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1 : 2
завершен
03 мая 2021, 16:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 12.5 - 80.8
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.9
Средний возраст: 27.4 - 25.4
Средний рост: 183.8 - 183.9
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 3-4-3 - 3-4-1-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Арсенал (Тула), зрителей: 9432 +14 +17, Небольшой дождь
Телетрансляция: Матч Премьер 16:25
|21’
|0:1
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Соболев Александр
ассистент Мозес Виктор
|Кутепов Илья
|1:1(А)
|45’
|77’
|1:2
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Ларссон Джордан
ассистент Мозес Виктор
|29’
|Соболев Александр
|Джорджевич Лука
|38’
|Чаушич Горан
|40’
|Ковалев Юрий
|59’
|Ткачев Сергей
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ткачев Сергей
|Луценко Евгений
|57’
|58’
|Джикия Георгий
|Кутепов Илья
|71’
|Хендрикс Йоррит
|Умяров Наиль
|71’
|Литвинов Руслан
|Гапонов Илья
|Горбатенко Игорь
|Ковалев Юрий
|72’
|Кангва Кингс
|Костадинов Георгий
|72’
|Громыко Валерий
|Рассказов Николай
|81’
|83’
|Понсе Эсекель
|Промес Квинси
|83’
|Ещенко Андрей
|Соболев Александр
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|10
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|9
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|4
|Офсайды
|0
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|1
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