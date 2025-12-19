Top.Mail.Ru
Доннарумма — лучший вратарь 2025 года по версии IFFHS

19 декабря 2025, 23:48

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Итальянский голкипер набрал 169 баллов и опередил по результатам голосования кипера «Реала» Тибо Куртуа (65 баллов) и вратаря «Интера» Янна Зоммера (59 баллов).

Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:42
Аршавин положил 4ре на Энфилде с игры, Мотя 4ре пены взял, Донна хорош на дистанции и пусть забирает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Тут по ходу уже по другой версии он лучший. Раньше он был признан лучшим по версии ФИФЫ
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:47
Спорная версия - учитывая недавним обстоятельства...)))
gjyfqdx9cn8u
gjyfqdx9cn8u
вчера в 06:28
Это временно, там Матвей уже на горизонте маячит
Rupertt
Rupertt
вчера в 05:51
С одной стороны, Джиджи реально провёл сильный год. В больших матчах он часто выручал, тащил сложные удары, уверенно играл на линии, да и психологически стал стабильнее, чем раньше. Видно, что он взрослеет как вратарь и уже не тот нервный парень, каким был несколько лет назад. Для команды такого уровня, как «Ман Сити», это огромный плюс — когда кипер не паникует и даёт уверенность защите.

Но с другой стороны, разрыв по очкам выглядит странно большим. Куртуа, несмотря на травмы, по классу всё ещё элита мирового футбола, а Зоммер вообще провёл феноменальный сезон с «Интером», особенно в ключевых матчах. Иногда кажется, что такие награды больше зависят от громкого имени и статуса клуба, чем от сухой оценки всех факторов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 декабря в 23:58, ред.
Сами знаем кто Лучший...
Capral
Capral
19 декабря в 23:57
Так ведь ещё раньше его назвали лучшим...Или пошли по второму кругу?
Гость
