67’
|79’
|Торрес Оливер
|Оскар
|86’
|Ракитич Иван
|Фернандо
|86’
|Эль-Хаддади Мунир
|Сусо
|Загаду Дэн-Аксель
|Шульц Нико
|89’
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|9
|Удары по воротам
|19
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|5
|Удары в створ
|8
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|17
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|0
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|6
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|6
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