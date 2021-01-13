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3 : 2
завершен
13 января 2021, 19:45
среда
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Ди Лоренцо Джованни
ассистент Лосано Ирвинг
|1:0
|18’
|33’
|1:1
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Байрами Недим
ассистент Ридер
|Лосано Ирвинг
|2:1
|38’
|68’
|2:2
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Байрами Недим
ассистент Терзич Алекса
|Петанья Андреа
|3:2
|76’
|45’
|Оливиери Марко
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Инсинье Лоренцо
|Политано Маттео
|61’
|61’
|Камбиасо Андреа
|Хаас Николас
|62’
|Морео Стефано
|Ридер
|Руис Фабиан
|Элмас Эльхиф
|69’
|Зелински Петр
|Лоботка Станислав
|69’
|72’
|Ла Мантиа Андреа
|Оливиери Марко
|85’
|Асллани Кристьян
|Терзич Алекса
|85’
|Бальданзи Томмазо
|Байрами Недим
|Бакайоко Тьему
|Демме Диего
|88’
|Льоренте Фернандо
|Петанья Андреа
|88’
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|20
|Удары по воротам
|12
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|9
|Удары в створ
|4
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|2
|Фолы
|8
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|5
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|0
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|2
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|1
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