Генич рассказал о том, как Станкович унижал Солари в «Спартаке»

сегодня, 20:01

В новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что Деян Станкович во время своей работы главным тренером московского «Спартака» позволял себе унизительные высказывания в адрес игрока команды Пабло Солари.

По словам Генича, сначала серб одобрил кандидатуру аргентинца как усиление, а потом постоянно его гнобил. Он подходил и говорил, что Солари — никудышный игрок, удивлялся, как он вообще оказался в команде и утверждал, что он не соответствует уровню «Спартака» и не должен там находиться. При этом он называл его «г*вном».

Напомним, что 11 ноября 2025 года «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Деяном Станковичем по взаимному согласию. Сербский специалист возглавлял московский клуб с начала сезона 2024 года.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:38
Видимо, самого борова ТАК в Лиге А на игры тренеры "настраивали".
Вот он и решил уже в Спартаке этим же "попрактиковаться".
Хамло трамвайное оно и в Африке хамло.
Если игроков Црвены Звезды такое его поведение устраивает, то так тому и быть.
qpwqjbh5um6z
qpwqjbh5um6z
сегодня в 21:04
Видя поведение Станковича, вполне возможно, что он это говорил и не только Солари. И на судей матом орал и на журналистов. Было несколько сливов, что Станкович орал матом на всех игроков сразу после игр с ЦСКА в раздевалке. Только, не понимаю, зачем сейчас всё это вновь вытаскивать на обсуждение. Это же грязь..... и кстати Генича это не красит.... как бабка у подъезда....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:37
В этом весь Спартак. Или Станкович в нём...
Capral
Capral
сегодня в 20:21, ред.
Станкович конечно, тот еще жлобина, но думаю, претензии надо предъявлять не столько к нему, сколько, к тем, кто его нанимал. А вообще, подобная практика среди футбольных тренеров не нова. В.А.Маслов оскорблял, и даже мог ударить, кого-то из футболистов киевского Динамо, а троих футболистов Торпедо назвал сионистским проклятым треугольником. Конечно, невозможно сравнивать Гениального тренера с сербским проходимцем, но в истории футбола, случаи разные бывали...
STVA 1
STVA 1 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 20:15
Тоже об этом подумал! Хайпажер недоделанный (((
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:14
А он был на этих тренировках и все сам слышал)?
Vilar
Vilar
сегодня в 20:14
Да, Станкович, наверное, такой. А Генич не такой, он хуже 77.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:08, ред.
Ну кстати несмотря на рассказчика в принципе в образ Станковича это поведение вполне вписывается, когда человек слабохарактерный и страдает от низкой самооценки ему нужны мальчики для битья.

Вспоминая как он на Медину перевёл все стрелки чтобы снять с себя ответственность не удивлюсь если этот человек склонен и к эмоциональному насилию, даже наоборот, удивлюсь если не склонен.

И кстати жёлтые карточки и поведение Солари в тот период тоже говорят об эмоциональной нестабильности в тот момент, возможно не без участия тренера.
Гость
