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0 : 2
завершен
21 апреля 2021, 22:10
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 153 - 204
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.1
Средний возраст: 25.2 - 23.6
Средний рост: 181 - 181.3
Легионеров: 7 - 4
Схемы: 3-4-3 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 5
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Стадион Групама Стэдиум (Лион)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:05
|54’
|0:1(П)
|Бен-Йеддер Виссам
|61’
|0:2
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Фолланд Кевин
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|1’
|Фолланд Кевин
|Диоманде Синали
|7’
|Мендеш Тиаго
|9’
|Тренеру Гарсия Руди
|23’
|Лукас Пакета
|49’
|Диоманде Синали
|51’
|56’
|Балло-Туре Фоде
|Де Шильо Маттиа
|57’
|57’
|Тренеру Ковач Нико
|Депай Мемфис
|68’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Головин Александр
|Диоп Софьян
|64’
|Сидибе Джибриль
|Балло-Туре Фоде
|Ауар Уссем
|Лукас Пакета
|69’
|Слимани Ислам
|Корне Максвел
|69’
|Токо Экамби Карл
|Депай Мемфис
|70’
|Бруно
|Мендеш Тиаго
|76’
|Озкачар Дженк
|Дюбуа Лео
|80’
|82’
|Жеббель Виллем
|Бен-Йеддер Виссам
|82’
|Мартинш Желсон
|Фолланд Кевин
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|16
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|3
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|20
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|1
|Cэйвы
|5
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|6
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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