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Текстовая онлайн трансляция матча Лидс против Ливерпуль

Лидс Логотип футбольный клуб Лидс 1:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль Ливерпуль
Лидс
1 : 1
завершен
19 апреля 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 131 - 588
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.6
Средний возраст: 25.6 - 27.5
Средний рост: 182.4 - 179.8
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-1-4-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 0
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Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 32 тур
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Ставки на футбольные матчи
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    25' Даллас Стюарт (15)
     
    37' Алиоски Эзган (10)
     
    67' Кошта Элдер (17) уходит с поля, Поведа Иан (7) вышел на поле
     
    79' Алиоски Эзган (10) уходит с поля, Клих Матеуш (43) вышел на поле
     
    86' Робертс Тайлер (11) уходит с поля, Эрнандес Пабло (19) вышел на поле
     
    87' (1:1) Льоренте Диего (14) (Харрисон Джек (22))
     
    31' (0:1) Мане Садио (10) (Александер-Арнольд Трент (66))
     
    39' Фирмино Роберто (9)
     
    71' Мане Садио (10) уходит с поля, Салах Мохамед (11) вышел на поле
     
    81' Жота Диого (20) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
    Голы
    31’ 0:1 Мане Садио
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    Льоренте Диего
    ассистент Харрисон Джек     		1:1 87’
    Наказания
    Даллас Стюарт 25’
    Алиоски Эзган 37’
    39’ Фирмино Роберто
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Поведа Иан Кошта Элдер 67’
    71’ Салах Мохамед Мане Садио
    Клих Матеуш Алиоски Эзган 79’
    81’ Окслейд-Чемберлен Алекс Жота Диого
    Эрнандес Пабло Робертс Тайлер 86’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 17
    		5 Удары в створ 7
    		7 Фолы 15
    		10 Угловые 8
    		0 Офсайды 4
    		61% Владение мячом 39%
    		6 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Mi6
    Mi6
    20 апреля в 09:09, ред.
    Отскочил Клопп - Лидс вырвал у него очко
    DXTK
    DXTK
    20 апреля в 08:02
    жаль что лидс потерял очки, которые мог ли бы помочь попасть в ЛЧ и укрепить позиции, а зачем ливерная играет, отказались бы от матча, и ждали бы свою суперлигу...........
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Klaus-S (раскрыть)
    20 апреля в 07:23
    Проигрыш Реалу вина руководства клуба, с таким составом большего не выжать
    Klaus-S
    Klaus-S
    20 апреля в 07:08, ред.
    Это не Лидс вырвал ничью, а Ливерпуль отстоял ничью во втором тайме. У Лидса было 4 железобетонных момента и один они реализовали. В первый раз у меня пошатнулась уверенность в Клоппе. Проигрыш Реалу , это его вина. Перемудрил с составом в первом матче. Вчера настроить не смог команду на второй тайм. Только Милнер с Жотой и играли. Ещё эта дурацкая суперлига... Разочарован.
    Пора переходить на снукер.) Может Юлиан Бойко начнет всех рвать в мейн туре. Лет через пять.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 апреля в 03:33
    Ливерпуль не может обыграть Лидс но зато выступает за создание суперлиги и хочет стать там одним из главных.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ dzvinka (раскрыть)
    20 апреля в 01:16, ред.
    Ну а че сразу два дерби в 6-том дивизионе Ман Ютд против Юнайтед ФК, и Ливерпуль против Сити оф Ливерпуль,))))
    dzvinka
    dzvinka ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
    20 апреля в 01:04, ред.
