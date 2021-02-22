|
0 : 2
завершен
22 февраля 2021, 23:00
понедельник
|
Стадион Эль Садар
|19’
|0:1
|
Диего
ассистент Хордан Хоан
|49’
|0:2
|
Де Йонг Люк
ассистент Эль-Хаддади Мунир
|67’
|Эль-Хаддади Мунир
|Видаль Начо
|76’
|83’
|Хордан Хоан
|Торро Лукас
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кальери Хонатан
|Кастро Карлос
|64’
|Торрес Роберто
|Кике Барха
|64’
|Брашанац Дарко
|Ойер
|65’
|66’
|Видаль Алейш
|Сусо
|66’
|Ракитич Иван
|Торрес Оливер
|Иньиго Перес
|Видаль Начо
|80’
|80’
|Гомес Алехандро
|Эль-Хаддади Мунир
|80’
|Эн-Несери Юссеф
|Де Йонг Люк
|Адриан Лопес
|Будимир Анте
|84’
|87’
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|
|6
|Удары по воротам
|10
|
|
|0
|Удары в створ
|5
|
|
|14
|Фолы
|15
|
|
|3
|Угловые
|5
|
|
|3
|Офсайды
|4
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|3
|Cэйвы
|0
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|