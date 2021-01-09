В 1 Лено Бернд Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 120

З 23 Луис Давид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 90 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 120

З 22 Мари Пабло Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 78 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 120

З 17 Соареш Седрик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 119

З 3 Тирни Киран Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 120

П 28 Уиллок Джозеф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 66

П 25 Эль-Нени Мохамед Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 120

П 12 Виллиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 66

П 24 Нельсон Рейсс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 56

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 120

П 19 Пепе Николя Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 105

Запасные игроки

В 13 Рунарссон Рунар

З 21 Чемберс Калум

П 34 Джака Гранит Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 54

П 15 Мэйтленд-Найлз Эйнсли Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 7 Сака Бакайо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 54

П 32 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

Н 9 Ляказетт Александр Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 15