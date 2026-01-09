Top.Mail.Ru
«Реал» победил «Атлетико» и сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка

сегодня, 00:00
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречались «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у «матрасников» отметился: Серлот (58'). За «сливочных» забивали: Вальверде (2'), Родриго (55').

В финале «Реал» сыграет с «Барселоной». Игра пройдёт 11 января.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:16
А Куртуа сегодня просто молодец!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:10
С победой Реал и болельщиков!!! Впереди только Барселона, она на пути к Суперкубку. Желаю в финале командам показать отличный футбол!! Пусть победит тот, кто больше этого достоин!!!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Хочется верить, чтобы Ваши слова оказались пророческими, но только игра даст ответ, что поменялось в игре Барселоны и поменялось ли вообще.))) Потому что, даже вчерашняя игра Барсы в обороне, оставила некоторые вопросы. Ну вобщем посмотрим...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:04
А может Флик уже поменял кое-что в игре, а Вы это не увидели?)) ну не может команда пропускать каждую игру, а потом вот так и пять матчей без пропущенных.

Опасности у ворот всегда будут возникать - главное успеть вовремя закрыть, ну и заслуга вратаря тоже большая! В зачёт идет общие усилия!
112910415
112910415
сегодня в 01:39
доползли до финала ..
Barcelona
Barcelona
сегодня в 01:34
Финал будет хороший!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:31
Не думаю, что следует делать акцент на пяти матчей без пропущенных голов. У Реала есть кому убежать, и в этом случае, только грамотная, даже не тактика, а стратегия Флика сыграет решающую роль... В прошлом сезоне, Барса вытаскивала игры за счет сумашедшей атаки, Рафа и гениальности Ямаля, но в этом сезоне всё это далеко от совершенства. А может Флик поменять игру за пару дней, и хочет ли он это делать, способен? Вопрос без ответа. Хотя ответ у меня конечно есть- он очевиден и всем известен.)))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:25
Родриго, конечно.))) Всё перепутал. Спасибо за поправку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:17, ред.
Винисиус все свои голы забьет в матче с Барсой))) а если нет, то Хави Алонсо заменит его в перерыве.
Но надеюсь, что Винисиус отыграет все 90 мин.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:10
Эндрик уже не в Реале, Вам придётся его долго ждать в Мадриде)) и когда он быстрый был? Почему не Родриго?
Да и оборона Барселоны исправляет ошибки. Как никак пять матчей без пропущенных!
Vilar
Vilar
сегодня в 01:07
Кому нужны эти полуфиналы? Всё предсказуемо, можно сразу играть т.н. финал между Б.и Р. А если из-за денег, проводятся т.н. полуфиналы, то финал можно провести в 2 игры.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:05
Посмотрел лишь второй тайм. Реал после второго гола немного отключился, этим и воспользовался Серлот. Слишком легко забить, когда такого шпалу держит коротыш. Не сказать, что Атлетико прям могли что-то выжать в конце, скорее Реал контролировал.

Из вышедших на замену: Фран Гарсия просто тупой игрок. Он поле вообще не видит. На 72-й минуте как он не отдал пас на Родриго непонятно. Потом еще был момент.

Ожидаемый финал. И ожидаю красивую победу Барселоны! Само собой без пропущенных голов!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:04
Спасибо, теперь картина ясна.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:01
Пока Эндрик ещё не играл за «Лион» в официальных матчах. Он тренировался с командой, но не был включён в состав на матч против «Монако» и, скорее всего, дебютирует в Кубке Франции.
shur
shur
сегодня в 01:00
...надежда умирает последней! Отскок,подскок,за своими следи,прям
состав без проблем,расмешил на ночь глядя, эксперт реаловский...!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:57
Ничего не знаю об этом. Вам видней конечно. А кто ловит- ПСЖ?
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Увы, быстрого Эндрика ловят уже на полях Франции:)))
shur
shur
сегодня в 00:54
...Я много выпендриваться не буду! Играли две равные команды, чуть чуть Реал был посильнее! Всё, кто смотрел игру со мной
наверника согласятся! Реал достоин финала и финал достоин
Мадрида и Барсы....!!! Художник гола ,угадайте кто...???!!!
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:48
Не очень я уверен, что будет жара. Реал, скорей всего сосредоточится на обороне и будет ловить Барсу на её 56ьный оф., ловушках. А если учесть бестолковую игру каталонцев в обороне и быстрого Эндрика, то могу себе представить кошмар, ожидающий Барселону.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:45
Приветствую, Герман!!!
Посмотрю позднее ролик или обзор игры, хотя это впечатление на даст конечно. Но как я писал, что с такими позиционными ошибками Атлетико делать нечего в финале. Поэтому и сегодня не удивлён.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:37
Поздравления с победой, в первую очередь!...Не смотрел игру, как и Вы, Виктор. Только голы. Что ж - фирменный гол Вальверде порадовал, равно как и гол Родриго (симпатизирую бразильцу - он набирает форму), при том, что абсолютно дырявая защита Атлетико активно способствовала ему. А через три минуты Серлот - и аналогично дырявая защита бланкос...Что касается самой игры - иллюзий не питаю... Всё, пожалуй, на этом. Удачи Реалу!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:29
Думал катком переедут Мадрид , но Атлетико всегда настроена против Реала победа далась с трудом . В финале будет жара Эль классико конечно не та которая была раньше , но тем не менее .
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:19
Надеюсь Барса не подведет в финале
А что касается сегодняшнего матча, то по сути дикий отскок реала.
Атлетико в разы был лучше, спасибо Куртуа
Ну и вини, это что за чудо в перьях)))
Как вообще такое можно держать в команде.
Capral
Capral
сегодня в 00:18, ред.
Не смотрел игру, но после матча Р/С-Атлетико написал, что шансов у такого Атлетико нет. Команда, которая с трудом ноги унесла от середняка, и сегодня не могла сыграть удачно. Очевидцы говорят, что у Атлетико моментов было больше. Не знаю, с трудом представляю себе команду Симеоне, создающую моменты и ведущую игру. Но с другой стороны, очевидно, что поставленной игры у одноразового как не было, так и нет... Пока сопутствует удача и сильные игроки. Не буду загадывать, кто победит в финале, но и Барса вчера не убедила, с её, уже привычными ошибками в обороне.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:16
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:12
    С выходом в финал сливочных, но победа в отличие от второго финалиста Барселоны далась им с большим трудом. У земляков из Атлетико моментов пожалуй даже побольше было, и если бы не мастерство Куртуа, в финале могли быть бы другие мадридцы. Одним словом в финале сливочным будет очень не просто.
    Lobo77
    Lobo77
    сегодня в 00:12, ред.
    Главное это то, что вчера наверное спящего Вальверде укусил сначала Роберто Карлос а потом еще и Кроос!
    Это победа Вальверде.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:08
    Ну , что ждём очередное традиционное противостояние в финале .
    Гость
