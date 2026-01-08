Top.Mail.Ru
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» и стал победителем Суперкубка Франции

вчера, 23:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 2Логотип футбольный клуб МарсельМарсельЗакончился после серии пенальти

В матче Суперкубка Франции встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Основное время завершилось со счётом 2:2.

На 13-й минуте парижский клуб вышел вперёд усилиями Усмана Дембеле. На 76-й Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, реализовав пенальти. Автогол Уилльяма Пачо на 87-й вывел «Марсель» вперёд. На 90+5-й равенство в счёте восстановил Гонсалу Рамуш. В серии пенальти лучше оказался ПСЖ — 4:1. У «Марселя» свои попытки не смогли реализовать Мэттью О'Райли и Хамед Траоре.

Для «Пари Сен-Жермен» победа в Суперкубке страны стала 14-й.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Тяжко далась победа ПСЖ - зато сколько положительных эмоций!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:34
Марсель сам виноват, надо забивать свои голы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:28
За ПСЖ была госпожа удача.
Марсель пока не умеет добивать своего вечного врага
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13, ред.
Сафонову тоже в копилку ещё трофей, очередной
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:09
Ну вот, ещё один трофей...
drug01
drug01
вчера в 23:41
Интересная игра и ещё более значим результат.Поздравляем ПСЖ
Capral
Capral
вчера в 23:36
Больше всех жаль Де Дзерби. Но Марсель сам виноват. Иметь два отличных момента при счете-2:1 и не забить, в этом случае только себя надо винить. И что интересно, ведь за несколько минут до конца было видно, что практически смирились ПСЖ с поражением, а тут, вдруг соперник ошибается позиционно, пропускает контратаку, которую и вратарь не прочитал... Ну а в серии пенальти , лично у меня сомнений не было в победителе, слишком уж бездарно марсельцы пробили.
Ну и, где был сегодня грузин? Я к сожалению не увидел момент с его заменой, возможно там была травма, но из того, что я увидел, он не впечатлил...
Ну а ПСЖ снова вытащил игру по пенальти.
shur
shur
вчера в 23:24, ред.
...Эх Я бы от души Петлю бы поздравил с первой вымученной победой! Близок как никогда был Марсель к победе и мог похоронить
Париж в самом конце, но контр атака и сравняли ПСЖ...! Пенальти
Марсель в принципе первые два гиблых удара,дальше по накатанной, браво Шевалье,победа Парижа!!!
