«Болонья» в серии пенальти обыграла «Интер» в полуфинале Суперкубка Италии

вчера, 00:10
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗакончился после серии пенальти

В матче полуфинала Суперкубка Италии встречались «Болонья» и «Интер». Основное время завершилось со счетом 1:1.

Маркус Тюрам вывел «Интер» вперед на 2-й минуте, Риккардо Орсолини сравнял на 35-й с пенальти. В серии пенальти точнее оказалась «Болонья» — 3:2. У «Интера» пенальти не забили Алессандро Бастони, Николо Барелла и Анг-Йоан Бони, у «Болоньи» - Никола Моро и Хуан Миранда.

В финале «Болонья» сыграет 22 декабря против «Наполи».

Источник: soccer.ru
shur
shur ответ AleS (раскрыть)
вчера в 17:46
...вот "один в один" моя фраза к Дембеле (ПСЖ-Фламенго) ...!!!
кюе-ил,мама дорогая,нога на Юго-запад ушла...!!! Лучший
игрок-2025 г,однако!
AleS
AleS
вчера в 08:58
Бонни чего за удар в серии пенальти, пижон хренов. Никогда не понимал такого, разбегись да ударь нормально, нет вот надо глупость делать какую-то.

Хосеп Мартинес хороший вратарь
112910415
112910415
вчера в 08:48
а вот не надо Болонью недооценивать !
Alex_67
Alex_67
вчера в 07:22
И снова сюрприз от Болоньи
Rupertt
Rupertt
вчера в 05:50
Матч получился очень нервный и по-настоящему кубковый. «Интер» вроде бы начал идеально — быстрый гол Тюрама, контроль мяча, ощущение, что всё под контролем. Но вот это ощущение и подвело. После гола команда будто сбавила обороты, дала «Болонье» почувствовать игру, а с такими соперниками это всегда опасно. Команда не сломалась после пропущенного на второй минуте, выдержала давление и заслуженно прошла дальше. Это тот случай, когда характер решает больше, чем статус и имена. Для них финал с «Наполи» — огромный шанс и праздник.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 04:47
Мои поздравления Болоньи!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 01:12
Нужно было Сафонова арендовать
Sosna69
Sosna69
вчера в 00:16
И поехал не солоно хлебавши Интер домой,тренироваться бить пенальти.
Шуня771
Шуня771
вчера в 00:14
Болонья второй год жжёт..)
Гость
