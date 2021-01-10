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4 : 0
завершен
10 января 2021, 16:30
воскресенье
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Стадион Стэмфорд Бридж
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Маунт Мэйсон
ассистент Хадсон-Одои Каллум
|1:0
|18’
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Вернер Тимо
ассистент Хаверц Кай
|2:0
|44’
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Хадсон-Одои Каллум
ассистент Зиеш Хаким
|3:0
|49’
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Хаверц Кай
ассистент Аспиликуэта Сезар
|4:0
|85’
|78’
|Гибсон Лиам
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Меллор Кельвин
|Куни Райан
|62’
|Гибсон Лиам
|Хендри Стивен
|62’
|О'Салливан Джон
|Слю Джордан
|Пулишич Кристиан
|Зиеш Хаким
|68’
|Жиру Оливье
|Вернер Тимо
|68’
|Абрахам Тэмми
|Маунт Мэйсон
|74’
|74’
|Лайнолс Брэдли
|Гомес Карлос
|Анджорин Фаустино
|Хадсон-Одои Каллум
|80’
|Томори Фикайо
|Зума Курт
|80’
|86’
|МакЭлинден Лайэм
|Стоктон Коул
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|25
|Удары по воротам
|3
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|8
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|2
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|8
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|1
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|84%
|Владение мячом
|16%
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|3
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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В АПЛ пора дела налаживать!!
Удачи Челси в дальнейшем!!
В АПЛ пора дела налаживать!!
Удачи Челси в дальнейшем!!
47 был вроде..
47 был вроде..
Всем доброго вечера и победы Челси!!
Даже учитывая, что в воротах Шляпа..
Всем доброго вечера и победы Челси!!
Даже учитывая, что в воротах Шляпа..