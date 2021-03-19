В 1 Баич Стефан Голов пропущено: 4 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 26 Дебюши Матье Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 5 Колоджейчак Тимоти Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 6 Папе Абу Сиссе Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 36 Соу Сайду Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 13 Трауко Мигель Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 7 Будебуз Рияд Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 60

П 19 Йван Нею Нупа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 67

П 8 Камара Махди Фолов заработано: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 20 Буанга Денис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 81

Н 10 Хазри Вахби Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 40 Грин Этьен

З 2 Мукуди Гарольд

П 33 Гурна-Дуа Лукас

П 34 Муэффек Аймен Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 9

П 28 Юссуф Зайду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30

Н 9 Аби Шарлес Ударов всего: 2 Выносы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 14 Модест Антони Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 23

Н 22 Монне-Паке Кевин