Саудовская Аравия собирается предложить восьмилетний контракт Дешаму

Саудовская Аравия готова предложить длительный контракт французскому тренеру Дидье Дешаму. Он покинет пост главного тренера сборной Франции после летнего чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Сообщается, что саудовцы уже обращались к Дешаму с предложением о работе в национальной команде. Саудовская Аравия может заключить с Дешамом восьмилетний контракт, поскольку они стремятся создать долгосрочный проект, который позволит им конкурировать с лучшими сборными.
Если Дешам примет предложение, его полномочия будут шире, чем просто управление командой. Ему также могут поручить подготовку новых менеджеров, изменение методик и методов выявления талантов в стране. Соглашение, как сообщается, будет рассчитано на 8 лет — до 2034 года, когда Саудовская Аравия примет чемпионат мира.
Готовить команду и отвечать за эту конкретную работу - одно, а тянуть футбол страны в системном плане - да нахрен бы это надо ? Дешам ведь француз, а не саудит.
