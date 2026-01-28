Top.Mail.Ru
Дуглас Луис вернулся в «Астон Виллу»

вчера, 21:31

Английская «Астон Вилла» объявила о возвращении в свой состав бразильского хавбека Дугласа Луиса. Игрок арендован у «Ювентуса» с правом выкупа за 25 млн евро.

Луис выступал за «Виллу» с 2019 по 2024 год, после чего перебрался в Италию. Перед началом текущего сезона «Юве» отправил 27-летнего бразильца в аренду в «Ноттингем Форест».

Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 23:05
Брали за 50, а продадут за 25, если устроит Эмери.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:08
Ну чутка разнообралил карьеру, + брали его уж не помню но больше чем за 30 млн, по итогу вполне нормальная сделка
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:40, ред.
Ну а чего в Юве не прежился - надо возвращать...)
