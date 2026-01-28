Top.Mail.Ru
Иск Аршавина относительно изменения размера алиментов был удовлетворен

сегодня, 17:41

Савеловский районный суд Москвы принял решение о снижении размера алиментов по иску бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина против Юлии Барановской. Об этом информирует пресс-служба портала судов общей юрисдикции столицы.

«28 января 2026 года суд рассмотрел иск Андрея Аршавина к Юлии Барановской, направленный на изменение порядка уплаты алиментов», — отмечается в заявлении.

Иск о понижении алиментных обязательств был подан в конце сентября и зафиксирован в реестре Савеловского районного суда.

Барановская и Аршавин состояли в гражданском браке с 2003 по 2012 год.

stanichnik
stanichnik ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 21:08, ред.
Доброго Здоровья, lazzioll!
Возможно Андрей Сергеевич, как добропорядочный отец, в добровольном порядке заключил с каждым из своих детей, перешагнувших восемнадцатилетний возрастной порог, соглашение о выплате дополнительных алиментов на период получения высшего образования до самостоятельного трудоустройства.
112910415
112910415
сегодня в 19:03
настоящий спортсмен не сдаётся никогда ! )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:54
Интересно, а сколько Аршавин сейчас платит Барановской за прошлое удовольствие?
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:51
это только сейчас он добился??? когда одному ребенку 21 год другому 18, а последнему осталось года три платить.?? как то не очень он спешил..
shur
shur
сегодня в 18:51
...Следующая тема телешоу "Мужское и Женское" " Гад ты Андрей
Сергеевич " ведущие Гардон и Барановская!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:49
В советское время вообще можно было не платить алименты. Гражданский брак не был основанием, а о ДНК знали, что есть такая и всё...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:34
При хороших заработках не стОит сорить деньгами...
