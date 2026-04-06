КДК рассмотрит поведение хавбека «Ахмата» Силвы в матче с «Краснодаром»

9 апреля пройдет заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором будет рассмотрен ряд нарушений в матчах 23-го тура РПЛ.
«Ахмат» – «Краснодар»
– Выход за пределы технической зоны тренера-селекционера «Ахмата» Аделя Сасси (третье нарушение в сезоне);
– Болельщики грозненской команды массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра;
– Удаление полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силвы за агрессивное поведение. Игрок приглашен на заседание.
«Спартак» – «Локомотив»
– Болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения.