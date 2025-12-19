Саудовская Аравия собирается предложить восьмилетний контракт Дешаму

1766176734

Саудовская Аравия готова предложить длительный контракт французскому тренеру . Он покинет пост главного тренера сборной Франции после летнего чемпионата мира, который пройдет в США , Канаде и Мексике.

Сообщается, что саудовцы уже обращались к Дешаму с предложением о работе в национальной команде. Саудовская Аравия может заключить с Дешамом восьмилетний контракт, поскольку они стремятся создать долгосрочный проект, который позволит им конкурировать с лучшими сборными.

Если Дешам примет предложение, его полномочия будут шире, чем просто управление командой. Ему также могут поручить подготовку новых менеджеров, изменение методик и методов выявления талантов в стране. Соглашение, как сообщается, будет рассчитано на 8 лет — до 2034 года, когда Саудовская Аравия примет чемпионат мира.