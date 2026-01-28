Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Стерлинг покинул «Челси»

сегодня, 19:48

31-летний форвард Рахим Cтерлинг покинул лондонский «Челси». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет договор с другим клубом как свободный агент.

Стерлинг играл за «Челси» с 2022 года. Он провел за коллектив 81 матч и забил 19 голов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сын Марсело подписал первый профессиональный контракт с «Реалом»
Вчера, 22:47
«Зенит» заключил новый контракт с Педро
Вчера, 13:59
Слухи«Бавария» ведёт переговоры о продлении соглашения с Кейном
26 января
Чемпион Европы 2016 года Нани заключил контракт с «Актобе»
25 января
«Милан» согласовал новый контракт с Меньяном
24 января
Винисиус: «Хочу остаться в „Реале“ на долгое время»
21 января
Все комментарии
vz33uzgd4d8h
vz33uzgd4d8h
сегодня в 20:58
Ну а что, рубил 300к+ фунтов в неделю, занимается офп на свежем воздухе.... не жизнь а мечта...

Такой оклад ему выдавали потому что и в Сити у него был примерно аналогичный оклад, а за меньший он бы никуда не пошёл. И главной звездой и краеугольным игроком команды его видел именно Тухель. И именно провал Стерлинга с Кулибали полностью перевернули все представления Челси о контрактах. Тем не менее, это просто примечание. Я не виню Тухеля, это вполне могло сработать, карьеру Рахима сильно недооценивают.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:50
Получил то, что заслужил.... Интересно, где он теперь всплывёт? Саудовская Аравия 🇸🇦? Катар, ОАЭ?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:54
Да неужели 😂🤦🏽‍♂️
Не уж то решился, последние годы тупо получал свою большую ЗП (самую большую в клубе), в летнее ТО тоже не захотел уходить, хотя ему изначально было сказано, что даже тренироваться не будет с основой.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 19:51
Своё отыграл уже!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 