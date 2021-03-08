В 1 Маецки Радослав Выносы: 1 Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 5 Агилар Рубен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 2 Балло-Туре Фоде Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 80

З 6 Дисаси Аксель Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 74 Минут сыграно: 90

З 3 Марипан Гильермо Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 45

П 11 Диатта Крепин Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 64

П 8 Тчуамени Орельен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 37

П 4 Фабрегас Сеск Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 80

П 7 Фофана Юссуф Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

Н 10 Йоветич Стеван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 9 Фолланд Кевин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 18 Манноне Вито

З 15 Бадьяшиль Бенуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 45

З 12 Кайо Энрике Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 13 Матсима Крислайн

З 14 Сидибе Джибриль

П 17 Головин Александр Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 20 Диоп Софьян Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 26

П 16 Матазо Элиот Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 53