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2 : 4
завершен в доп. время
вчера, 23:15
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Стадион Олимпико
|6’
|0:1(П)
|Галабинов Андрей
|15’
|0:2
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Сапонара Риккардо
ассистент Галабинов Андрей
|Пеллегрини Лоренцо
|1:2(П)
|43’
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Мхитарян Генрих
ассистент Майораль Борха
|2:2
|73’
|107’
|2:3
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Верде Даниэле
ассистент Делль'Орко Кристиан
|119’
|2:4
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Сапонара Риккардо
ассистент Риччи Маттео
|13’
|Агудело Кевин
|24’
|Исмаили Ардиан
|Манчини Джанлука
|51’
|90+1’
|Делль'Орко Кристиан
|Манчини Джанлука
|92’
|Лопес Пау
|92’
|Пеллегрини Лоренцо
|111’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Верде Даниэле
|Агудело Кевин
|68’
|Пикколи Роберто
|Галабинов Андрей
|68’
|Риччи Маттео
|Лео Сена
|68’
|Делль'Орко Кристиан
|Рамос Хуан
|Верету Жордан
|Вильяр Гонсало
|69’
|Карсдорп Рик
|Спинаццола Леонардо
|69’
|80’
|Акампора Дженнаро
|Дейола Алессандро
|Перес Карлес
|Мхитарян Генрих
|85’
|Джеко Эдин
|Майораль Борха
|91’
|Фузато Даниэль
|Кристанте Бриан
|95’
|Роджер Ибаньес
|Педро
|95’
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|17
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|8
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|18
|Фолы
|23
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|7
|Угловые
|4
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|7
|Офсайды
|6
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|4
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|3
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|2
|Удаления
|0
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