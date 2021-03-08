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0 : 2
завершен
08 марта 2021, 23:00
понедельник
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Стадион Альянс Ривьера
|29’
|0:1
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Фолланд Кевин
ассистент Фабрегас Сеск
|87’
|0:2
|Агилар Рубен
|62’
|Маецки Радослав
|Салиба Виллиам
|75’
|Нсоки Стэнли
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|37’
|Матазо Элиот
|Тчуамени Орельен
|46’
|Бадьяшиль Бенуа
|Марипан Гильермо
|Дольберг Каспер
|Камара Хассан
|56’
|Лотомба Жордан
|Данилюк Флавиус
|56’
|64’
|Диоп Софьян
|Диатта Крепин
|80’
|Кайо Энрике
|Балло-Туре Фоде
|80’
|Головин Александр
|Фабрегас Сеск
|Бамбу Робсон
|Нсоки Стэнли
|89’
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|4
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Время потянуть ?
Время потянуть ?
не надо никуда рваться, правильное место !
не надо никуда рваться, правильное место !