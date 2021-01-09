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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Ньюкасл Юнайтед

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45+1' Соареш Седрик (17)
 
56' Нельсон Рейсс (24) уходит с поля, Смит-Роу Эмиль (32) вышел на поле
 
2
66' Виллиан (12) уходит с поля, Сака Бакайо (7) вышел на поле
66' Уиллок Джозеф (28) уходит с поля, Джака Гранит (34) вышел на поле
 
5
90+4' Смит-Роу Эмиль (32)
106' Пепе Николя (19) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
109' (1:0) Смит-Роу Эмиль (32) (Ляказетт Александр (9))
117' (2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Тирни Киран (3))
120+1' Соареш Седрик (17) уходит с поля, Мэйтленд-Найлз Эйнсли (15) вышел на поле
 
9' Лассельс Джамаал (6)
 
26' Кэрролл Энди (7)
 
46' Лассельс Джамаал (6) уходит с поля, Ритчи Мэтт (11) вышел на поле
 
68' Крафт Эмиль (17) уходит с поля, Мерфи Джейкоб (23) вышел на поле
 
2
81' Альмирон Мигель (24) уходит с поля, Йедлин ДеАндре (22) вышел на поле
81' Жоэлинтон (9) уходит с поля, Андерсон Эллиот (57) вышел на поле
 
3
90+1' Хэйден Айзек (14)
90+1' Кларк Киран (2)
106' Кэрролл Энди (7) уходит с поля, Гейл Дуайт (12) вышел на поле
Голы
Смит-Роу Эмиль
ассистент Ляказетт Александр 		1:0 109’
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Тирни Киран 		2:0 117’
Наказания
9’ Лассельс Джамаал
26’ Кэрролл Энди
Соареш Седрик 45+1’
90+1’ Хэйден Айзек
90+1’ Кларк Киран
Смит-Роу Эмиль 90+4’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Ритчи Мэтт Лассельс Джамаал
Смит-Роу Эмиль Нельсон Рейсс 56’
Сака Бакайо Виллиан 66’
Джака Гранит Уиллок Джозеф 66’
68’ Мерфи Джейкоб Крафт Эмиль
81’ Йедлин ДеАндре Альмирон Мигель
81’ Андерсон Эллиот Жоэлинтон
Ляказетт Александр Пепе Николя 106’
106’ Гейл Дуайт Кэрролл Энди
Мэйтленд-Найлз Эйнсли Соареш Седрик 120+1’
Статистика
 25 Удары по воротам 12
9 Удары в створ 2
17 Фолы 15
8 Угловые 3
1 Офсайды 1
61% Владение мячом 39%
2 Cэйвы 7
2 Предупреждения 4
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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:19
Хоть здесь пока не вылетели.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 00:37
Стрельба из пушек по сорокам :)
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 23:44
Даже Обама забил. Выполнил норму до конца сезона
A.S.A
A.S.A
09 января в 23:35
Пушкари, с победой нас!!!
Я очень рад, что Артета обоатил внимание на Смит-Роу, и дал парню шанс, которым Эмиль воспользовался как следует...в каждой проведенной игре у него полезное голевое действие(гол и голевые передачи) главное чтоб избегал травм!
Тяжело было взломать оборону "сорок", но благо что удалось! Ну и спасение Лено на 90й минуте выше всяких похвал!
Все с победой!
particular
particular
09 января в 23:22
Гости неказисто пытались засушить игру, но хозяевам удалось её размочить...
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
09 января в 23:19
С победой Арсенал
mphuZ
mphuZ
09 января в 23:09
Молодцы! Дожали!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
09 января в 23:03
Тирни, Смит-Роу, Сака эти парни всю игру делают в Арсенале👍
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 22:50
Свершилось, дожали
Брулин
Брулин
09 января в 22:35
Ньюкасл там всем составом у своей штрафной был весь матч
Игорь Федотов
Игорь Федотов
09 января в 22:25
Да по игре видно что Арсенал не хотел забивать тупа хотят пинают мяч
azkan
azkan
09 января в 22:25
И что тут? Ничья и переигровка?
Игорь Федотов
Игорь Федотов
09 января в 22:03
одни касаногие куда бьют сами не видят матч из разряда не рыба не мясо одни забить не могут а другие вообще не хотят забивать
Игорь Федотов
Игорь Федотов
09 января в 21:57
Арсенал хоть фаворит но как всегда проиграет
Evilhuman
Evilhuman
09 января в 21:19
Арсенал очень медленно играет, а вообще хотелось бы голов в игре от команд
Bom Bom
Bom Bom
09 января в 21:15
Капец тут скукота в первом тайме
mangox22
mangox22
09 января в 19:59
ничейка тут
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