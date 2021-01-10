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Бристоль Сити - Портсмут
Манчестер Сити - Бирмингем Сити
Челтенхэм - Мэнсфилд Таун
Марин - Тоттенхэм
Ньюпорт Каунти - Брайтон энд Хоув Альбион

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Моркамб

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18' (1:0) Маунт Мэйсон (19) (Хадсон-Одои Каллум (20))
 
44' (2:0) Вернер Тимо (11) (Хаверц Кай (29))
 
49' (3:0) Хадсон-Одои Каллум (20) (Зиеш Хаким (22))
 
2
68' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
68' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
 
74' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
 
2
80' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Анджорин Фаустино (55) вышел на поле
80' Зума Курт (15) уходит с поля, Томори Фикайо (14) вышел на поле
 
85' (4:0) Хаверц Кай (29) (Аспиликуэта Сезар (28))
 
3
62' Хендри Стивен (3) уходит с поля, Гибсон Лиам (22) вышел на поле
62' Куни Райан (21) уходит с поля, Меллор Кельвин (2) вышел на поле
62' Слю Джордан (7) уходит с поля, О'Салливан Джон (16) вышел на поле
 
74' Гомес Карлос (11) уходит с поля, Лайнолс Брэдли (15) вышел на поле
 
78' Гибсон Лиам (22)
 
86' Стоктон Коул (9) уходит с поля, МакЭлинден Лайэм (19) вышел на поле
Голы
Маунт Мэйсон
ассистент Хадсон-Одои Каллум 		1:0 18’
Вернер Тимо
ассистент Хаверц Кай 		2:0 44’
Хадсон-Одои Каллум
ассистент Зиеш Хаким 		3:0 49’
Хаверц Кай
ассистент Аспиликуэта Сезар 		4:0 85’
Наказания
78’ Гибсон Лиам
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Меллор Кельвин Куни Райан
62’ Гибсон Лиам Хендри Стивен
62’ О'Салливан Джон Слю Джордан
Пулишич Кристиан Зиеш Хаким 68’
Жиру Оливье Вернер Тимо 68’
Абрахам Тэмми Маунт Мэйсон 74’
74’ Лайнолс Брэдли Гомес Карлос
Анджорин Фаустино Хадсон-Одои Каллум 80’
Томори Фикайо Зума Курт 80’
86’ МакЭлинден Лайэм Стоктон Коул
Статистика
 25 Удары по воротам 3
8 Удары в створ 3
10 Фолы 2
8 Угловые 0
1 Офсайды 1
84% Владение мячом 16%
3 Cэйвы 4
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
11 января в 05:07
Ну вернер хоть тут забил
протон1
протон1 ответ Crooclin (раскрыть)
10 января в 23:51
    санек002
    санек002
    10 января в 22:53
    кто бы еще сомневался?
    Crooclin
    Crooclin ответ протон1 (раскрыть)
    10 января в 21:22
    Через Кубки - только в Лигу Европы
    протон1
    протон1
    10 января в 20:42
    кому интересен этот кубок. если челси через кубки хотят в лч выйти то это фишка лемпарда
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    10 января в 19:13
    Вернер и Хаверц наконец то разыгрались с командой 4 дивизиона.
    Damir76
    Damir76
    10 января в 18:36
    Четыре нол молодцы парни старались по очереди
    Таганский
    Таганский
    10 января в 18:24
    Моркамбу 4 забить - не велика заслуга..
    В АПЛ пора дела налаживать!!
    Удачи Челси в дальнейшем!!
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 18:19
    Кепочка кулачком отбил мячик в своем 100-м матче за Челси(надюсь последнем)!
    Таганский
    Таганский ответ dimagas2 (раскрыть)
    10 января в 18:17
    У Батшуайи отобрал..))
    47 был вроде..
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 18:13
    В Моркамбе все на столько сурово что игрок должен сам понять где и как играть в этих картинках со схемами)))
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 18:08
    А в кубке что 5 замен?
    azkan
    azkan
    10 января в 18:08
    Вот и Томори с Анжорином
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    10 января в 18:07
    Там по моему офсайд был всё равно.
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    10 января в 18:03
    Точно. Абрахама тоже к Жиру на тонус)
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 18:00
    4 не зашел))
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 17:58
    А давно у Гилмора 23 номер?...вродь 40 там какой-то был.
    dimagas2
    dimagas2
    10 января в 17:55
    Даже на фоне довольно слабого соперника Зиеш пока выглядит не в тонусе.
    azkan
    azkan
    10 января в 17:42
    Томори бы тоже выпустить в таких играх. Хотя бы попытаться в тонусе держать его.
    azkan
    azkan ответ allemz (раскрыть)
    10 января в 17:39
    Главное чтобы по больше забивали, чтобы снова приобрести нюх на голы)
    azkan
    azkan
    10 января в 17:37
    Всем привет! А вот и третий от Одойчика)
    allemz
    allemz
    10 января в 17:26
    В синей части Лондона сегодня праздник, Тимофей наконец забил, хоть и Моркамбу))
    Damir76
    Damir76
    10 января в 17:23
    Вернер удар по воротам гооол урее
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Таганский (раскрыть)
    10 января в 17:11
    Ладно бы если только в воротах,там и в нападении две дорогущие шляпы.
    Damir76
    Damir76
    10 января в 16:51
    Нет Маунт гоооль
    Damir76
    Damir76
    10 января в 16:38
    Вернер удар по воротам гоооль
    Таганский
    Таганский
    10 января в 16:17
    Надеюсь, хоть сегодня обойдётся без "сюрпризов"..
    Всем доброго вечера и победы Челси!!
    Даже учитывая, что в воротах Шляпа..
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