    самый норм как раз, дохлая барса со стоячим месси, маразматик перес с вернувшимся роном который будет бить 40 штрафных мимо, и мы с кабачками в обороне и с кучерявыми в атаке - отличный бизнес проэкт - года на два правда. А дальше америкосы свалят поделив бабло, а мы вернемся с 6 дивизион Англии вместе с инстаграмщиками из мю))) ахахаха
    Брулин
    Брулин
    20 апреля в 00:21
    Твиттер «Лидса» про 1:1 с «Ливерпулем»: «Сравняли счет в матче с командой Суперлиги в концовке»
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    20 апреля в 00:14
    Кажется игроки Ливерпуля поняли, что все равно будут играть в Суперлиге, а смысл сейчас рвать в АПЛ, за топ 4, если все равно отстранят. Правильно, кто-то в твиттере написал, что это по сути товарищеский матч. Если все топы уйдут в эту Суперлигу, надеюсь Лидс Ютд попадет в еврокубки и там пошумят, как раньше в 2000-х.
    ATG
    ATG
    20 апреля в 00:05
    срочно Лидсу приглашение в СЛ
    allemz
    allemz
    19 апреля в 23:55
    Если МС аннулируют, чего даром титулу пропадать, можно какой-нибудь боевой команде отдать типо Лестеру или Лидсу)
    Tormentor
    Tormentor
    19 апреля в 23:53
    Лидс молодцы, жаль по полной не нагнули даунов расслабившихся
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ WoTAktep (раскрыть)
    19 апреля в 23:51
    Перес всего лишь чья-то правая рука, которой др.....т
    dzvinka
    dzvinka
    19 апреля в 23:51
    ахахаха, порассуждал я о топ-4, ну и хватит)))
    Лидс молодци, опустили на землю - такими темпами нам реально в суперлиге играть ток)) ахахаха
    Tormentor
    Tormentor ответ Klaus-S (раскрыть)
    19 апреля в 23:48
    поддерживаю коммент =)
    Viduka
    Viduka
    19 апреля в 23:45
    Наконец-то.
    Klaus-S
    Klaus-S
    19 апреля в 23:45
      Viduka
      Viduka
      19 апреля в 23:40
      Забейте уже, столько моментов.
      Viduka
      Viduka
      19 апреля в 23:31
      Без Рафиньи в атаке совсем беда.
      allemz
      allemz ответ dzvinka (раскрыть)
      19 апреля в 23:26
      Дзвинка впервые меняет аву)
      allemz
      allemz
      19 апреля в 23:25
      Пеп знал, что квадрупла по-любому не будет и запросто слил Тухелю кубок Англии)) Из-за суперлиги МС обещают аннулировать титул АПЛ, а ушастый автоматически достанется ПСЖ. Гений, не иначе, ахахаха))
      dzvinka
      dzvinka
      19 апреля в 23:10
      надо побеждать а там видно будет. У Лэстера спад в конце сезона, ВХ еще потеряет очки точно, остается только Челси из конкурентов но у нас календарь вроде как по проще, но это бабка надвое сказала. Надо попасть в топ-4.
      WoTAktep
      WoTAktep
      19 апреля в 23:10
      Долой Суперлигу!!!!Перес скотина!!
      zdeniss
      zdeniss
      19 апреля в 23:01
      Надеюсь, Ливерпуль свое возьмет , Клопп нужен в лиге чемпионов в следующем году. Жаль Маура тотенхем слил, не хватило терпения. Наверное, это все для Особенного. Дальше только пенсия, гордость ему не позволит тренировать условный гемарайеш
      Tormentor
      Tormentor ответ Гриша Гриша (раскрыть)
      19 апреля в 22:34
      я думал ты за Ювентус)
      Klaus-S
      Klaus-S
      19 апреля в 22:31
      Шикарный пас Жоты. 0-1
      Klaus-S
      Klaus-S
      19 апреля в 22:22
      Ливерпуль очень хорош. Но немного не хватает для гола.
      Mi6
      Mi6
      19 апреля в 22:19
      Лидс - вперёд!!! Бьелса - лучший!!!
      Брулин
      Брулин
      19 апреля в 22:16
      А фанаты перед автобусом Ливера сыграли на саксофоне ABBA “Money, money, money”
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ ответ RUPRICHT (раскрыть)
      19 апреля в 22:10
      Ливерпуль в суперлигу собрался. Им лч уже по барабану.
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