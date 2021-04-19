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1 : 1
завершен
19 апреля 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 131 - 588
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.6
Средний возраст: 25.6 - 27.5
Средний рост: 182.4 - 179.8
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-1-4-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Элланд Роуд
|31’
|0:1
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Мане Садио
ассистент Александер-Арнольд Трент
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Льоренте Диего
ассистент Харрисон Джек
|1:1
|87’
|Даллас Стюарт
|25’
|Алиоски Эзган
|37’
|39’
|Фирмино Роберто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поведа Иан
|Кошта Элдер
|67’
|71’
|Салах Мохамед
|Мане Садио
|Клих Матеуш
|Алиоски Эзган
|79’
|81’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Жота Диого
|Эрнандес Пабло
|Робертс Тайлер
|86’
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|12
|Удары по воротам
|17
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|5
|Удары в створ
|7
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|7
|Фолы
|15
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|10
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|4
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|6
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|1
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