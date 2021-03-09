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Боруссия - Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Севилья

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) 2:2 Логотип футбольный клуб Севилья Севилья
Боруссия
Севилья
2 : 2
завершен
вчера, 23:00
3 - 2
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Сигнал Идуна Парк
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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    20' Морей Матеу (2)
     
    35' (1:0) Холанд Эрлинг (9) (Ройс Марко (11))
     
    54' (2:0) Холанд Эрлинг (9)
     
    55' Холанд Эрлинг (9)
     
    2
    67' Джан Эмре (23)
    67' Азар Торган (10) уходит с поля, Пасслак Феликс (30) вышел на поле
     
    89' Шульц Нико (14) уходит с поля, Загаду Дэн-Аксель (5) вышел на поле
     
    40' Акунья Маркос (19)
     
    51' Кунде Жуль (12)
     
    55' Хордан Хоан (8)
     
    2
    60' Окампос Лукас (5) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
    60' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Гомес Алехандро (42) вышел на поле
     
    69' (2:1) Эн-Несери Юссеф (15)
     
    71' Оскар (14)
     
    76' Фернандо (25)
     
    77' Диего (20)
     
    79' Оскар (14) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
     
    2
    86' Фернандо (25) уходит с поля, Ракитич Иван (10) вышел на поле
    86' Сусо (7) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
     
    90+6' (2:2) Эн-Несери Юссеф (15) (Ракитич Иван (10))
    Голы
    Холанд Эрлинг
    ассистент Ройс Марко     		1:0 35’
    Холанд Эрлинг 2:0(П) 54’
    69’ 2:1(П) Эн-Несери Юссеф
    90+6’ 2:2 Эн-Несери Юссеф
    ассистент Ракитич Иван
    Наказания
    Морей Матеу 20’
    40’ Акунья Маркос
    51’ Кунде Жуль
    Холанд Эрлинг 55’
    55’ Хордан Хоан
    Джан Эмре 67’
    71’ Оскар
    76’ Фернандо
    77’ Диего
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Де Йонг Люк Окампос Лукас
    60’ Гомес Алехандро Хордан Хоан
    Пасслак Феликс Азар Торган 67’
    79’ Торрес Оливер Оскар
    86’ Ракитич Иван Фернандо
    86’ Эль-Хаддади Мунир Сусо
    Загаду Дэн-Аксель Шульц Нико 89’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 19
    		5 Удары в створ 8
    		17 Фолы 15
    		1 Угловые 8
    		1 Офсайды 0
    		31% Владение мячом 69%
    		6 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 6
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:19
    Боруссия прошла как и ожидалось, но Холланд просто молодец
    XL-965
    XL-965
    сегодня в 01:46
    Опять БД не может победить ведя 2-0
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 01:12
    Сумасшедший норвежец
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:05
    У Севы похоже играет и забивает лишь один человек в этом сезоне, но так далеко не пойдешь)
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 01:04
    Холланда - реальный бомбардир
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:03
    Ну что тут? Тоже интересно было? О какой пеньке речь?
    1bear
    1bear
    сегодня в 01:00
    тьфу .....опять 90+ и....нет слов - 2 ставки...
    da da da
    da da da
    сегодня в 00:59
      Evilhuman
      Evilhuman
      сегодня в 00:47
      Да уж, не знаю, кто и за сколько купит у Боруссии Холанда, но ценник будет бодрый
      da da da
      da da da
      сегодня в 00:19
        Night Spirit
        Night Spirit
        сегодня в 00:09
        Ну что, кто там Боруссию хоронил?))
        Тасманский дьявол
        Тасманский дьявол
        сегодня в 00:03
        Тут без шансов для испанцев.
        Сантус
        Сантус
        вчера в 23:45
        Началось..понос похоже будет голевой.
        azkan
        azkan
        вчера в 23:38
        Холланд сам процарапал и начал атаку. Потом сам и завершил. Ну что сказать?Молодец.
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук
        вчера в 22:51
        Мне нравится Дортмунд. мне нравится, как организован чемпионат Германии. Мне нравится, как работает немецкая федерация футбола. Я кое-что знаю о немецкой системе юношеских команд. потому что говорю на немецком как на Украинском, а Украинский мой родной. Ошибки и недочеты есть везде. Не идеализирую Германию и Дортмунд. Везде есть свои проблемы. Немецкая система не идеальна. Но нам бы проблемы немецких клубов, при условии что избавимся от наших.
        1bear
        1bear
        вчера в 22:42
        победа хозяев
        Сантус
        Сантус
        вчера в 22:41
        Если у Холланда будет жуткий понос,то шансы у Севильи будут.Но если случится у Холланда голевой понос?А он склонен...
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        вчера в 22:12
        Дортмунд проходит дальше
        bruno_07
        bruno_07
        вчера в 21:40
        Сева должен пройти дальше, кто что бы не говорил, испанцы намного симпатичней немчуры, П2, проход Севильи!
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Вахтанг Кикабидзе (раскрыть)
        вчера в 20:48
        Добрый вечер, Вахтанг! Мой низкий Вам поклон.
        Вахтанг Кикабидзе
        Вахтанг Кикабидзе
        вчера в 19:31
        Полагаю ничья 1:1
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 16:41
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 16:40
        П-1
        DEIVID_888
        DEIVID_888
        вчера в 14:25
        Севилья минимум 2 забьёт.
        bayern-cobra
        bayern-cobra
        вчера в 14:10
        БД будет биться не смотря на проблемы составом немцы с характерам что и покажить БД
        Georgy Cherdantsev
        Georgy Cherdantsev
        вчера в 13:46
        Думаю, для Севильи в этой паре еще ничего не потеряно, хоть фаворитами считаются немцы, но у них серьезные кадровые проблемы. Травмирован Санчо, под вопросом участие в матче Геррейру, а также получил небольшое повреждение Холланд. Кроме того, много сил у игроков Боруссии отнял поединок с Баварией, где они бились до последнего, но в итоге не получили ничего, кроме разочарования. Игроки сейчас подавлены. Севилья же наоборот отдохнула в игре с Эльче и целенаправленно готовилась именно к поединку Лиги Чемпионов. Сейчас для испанцев она имеет решающее значение, а в чемпионате позже наверстают. Севилья потерпела четыре поражения в последних пяти матчах. Игроки сейчас по-спортивному злые и эту злость выместят на Дортмунде. 0:3
        доктоР7
        доктоР7
        вчера в 11:10
        Бундеслига рулит.
        Valeron112
        Valeron112
        вчера в 09:41
        Севилья максимум ничью увезёт , короткой строкой - немцы едут дальше.
        DEIVID_22
        DEIVID_22
        вчера в 08:01
        ИНТБ2(1,5)
        Тот ещё фрукт
        Тот ещё фрукт
        08 марта в 20:34
        Севилья поплыла. Изи для немцев 4:1
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