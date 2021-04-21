В 30 Поллерсбек Юлиан Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 94

П 26 Бар Мелвин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

З 22 Де Шильо Маттиа Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 94

З 2 Диоманде Синали Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 51

П 14 Дюбуа Лео Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 80

З 6 Марсело Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

П 25 Какере Максенс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

Н 12 Лукас Пакета Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 69

П 23 Мендеш Тиаго Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 76

Н 10 Депай Мемфис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 70

Н 27 Корне Максвел Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 1 Лопеш Антони

З 17 Густо Мало

З 19 Озкачар Дженк Отборы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 14

П 8 Ауар Уссем Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 25

П 39 Бруно Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 18

Н 20 Слимани Ислам Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 25

Н 33 Сумаре Яя

Н 7 Токо Экамби Карл Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24