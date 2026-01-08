«Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» и стал победителем Суперкубка Франции

1767903017

вчера, 23:10

В матче Суперкубка Франции встречались «Пари Сен-Жермен» и «Марсель». Основное время завершилось со счётом 2:2.

На 13-й минуте парижский клуб вышел вперёд усилиями Усмана Дембеле. На 76-й Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, реализовав пенальти. Автогол Уилльяма Пачо на 87-й вывел «Марсель» вперёд. На 90+5-й равенство в счёте восстановил Гонсалу Рамуш. В серии пенальти лучше оказался ПСЖ — 4:1. У «Марселя» свои попытки не смогли реализовать Мэттью О'Райли и Хамед Траоре.

Для «Пари Сен-Жермен» победа в Суперкубке страны стала 14-й.