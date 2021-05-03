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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Спартак

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) 1:2 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Арсенал
1 : 2
завершен
03 мая 2021, 16:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.5 - 80.8
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.9
Средний возраст: 27.4 - 25.4
Средний рост: 183.8 - 183.9
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 3-4-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
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Спартак
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион Арсенал (Тула), зрителей: 9432 +14 +17, Небольшой дождь
Телетрансляция: Матч Премьер 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
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    38' Джорджевич Лука (19)
     
    40' Чаушич Горан (20)
     
    57' Луценко Евгений (48) уходит с поля, Ткачев Сергей (11) вышел на поле
     
    59' Ковалев Юрий (15)
     
    2
    72' Ковалев Юрий (15) уходит с поля, Горбатенко Игорь (23) вышел на поле
    72' Костадинов Георгий (70) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
     
    81' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Громыко Валерий (18) вышел на поле
     
    90' Ткачев Сергей (11)
     
    21' (0:1) Соболев Александр (7) (Мозес Виктор (8))
     
    29' Соболев Александр (7)
     
    45' (1:1) Автогол Кутепов Илья (29)
     
    58' Кутепов Илья (29) уходит с поля, Джикия Георгий (14) вышел на поле
     
    2
    71' Умяров Наиль (54) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
    71' Гапонов Илья (56) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
     
    77' (1:2) Ларссон Джордан (11) (Мозес Виктор (8))
     
