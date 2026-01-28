Иск Аршавина относительно изменения размера алиментов был удовлетворен

1769611318

сегодня, 17:41

Савеловский районный суд Москвы принял решение о снижении размера алиментов по иску бывшего игрока сборной России против Юлии Барановской. Об этом информирует пресс-служба портала судов общей юрисдикции столицы.

«28 января 2026 года суд рассмотрел иск Андрея Аршавина к Юлии Барановской, направленный на изменение порядка уплаты алиментов», — отмечается в заявлении.

Иск о понижении алиментных обязательств был подан в конце сентября и зафиксирован в реестре Савеловского районного суда.

Барановская и Аршавин состояли в гражданском браке с 2003 по 2012 год.