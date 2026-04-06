Спортивный директор «Ахмата» отреагировал на слова Мусаева про сдутые мячи

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слова главного тренера «Краснодара» о сдутых мячах перед матчем 23-го тура РПЛ (0:1).

Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог её озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным.