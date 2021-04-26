В 1 Мерет Алекс Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 6 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 33 Ррахмани Амир Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 39 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 85

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Пасы: 74 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 59

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 85

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 80

П 21 Политано Маттео Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 59

Запасные игроки

В 46 Идасиак Хуберт

В 16 Контини Никита

З 38 Констанцо Давиде

З 19 Максимович Никола

З 6 Мариу Руй

П 68 Лоботка Станислав

П 8 Руис Фабиан Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 7 Элмас Эльхиф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 31

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 3 Всего навесов: 4 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31

Н 37 Петанья Андреа Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10