Доннарумма — лучший вратарь 2025 года по версии IFFHS

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма – лучший вратарь 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Итальянский голкипер набрал 169 баллов и опередил по результатам голосования кипера «Реала» Тибо Куртуа (65 баллов) и вратаря «Интера» Янна Зоммера (59 баллов).
Но с другой стороны, разрыв по очкам выглядит странно большим. Куртуа, несмотря на травмы, по классу всё ещё элита мирового футбола, а Зоммер вообще провёл феноменальный сезон с «Интером», особенно в ключевых матчах. Иногда кажется, что такие награды больше зависят от громкого имени и статуса клуба, чем от сухой оценки всех факторов.
