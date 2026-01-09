«Реал» победил «Атлетико» и сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка
1767906011
В матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречались «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у «матрасников» отметился: Серлот (58'). За «сливочных» забивали: Вальверде (2'), Родриго (55').
В финале «Реал» сыграет с «Барселоной». Игра пройдёт 11 января.
Из вышедших на замену: Фран Гарсия просто тупой игрок. Он поле вообще не видит. На 72-й минуте как он не отдал пас на Родриго непонятно. Потом еще был момент.
Ожидаемый финал. И ожидаю красивую победу Барселоны! Само собой без пропущенных голов!
