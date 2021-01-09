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2 : 0
завершен в доп. время
09 января 2021, 20:30
суббота
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Стадион Эмирейтс
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Смит-Роу Эмиль
ассистент Ляказетт Александр
|1:0
|109’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Тирни Киран
|2:0
|117’
|9’
|Лассельс Джамаал
|26’
|Кэрролл Энди
|Соареш Седрик
|45+1’
|90+1’
|Хэйден Айзек
|90+1’
|Кларк Киран
|Смит-Роу Эмиль
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ритчи Мэтт
|Лассельс Джамаал
|Смит-Роу Эмиль
|Нельсон Рейсс
|56’
|Сака Бакайо
|Виллиан
|66’
|Джака Гранит
|Уиллок Джозеф
|66’
|68’
|Мерфи Джейкоб
|Крафт Эмиль
|81’
|Йедлин ДеАндре
|Альмирон Мигель
|81’
|Андерсон Эллиот
|Жоэлинтон
|Ляказетт Александр
|Пепе Николя
|106’
|106’
|Гейл Дуайт
|Кэрролл Энди
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Соареш Седрик
|120+1’
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|25
|Удары по воротам
|12
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|9
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|15
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|2
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|4
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Я очень рад, что Артета обоатил внимание на Смит-Роу, и дал парню шанс, которым Эмиль воспользовался как следует...в каждой проведенной игре у него полезное голевое действие(гол и голевые передачи) главное чтоб избегал травм!
Тяжело было взломать оборону "сорок", но благо что удалось! Ну и спасение Лено на 90й минуте выше всяких похвал!
Все с победой!
Я очень рад, что Артета обоатил внимание на Смит-Роу, и дал парню шанс, которым Эмиль воспользовался как следует...в каждой проведенной игре у него полезное голевое действие(гол и голевые передачи) главное чтоб избегал травм!
Тяжело было взломать оборону "сорок", но благо что удалось! Ну и спасение Лено на 90й минуте выше всяких похвал!
Все с победой!