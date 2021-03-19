|Сент-Этьен
|0:4
|Монако
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0 : 4
завершен
19 марта 2021, 23:00
пятница
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Стадион Жеффруа-Гишар
|13’
|0:1
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Йоветич Стеван
ассистент Тчуамени Орельен
|55’
|0:2
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Тчуамени Орельен
ассистент Головин Александр
|64’
|0:3
|Диоп Софьян
|76’
|0:4
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Диатта Крепин
ассистент Фабрегас Сеск
|38’
|Йоветич Стеван
|44’
|Бадьяшиль Бенуа
|Модест Антони
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Аби Шарлес
|Трауко Мигель
|46’
|Юссуф Зайду
|Будебуз Рияд
|60’
|66’
|Фабрегас Сеск
|Диоп Софьян
|Модест Антони
|Йван Нею Нупа
|67’
|Ривера Максенс
|Хазри Вахби
|68’
|76’
|Бен-Йеддер Виссам
|Йоветич Стеван
|76’
|Диатта Крепин
|Головин Александр
|Муэффек Аймен
|Буанга Денис
|81’
|83’
|Матсима Крислайн
|Бадьяшиль Бенуа
|84’
|Балло-Туре Фоде
|Кайо Энрике
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|9
|Удары по воротам
|15
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|3
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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А ты говоришь раньше!
А ты говоришь раньше!
во всех матчах нужен !
во всех матчах нужен !
.и что бы без травм и с голом.
.и что бы без травм и с голом.