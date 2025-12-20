«Болонья» в серии пенальти обыграла «Интер» в полуфинале Суперкубка Италии

1766178650

вчера, 00:10

В матче полуфинала Суперкубка Италии встречались «Болонья» и «Интер». Основное время завершилось со счетом 1:1.

Маркус Тюрам вывел «Интер» вперед на 2-й минуте, Риккардо Орсолини сравнял на 35-й с пенальти. В серии пенальти точнее оказалась «Болонья» — 3:2. У «Интера» пенальти не забили Алессандро Бастони, Николо Барелла и Анг-Йоан Бони, у «Болоньи» - Никола Моро и Хуан Миранда.

В финале «Болонья» сыграет 22 декабря против «Наполи».