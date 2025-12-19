Top.Mail.Ru
Саудовская Аравия собирается предложить восьмилетний контракт Дешаму

19 декабря 2025, 23:38

Саудовская Аравия готова предложить длительный контракт французскому тренеру Дидье Дешаму. Он покинет пост главного тренера сборной Франции после летнего чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что саудовцы уже обращались к Дешаму с предложением о работе в национальной команде. Саудовская Аравия может заключить с Дешамом восьмилетний контракт, поскольку они стремятся создать долгосрочный проект, который позволит им конкурировать с лучшими сборными.

Если Дешам примет предложение, его полномочия будут шире, чем просто управление командой. Ему также могут поручить подготовку новых менеджеров, изменение методик и методов выявления талантов в стране. Соглашение, как сообщается, будет рассчитано на 8 лет — до 2034 года, когда Саудовская Аравия примет чемпионат мира.

Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:16
Логичность есть. Я честно говоря не знал о трениях, в этом случае ему лучше уйти.
Спасибо за обстоятельное пояснение.
Alex_67
Alex_67 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 14:53
Мне кажется, что после публичного недопонимания между тренером и Мбаппе, Дешам не приобрёл дополнительного авторитета среди игроков сборной Франции 🇫🇷.. По составу она если и уступает Испании, единственному европейскому конкуренту на Золото ЧМ, то не намного... Но вот проблема — в игре у французов пропала уверенность. С таким настроем чемпионства не видать, а ведь любое место, кроме первого, будет считаться неудачей. Я и подумал, что если сборную возглавит Зидан? Конечно риск огромный, но не больший, чем оставить Дешама. Игроки поймут, что это делается ради большой цели — они профессионалы и адаптируются очень быстро. Вот так я вижу возможность повысить шансы Франции 🇫🇷 на титул. Своего мнения никому не навязываю.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:20
...Ух ты, какая утончённая риторика! Я пожалуй почитаю,поучюсь!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 08:24, ред.
Здравия.
Вы всегда по взрослому смотрите на Общее и Частное, что мне импонирует в людях, ибо это большая редкость. Однако сейчас почему-то чересчур утрируете, зауживаете и многое упрощаете.

Зачем равнять в футболе Китай и Россию с её 150 лямами ? В Китае, до недавнего времени, не была поставлена задача (на нац. уровне) сделать футбол достойным величия Поднебесной. Почему не была поставлена ? Здесь всё просто. Футбол до миллениума был только самым популярным видом спорта, а сегодня это уже отдельная экономическая отрасль, капиталоёмкость и прибыльность которой растёт в гигантской прогрессии. Китай, стесно как и США, как и страны Востока, не могут оставаться в стороне от такого сытного пирога. И Европу они по любому подвинут...; уже, кстати двигают...
В этой связи, футбольная тема будет стоять у китайцев в приоритетах, и поверьте мне на слово, уж этот вопрос они точно решат в обозримые лет 10-15. Дайте срок. Страна накормила весь мир (включая свои 1,8 лярда), построила одну из лучших экономик, подмяв под себя все сырьевые ресурсы планеты. У них то точно всё будет не только в отчётах чиновников, как в РПЛ/РФС, а натурализовано через реальные показатели развития (строительство инфраструктуры, детских школ , приглашение квалиф. кадров и далее по смыслу).

По Индии ... У страны совсем другое мировоззрение, миропорядок и экономические возможности. Люди живут там абсолютно иными идеалами и ценностями. В стране не решены первичные потребности бытия: еда, вода, медицина, экология... Поэтому плевать они хотели на то, что модно и востребовано у других, - люди заняты делами и проблемами насущными, которых в ПЕРЕизбытке.

По Хорватии... Вы не забывайте, что это территория бывшей Югославии, которая во все времена была в футболе сильна и состояла в большинстве своём из звёзд этого региона. Вот и имеем сегодняшнего футбольного монстра, которого даже на карте не найдёшь.

Что же до нас... Тут полная энтропия и декаданс в одном флаконе. К сожалению наш удел - плестись в футбольном хвосте Планеты веки вечные. Причины ? Их все знают.
Шуня771
Шуня771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 08:12
На носу ЧМ...
Его никто не поймет во Франции и не только.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 06:05
Зависть, плохой порок
Джохар Ву
Джохар Ву ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 06:03
Ему заплатят столько, что он станет Саудитом
Alex_67
Alex_67
вчера в 05:17
А прямо сейчас, слабо его подписать?
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:52
"Его полномочия будут шире" - только эти полномочия при их перечеслении выглядят как дополнительная нагрузка...)
За адекватность
За адекватность ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 01:33
Приветствую! Никто же не ведает, чего хотят вожди футбола СА. "Тянуть футбол страны в системном плане". Да ладно. Что-то напоминает, как-так, условно в России 150 млн живет, в Хорватии 4, а успехи? Системности в подготовке видать не хватает. В Китае полтора лярда живет, как и в Индии,, а на ЧМ отобраться не могут, в Китае наверное не все так плохо с системностью, тему про ОИ у них дома развивать не буду. Какая системность? Как говорил великий комбинатор в известном романе, " одни из вас и играют хорошо, другие плохо" и вряд ли что в его последующих словах изменит какая-то "системность". Индия не будет играть как Голландия, кого там тренером не поставь и какую системность подготовки кадров не устрой, хотя казалось бы полтора лярда населения.. Не ведаю почему. Возможно кому-то дано в футболе феерить, кому-то в хоккее, а кому-то в регби. СА в 1996: году у себя в Азии чемпионом становилась, может соскучились, а может лавры Катара последние чемпионаты АФК покоя не дают, кто их поймет этих сорящих деньгами. А Дешам в качестве тренера, ну тут уж как гласит устное народное творчество "дешевый понт дороже денег". Можно и Гвардиолу заманить. Как-то так на мой взгляд.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 00:48
Нет уверенности что их парадигма относительно различных вещей не претерпит никаких изменений в будущем, точнее это как раз маловероятно, особенно на фоне того, что уже значительно поменялось за прошедшие годы этого века.
lazzioll
lazzioll
вчера в 00:24
футбол это больше чем деньги. саудиты в связи с менталитетом не дорастут до этого никогда. внезапно стрельнувшие ресурсы на территории вдруг затуманили им мозг и они решили что короли мира во всех сферах. не научитесь вы ни футболу ни игры компьютерные делать сколько всего не скупай, как цыгане. нефть как пришла так завтра и уйдет а вы опять на верблюдов сядете. наличие богатства в стране не равно сильная сборная - США, Россия как примеры вам. наличие большого населения тоже (типа из миллиардов то точно набрать 11 можно. нет нельзя, даже с идеологией) - Индия и Китай примеры. Нищая Коста-Рика будет выбивать американцев, а небольшая Корея или Исландия китайцев. футбол это другое
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 декабря в 23:54
Если и уходить в СА, то с умом. Надо брать на грудь ровно столько, сколько можно унести, и не более.
Готовить команду и отвечать за эту конкретную работу - одно, а тянуть футбол страны в системном плане - да нахрен бы это надо ? Дешам ведь француз, а не саудит.
shur
shur
19 декабря в 23:42, ред.
...Зидан впервые за долгое время убедительно улыбнулся! Место Наставника окрыляет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
19 декабря в 23:41
и Дешам спокойно согласится.
Гость
