Генич рассказал о том, как Станкович унижал Солари в «Спартаке»

1769619715

сегодня, 20:01

В новом выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube комментатор «Матч ТВ» рассказал, что во время своей работы главным тренером московского «Спартака» позволял себе унизительные высказывания в адрес игрока команды .

По словам Генича, сначала серб одобрил кандидатуру аргентинца как усиление, а потом постоянно его гнобил. Он подходил и говорил, что Солари — никудышный игрок, удивлялся, как он вообще оказался в команде и утверждал, что он не соответствует уровню «Спартака» и не должен там находиться. При этом он называл его «г*вном».

Напомним, что 11 ноября 2025 года «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Деяном Станковичем по взаимному согласию. Сербский специалист возглавлял московский клуб с начала сезона 2024 года.