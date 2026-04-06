Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Спортивный директор «Ахмата» отреагировал на слова Мусаева про сдутые мячи

сегодня, 15:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о сдутых мячах перед матчем 23-го тура РПЛ (0:1).

Когда мы неоднократно обыгрывали «Краснодар» у них дома, поле было очень ровным, идеально пострижено, а мячи были накачаны как полагается. Это нам никак не мешало! Поздравляю «Краснодар» с «заслуженной» победой. Если это официальная позиция или претензия клуба, думаю, тренер мог её озвучить на пресс-конференции, а выставлять это видео после матча считаю некорректным.

За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:11
"Они специально сегодня сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так, давайте играть так." это якобы слова Мусаева. Что дальше? Магнитные бури, цунами , Меркурий в Ретрограде? Зачем это все? Реакция Р.Газзаева понятна. "Адский" календарь впереди, об этом думать нужно, а не поводы давать СМИ для скандалов, интриг, расследований. Как-то так с моей колокольни.
сегодня в 16:12
кто ж признается-то ...
сегодня в 16:09, ред.
Руководство быков не шибко умное. Сейчас быков надо максимально отгородить от скандалов, а они их расжигают
Любая утечка из раздевалки бьёт по команде
Лучше бы на график посмотрели. Там трижды можно будет над быками пошутить про сдудые мячи и газон
