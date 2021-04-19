В 1 Мелье Иллан Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 6 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 15 Даллас Стюарт Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 14 Льоренте Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 91 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 21 Стрейк Паскаль Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 2 Эйлинг Люк Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 23 Филлипс Кельвин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 22 Харрисон Джек Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 10 Алиоски Эзган Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 79

Н 9 Бэмфорд Патрик Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 17 Кошта Элдер Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 67

П 11 Робертс Тайлер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 28 Берарди Гаэтано

З 24 Дэвис Лейф

З 5 Кох Робин

П 43 Клих Матеуш Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

П 7 Поведа Иан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 23

П 46 Шакелтон Джейми

П 19 Эрнандес Пабло Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 9