Россия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК рассмотрит поведение хавбека «Ахмата» Силвы в матче с «Краснодаром»

сегодня, 14:29

9 апреля пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором будет рассмотрен ряд нарушений в матчах 23-го тура РПЛ.

«Ахмат» – «Краснодар»

– Выход за пределы технической зоны тренера-селекционера «Ахмата» Аделя Сасси (третье нарушение в сезоне);

– Болельщики грозненской команды массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра;

– Удаление полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силвы за агрессивное поведение. Игрок приглашен на заседание.

«Спартак» – «Локомотив»

– Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.

ОфициальноКДК РФС аннулировал дисквалификацию защитника «Сочи» Кирилла Заики
28 марта
КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Спартак» на 145 тыс. рублей
20 марта
КДК РФС проверяет обстоятельства посещения Соболевым матча «Торпедо»
18 марта
ОфициальноМелехин приглашен на заседание КДК после удаления в игре с «Динамо»
16 марта
КДК РФС рассмотрит удаления Челестини и Талалаева
16 марта
КДК РФС 13 марта рассмотрит расистский скандал в игре ЦСКА — «Краснодар»
11 марта
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zr6g9y5zk524 (раскрыть)
сегодня в 15:07
А что такое неформальная лексика? Не путаешь с ненормативной? Это разные вещи совершенно
zr6g9y5zk524
сегодня в 15:01
Кстати за неформальную лексику в общественном месте предусмотрено даже уголовное наказание....
пират Елизаветы
сегодня в 14:36
всех нарушителей дискв на конца сезона)))
