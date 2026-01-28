Стерлинг покинул «Челси»

31-летний форвард Рахим Cтерлинг покинул лондонский «Челси». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. Ожидается, что в ближайшее время футболист подпишет договор с другим клубом как свободный агент.
Стерлинг играл за «Челси» с 2022 года. Он провел за коллектив 81 матч и забил 19 голов.
Такой оклад ему выдавали потому что и в Сити у него был примерно аналогичный оклад, а за меньший он бы никуда не пошёл. И главной звездой и краеугольным игроком команды его видел именно Тухель. И именно провал Стерлинга с Кулибали полностью перевернули все представления Челси о контрактах. Тем не менее, это просто примечание. Я не виню Тухеля, это вполне могло сработать, карьеру Рахима сильно недооценивают.
Не уж то решился, последние годы тупо получал свою большую ЗП (самую большую в клубе), в летнее ТО тоже не захотел уходить, хотя ему изначально было сказано, что даже тренироваться не будет с основой.
