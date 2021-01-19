В 13 Лопес Пау Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Спасений: 3 Красные карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 92

З 24 Кумбулла Мараш Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 120

З 23 Манчини Джанлука Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 91

П 33 Перес Бруно Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 120

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

П 14 Вильяр Гонсало Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 69

З 4 Кристанте Бриан Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 85

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 120

Н 21 Майораль Борха Ударов всего: 5 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 11 Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 12 Фарелли Симоне

В 87 Фузато Даниэль Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 25

З 5 Жуан

З 2 Карсдорп Рик Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 51

З 3 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 25

З 18 Сантон Давиде

З 6 Смоллинг Крис

З 20 Фасио Федерико

П 17 Верету Жордан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 51

Н 9 Джеко Эдин Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 30

Н 31 Перес Карлес Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 35