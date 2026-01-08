«Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» и стал победителем Суперкубка Франции
1767903017
В матче Суперкубка Франции встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Основное время завершилось со счётом 2:2.
На 13-й минуте парижский клуб вышел вперёд усилиями Усмана Дембеле. На 76-й Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, реализовав пенальти. Автогол Уилльяма Пачо на 87-й вывел «Марсель» вперёд. На 90+5-й равенство в счёте восстановил Гонсалу Рамуш. В серии пенальти лучше оказался ПСЖ — 4:1. У «Марселя» свои попытки не смогли реализовать Мэттью О'Райли и Хамед Траоре.
Для «Пари Сен-Жермен» победа в Суперкубке страны стала 14-й.
["news\/1421714\/arsenal-liverpul","news\/1421712\/milan-dzhenoa","news\/1421711\/rossiya","news\/1421709\/atletiko-real","news\/1421706\/zherson-kruzeyro","news\/1421705\/zotov-georgiy-orenburg","news\/1421703\/evseev-vadim","news\/1421704\/ahmat","news\/1421702","news\/1421700\/infantino-dzhanni","news\/1421701\/fletcher-darren","news\/1421699\/orenburg","news\/1421697\/bernli-manchester-yunayted","news\/1421696\/parma-inter","news\/1421695\/fulhem-chelsi","news\/1421694\/manchester-siti-brayton-end-houv-albion","news\/1421692\/kristal-pelas-aston-villa","news\/1421690\/barselona-atletik","news\/1421689\/falkao-radamel-milonarios","news\/1421688\/napoli-verona","news\/1421687\/kigan-kevin","news\/1421686\/kanselu-zhoau-barselona","news\/1421684\/zherson-kruzeyro","news\/1421685\/balotelli-mario-al-ittihad","news\/1421683\/herdman-dzhon-indoneziya","news\/1421682\/onil-gari-strasbur","news\/1421681\/tottenhem","news\/1421680\/kosta-diego","news\/1421679\/upamekano-dayotchankul-real","news\/1421678\/zobnin-roman"]
Ну и, где был сегодня грузин? Я к сожалению не увидел момент с его заменой, возможно там была травма, но из того, что я увидел, он не впечатлил...
Ну а ПСЖ снова вытащил игру по пенальти.
Ну и, где был сегодня грузин? Я к сожалению не увидел момент с его заменой, возможно там была травма, но из того, что я увидел, он не впечатлил...
Ну а ПСЖ снова вытащил игру по пенальти.