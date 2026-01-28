Стерлинг покинул «Челси»

1769618912

сегодня, 19:48

31-летний форвард покинул лондонский «Челси». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет договор с другим клубом как свободный агент.

Стерлинг играл за «Челси» с 2022 года. Он провел за коллектив 81 матч и забил 19 голов.