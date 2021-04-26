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0 : 2
завершен
26 апреля 2021, 19:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 107.5 - 327
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2
Средний возраст: 28 - 26.6
Средний рост: 182.7 - 181.6
Легионеров: 5 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Стадио Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 19:25
|11’
|0:1
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Бакайоко Тьему
ассистент Ди Лоренцо Джованни
|13’
|0:2
|Осимхен Виктор
|Верди Симоне
|45+1’
|Мандрагора Роландо
|58’
|68’
|Осимхен Виктор
|Мандрагора Роландо
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Буонджорно Алессандро
|Н'Кулу Николя
|57’
|Линетти Кароль
|Верди Симоне
|57’
|59’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|59’
|Мертенс Дрис
|Зелински Петр
|Бонаццоли Федерико
|Синго Вильфрид
|72’
|Дзадза Симоне
|Белотти Андреа
|72’
|80’
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
|85’
|Руис Фабиан
|Бакайоко Тьему
|85’
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|Базелли Даниэле
|Ансальди Кристиан
|86’
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|15
|Удары по воротам
|25
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|5
|Удары в створ
|7
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|15
|Фолы
|15
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|8
|Угловые
|11
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|0
|Офсайды
|4
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|5
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Всем Добра !!!
Всем Добра !!!