    2
    83' Промес Квинси (24) уходит с поля, Понсе Эсекель (19) вышел на поле
    83' Соболев Александр (7) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
    Голы
    21’ 0:1 Соболев Александр
    ассистент Мозес Виктор
    Кутепов Илья 1:1(А) 45’
    77’ 1:2 Ларссон Джордан
    ассистент Мозес Виктор
    Наказания
    29’ Соболев Александр
    Джорджевич Лука 38’
    Чаушич Горан 40’
    Ковалев Юрий 59’
    Ткачев Сергей 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ткачев Сергей Луценко Евгений 57’
    58’ Джикия Георгий Кутепов Илья
    71’ Хендрикс Йоррит Умяров Наиль
    71’ Литвинов Руслан Гапонов Илья
    Горбатенко Игорь Ковалев Юрий 72’
    Кангва Кингс Костадинов Георгий 72’
    Громыко Валерий Рассказов Николай 81’
    83’ Понсе Эсекель Промес Квинси
    83’ Ещенко Андрей Соболев Александр
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 4
    		17 Фолы 6
    		2 Угловые 9
    		4 Офсайды 0
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    04 мая в 09:21
    3 очка предельно важны ...
    качество игры тоже важно, но чуть меньше )
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    04 мая в 00:48, ред.
    До группы ЛЧ ещё 6 игр...
    2-е в чемпионате...и 4 в квалификации...
    Удачи !!!
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    04 мая в 00:00
    всех КБ с победой! Мозес молодцом, две голевых за игру и обе за счёт технического мастерства нигерийца, Рассказова похоже на долго в Тулу отправил накрутив Колю в моменте с первым голом Соболева. во втором Витя всё сделал для Ларссона технично сыграв грудью. Крал молодцом как и Зобнин. Умяров как всегда близко к голу но его нет + снова много проиграл единоборст в середине поля. Селихов спас в моменте когда Кангва убегал один на один ( уверен что Максименко стоял бы в свой штрафной и этот эпизод бы пропустил) + у Саши хорошая игра ногами, я за то чтобы ему Тедеско дал шанс... Кутепов есть Кутепов, вроде бы надёжно, а гол придумал в свои ворота ни из ничего. Джикия думаю должен понять, что ему нужно прибавить чтобы не остаться на банке в следующем матче. Литвинов просто бомба! надеюсь скоро увидеть его в основном составе. дальше игра с химками и теперь всё зависит только от нас ( достойны мы играть в лиге чемпионов или нет другой разговор, а то что усиление будет под лч состава совсем другим по сравнению с лигой европы или конференций факт) вперёд Спартак!!!
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    03 мая в 22:58
    Спартак в ЛЧ может попасть...
    mortid
    mortid ответ Antikony (раскрыть)
    03 мая в 22:32
    Из какой страны, Испании, Германии или Англии?
    SAFqwer
    SAFqwer
    03 мая в 21:27
    Кутепов!!!!+Маслов!!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    03 мая в 21:23
    КБ с тремя баллами. Игра второго дивизиона.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
    03 мая в 21:16
    Misses и болельщики Спартака с ПОБЕДОЙ. Ещё чуть-чуть удачи и Спартак в ЛЧ.☝️.)
    hurricaneole
    hurricaneole ответ kts99 (раскрыть)
    03 мая в 20:45
    На Зенит. Какой год подряд?
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Antikony (раскрыть)
    03 мая в 20:29
    сколько очков в том сезоне принес Зенит подскажи
    kts99
    kts99
    03 мая в 20:25
    В ЛЧ поржем)))
    протон1
    протон1
    03 мая в 20:24
    спартак поздравляю . желаю серебра. учитывая бомжей с золотом уже
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    03 мая в 20:22, ред.
    Спасибо . Рзультат радует , но не качество игры. С такой защитой в Еврокубках делать не чего. Единственное если Леня раскошелится и найдут хорошего опорника , типа Верблума , и защитников.
    димон 37
    димон 37 ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
    03 мая в 20:16
    Прювет от брюге
    димон 37
    димон 37 ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
    03 мая в 20:14
    Расскажите пожалуйста когда зенит в последний раз играл протов реала, Ливерпуля, ювентус, Атлетико, Баварии?
    MikeSevas
    MikeSevas
    03 мая в 19:57
      vm777
      vm777 ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
      03 мая в 19:51
      Да позорный счет, но Спартак попытался сыграть в футбол и поплатился. Но только 0-3 от Брюгге и 1-5 от Лудагорца мало чем отличаются от 0-7 с Ливерпулем, поражение крупное и очков полусили 0, хотя и звучит хуже.
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты ответ vm777 (раскрыть)
      03 мая в 19:46
      Все знают, что спартак единственная команда, которая не прошла квалификацию и проиграла с рекордным счетом 7-0 в ЛЧ.
      vm777
      vm777 ответ 129856 (раскрыть)
      03 мая в 19:42
      Тольо за 6 лет Спартак единственный из чемпионов кто смог в группе лч браться выше 4го места.
      Блоссия
      Блоссия
      03 мая в 19:41
      Как же зависит настроение от побед Спартака! У меня просто отличное!
      Кстати, все три гола в матче - наши)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      03 мая в 19:37
      Я видел как сегодня Джиккию обводили, мне этого достаточно
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты
      03 мая в 19:34
      Победу спартака больше всех праздновали в Браге и Ливерпуле. Получить такого соперника для них огромное счастье, даже напрягаться не надо.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      03 мая в 19:32
      С победой лучший клуб страны!
      Константин Белых
      Константин Белых ответ leopit (комментарий удален) (раскрыть)
      03 мая в 19:31
      А вам прочистят осенью Бенфики Брюгге и прочие Лацио. Все чакры)). Без Спартака РПЛ мертв!
      n272nm
      n272nm
      03 мая в 19:31
      С такой игрой самое место в еврокубках, тем более в ЛЧ!
      Rheinfall
      Rheinfall ответ inter 03 (раскрыть)
      03 мая в 19:30
      это точно ;-)
      129856
      129856 ответ vm777 (раскрыть)
      03 мая в 19:28
      спартак и в прошлых сезонах очков не приносил.
      quinn-se
      quinn-se
      03 мая в 19:23
      С ПОБЕДОЙ, КБ!)
      Константин Белых
      Константин Белых
      03 мая в 19:21
      Витек то очень полезен в очередной раз! Кто еще сомневается-подписывать или нет? Ларссон просто киллер! Момент-и игра сделана! С победой Гладиаторы!P.S. Кутепову уши надрать стоит!
      vm777
      vm777 ответ Antikony (раскрыть)
      03 мая в 19:20
      В этом сезоне Спартака не было в еврокубках. Много очков другие клубы принесли? 1 победа на всех...
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